HENDELSEN DER MINST 112 palestinere ble drept idet de søkte nødhjelp i Gaza by torsdag fordømmes av en rekke stater og internasjonale hjelpeorganisasjoner. Portugals utenriksminister Joao Gomes Cravinho er blant de siste som understreker at distribusjonen av hjelp til sivilbefolkningen må trygges, og tar til orde for at det umiddelbart opprettes en våpenhvile.

Samtidig har USA som eneste land i Sikkerhetsrådet lagt ned veto mot en uttalelse som stiller Israel til ansvar for hendelsen. Landets FN-ambassadør Robert Wood sier årsaken er at man fortsatt ikke har tilstrekkelig faktakunnskap om det som skjedde. Han sier USA jobber med å verifisere omstendighetene for å se om det er mulig å komme fram til formuleringer hele rådet kan enes om. FN-sjef António Guterres tar til orde for en internasjonal granskning av det som skjedde.

Ifølge det israelske forsvaret åpnet soldater ild da de mente seg truet ved et sjekkpunkt i området. De hevder de fleste som omkom, gjorde fordi de ble trampet ned eller overkjørt av lastebiler som forsøkte å komme seg vekk.

Over 700 skal ha blitt skadet i tillegg til de drepte, ifølge de Hamas-kontrollerte helsemyndighetene i Gaza. Al Jazeera/The Guardian/BBC News/