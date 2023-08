MER ENN EN MILLION mennesker har flyktet fra Sudan til nabolandene, fire måneder etter at borgerkrigen i landet startet. Det skal i tillegg være over tre millioner internt fordrevne i landet. Befolkningen – særlig i hovedstaden Khartoum og regionene Darfur og Kordofan – lever med utbredt plyndring, langvarige brudd i strømforsyning og kommunikasjonsnettverk, og er i ferd med å gå tomme for mat. Mange dør på grunn av fraværende helsetjenester. «Tiden er i ferd med å renne ut for bønder som skal plante matvekster for seg selv og naboene. Det er knapphet på medisiner. Situasjonen er i ferd med å spinne ut av kontroll», sier FN-byråer i en uttalelse. The Guardian/AFP

NORD-KOREANSKE STATSMEDIER rapporterer at den amerikanske soldaten Travis T. King, som i juli hoppet av til landet mens han tjenestegjorde i Sør-Korea, var motivert av inhuman behandling og rasediskriminering. Det er første gang Nord-Korea kommenterer avhoppet, som skjedde etter at King hadde sluppet ut av et militærfengsel der han sonet en dom for overfall, og mens han avventet ytterligere disiplinering. Nord-Korea har tidligere utnyttet amerikanske avhoppere i propagandaøyemed og som forhandlingskort.

USAs forsvarsdepartement kommenterer ikke påstandene, og sier fokus er på å få King trygt hjem. The New York Times

UKRAINAS UTENRIKSDEPARTEMENT slår fast at det er «totalt uakseptabelt» for landet å avstå territorier ...