Flere drept i droneangrep i Syria

Minst seks medlemmer av den USA-støttede kurdiske opprørsgruppen Syrian Democratic Forces (SDF) skal ha blitt drept i et droneangrep sent søndag, skriver The Guardian. Dronen skal ha truffet et treningsområde inne på militærbasen al Omar øst i Syria, som også huser amerikanske soldater – ingen av disse skal ha kommet til skade. Den irakiske milits-grupperingen Islamsk motstand i Irak, som støttes av Iran, har tatt på seg ansvaret for angrepet og har publisert en video av det som skal være oppskytingen av dronen.

Angrepet er det første av betydning i regionen etter at USA i helgen angrep mer enn 80 mål i Irak og Syria. Angrepene hevnet drapene på tre amerikanske soldater under et droneangrep mot en militærbase i Jordan 27. januar. USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan uttalte søndag at det vil komme flere angrep uten at de nødvendigvis vil bli gjort kjent. I midten av januar innledet en amerikanskledet koalisjon bestående av Australia, Bahrain, Canada, Nederland og Storbritannia angrep mot houthi-mål i Jemen som svar på angrepene fra den Iran-støttede gruppen mot internasjonal skipsfart i Rødehavet. Utenriksminister Espen Barth Eide uttalte da til Aftenposten at det er stadig større grunn til bekymring for en storkrig i Midtøsten.

17 000 FORELDRELØSE: FN har estimert at minst 17 000 barn i Gaza er blitt foreldreløse eller separert fra sine familier i løpet av de snart fire månedene med krig på området. I tillegg mener UNICEF ifølge Al Jazeera at praktisk talt alle barn på det palestinske territoriet har behov for psykisk helsehjelp. Siden forholdene i Gaza gjør det i praksis umulig å verifisere informasjon, er anslagene usikre. Men utenlandssjef Nora Ingdal i Redd Barna i Norge sier til Aftenposten at situasjonen er uten sidestykke og at organisasjonen aldri før har vært i en situasjon med så mange barn uten gjenlevende familie. – Det er ikke nok ressurser til å hjelpe alle barna i Gaza nå, slår hun fast.

PUTIN-KRITIKER KAN UTESTENGES FRA PRESIDENTVALG: Den foreløpig eneste Putin-kritikeren og krigsmotstanderen som vil stille ved neste presidentvalg, Boris Nadezjdin (60), ser ut til ikke å klare det. Valgkommisjonen i Russland hevder nå at 15 prosent av underskriftene han har samlet inn for å stille som president ikke er gyldige fordi de ifølge kommisjonen tilhører døde personer. Nadezjdin må samle inn 100 000 underskrifter, noe som kan bli vanskelig. Endelig avgjørelse skal fattes av valgkommisjonen onsdag. Så langt er fire kandidater godkjent til valget; Putin og tre andre menn på linje med Kreml.

Samtidig forteller Johan Roaldsnes, distriktsleder for PST i Finnmark, i et intervju med VG om hvordan Russland utvilsomt har økt sin etterretningsaktivitet lengst nord i Norge. Han trekker blant annet fram hvordan Russland har vist påfallende stor interesse for å sette opp nye krigsminnesmerker i Finnmark (noe Filter tidligere har skrevet om her og her), og at Russland forsøker å spre misnøye ved å bygge opp et narrativ om at Norge styres fra Brussel og Washington. – Russland benytter at det er spesielle bånd i nord mellom nordmenn og russere som sentrale norske myndigheter ikke forstår, sier han.

273 DAGER IGJEN: – Om dere, som meg, mener at vi må sikre grensa nå, så er det ikke et alternativ å gjøre ingenting. Republikanerne i Representantenes hus må bestemme seg: Vil de løse problemet, eller vil de fortsette å leke politikk med grensa?, uttalte president Joe Biden etter at et knippe republikanere i Senatet i går ble enige med Demokratene om en milliardpakke som binder kraftige innstramminger på Mexico-grensa til militær støtte til Ukraina. Men Donald Trump er eksplisitt mot en slik avtale, og speaker i Representantenes hus, Mike Johnson, erklærte den i går «dead on arrival».

Trump brukte på sin side helga til å (igjen) fremme en oppdiktet konspirasjonsteori om at migranstrømmen sørfra består av uønskede borgere som statsledere i Sør-Amerika har sendt nordover. I 2015 lanserte Trump seg som presidentkandidat ved å framstille migranter fra Mexico som voldtektsmenn og narkosmuglere. Trump er åpen om at han stiller seg i veien for et innvandringskompromiss i Kongressen.

