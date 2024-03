Dette er Filter Kaffe! Hver morgen mandag til fredag står vi opp tidlig, fyrer opp kaffemaskinen og sammenstiller det viktigste som skjedde mens du sov. Bli abonnent her.

FIRE PERSONER MED opprinnelse i Tajikistan er tiltalt for å stå bak terrorangrepet mot konserthuset Crocus i Moskva fredag. Alle ble i går ført inn i rettssalen med bind for øynene og ille tilredt; en var i rullestol og mer eller mindre bevisstløs, en annen skal ha fått skåret av et øre under pågripelsen. To av de tiltalte skal ifølge retten ha erkjent skyld for angrepet, der 137 ble drept. De fire vil sitte i varetekt hvertfall til 22. mai. Totalt skal elleve personer være pågrepet, mistenkt for medvirkning.

Den islamistiske terrorgruppa IS hevdet fredag kveld at deres undergruppe Den islamske staten i Khorasan sto bak angrepet, og har publisert video av angriperne som skyter mot menneskemengden inne i salen. Videoen er verifisert av uavhengige medier. Volodymyr Zelenskyj avviste i går de russiske insinuasjonene om at Ukraina hadde noe med terroren å gjøre og påpekte det absurde i at gjerningspersonene ville forsøke å ta seg over den minelagte og tungt militariserte grensen til landet. Tidligere medlemmer av Aleksej Navalnyjs antokorrupsjonsorganisasjon anklager russisk etterretning for «katastrofal inkompetanse». Frankrike har hevet terrorberedskapen til høyeste nivå som følge av angrepet i Moskva. The Guardian/The Moscow Times/