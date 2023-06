Flere forlis i Middelhavet og ved Kanariøyene setter søkelys på Europas respons

168 MENNESKER ER REDDET fra båter i nød i nærheten av Kanariøyene, blant dem mødre med små barn, en dag etter at minst 30 mennesker trolig omkom da en oppblåsbar jolle forliste på den samme fluktruten.

Hendelsene setter nytt søkelys på en av verdens dødeligste migrant- og flyktningruter – 559 mistet i fjor livet i forsøket på å ta seg fra Afrika til Kanariøyene – og på Europas respons. Spanske myndigheter sier antallet migranter og flyktninger som har ankommet øygruppa i år har gått ned med mer enn 30 prosent, men at det har vært et nytt oppsving de siste ukene.

Tre personer har i tillegg mistet livet, og minst 12 er savnet, etter at tre båter i natt sank utenfor Tunisia. I forrige uke druknet kanskje så mange som 600 mennesker i et forlis utenfor den greske kysten. Alle disse var på vei fra Libya til Italia. The Guardian/BBC News/NRK (NTB)

