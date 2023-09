Finnes hadde 100 000 i aksjer i minst 45 selskaper mens Erna var statsminister

Sindre Finnes hadde på ett eller flere tidspunkt mens Erna Solberg var statsminister, aksjer for 100 000 kroner eller mer i minst 45 ulike selskaper. Det har VG og E24 kommet fram til etter å ha gransket hans investeringer. Det er ingen klar grense for hvor stor investering i et selskap må ha vært for å gjøre investoren (eller hans ektefelle med felles økonomi) inhabil. Solberg har selv antydet i forskjellige intervjuer at 50 000 er under grensa, mens 180 000 er over. Finnes har på det meste hatt aksjer for over 175.000 kroner i statskontrollerte Kongsberg-gruppen, og flere ganger over 300.000 kroner i Equinor.

Finnes hadde dessuten hatt en halv million kroner plassert i Wallenius Wilhelmsen i februar 2001, samme tidspunkt som Solberg spilte inn en skrytevideo for rederiet. Hun avviste overfor E24 i går at den økonomiske bindingen burde fått henne til å avstå (ifølge Høyre lager Solberg et stort antall slike videohilsener, blant annet når noen har «bursdag, konfirmasjon, bryllup, jubileum, lansering, samling, møte, konferanse eller begivenhet», som pressesjef Cato Husabø Fossen siteres på i Dagens Næringsliv). 13 dager etter at videoen var levert tikket det inn et valgkampbidrag på 300 000 fra Wallenius Wilhelmsen, avslørte DN i dag (rederiet skal ha lange tradisjoner for å bidra til Høyre, og donerte et tilsvarende beløp i 2017).

FORBYR SEKT-LIGNENDE HØYREEKSTREM ORGANISASJON: Etter det som skal ha vært en årelang planlegging har Tyskland i dag lagt ned forbud mot den nynazistiske organisasjonen Die Artgemeinschaft. Samtidig har politi aksjonert mot 26 boliger, spredd over tolv delstater, som tilhører 39 av de totalt 150 medlemmene. Innenriksminister Nancy Faeser beskriver organisasjonen som sekt-aktig, dypt rasistisk og antisemittisk og sier den har forsøkt å indoktrinere og manipulere barn og barnefamilier gjennom en pseudoreligiøs tro på germanske guder. Også en rekke undergrupper og tilknyttede foreninger og organisasjoner er nå forbudt ved lov.

Aksjonen og forbudet kommer uka etter at nynazistgruppa Hammerskins, en mer klassisk snauskallebande med amerikansk opprinnelse, ble forbudt i Tyskland med hjemmel i landets lover mot spredning av hatefull propaganda, nazisme og holocaustfornektelse. Ifølge sikkerhetspolitiet vokser den tyske høyreekstreme bevegelsen, som i fjor skal ha telt rundt 38 800 individer.

En rekke av årets valgkandidater fra partiet Norgesdemokratene framstår som utilslørt fiendtlige mot innvandrere, mens andre fokuserer sinnet sitt mot navngitte folkevalgte

Vi debunker myten om at kulde er farligere enn hete, og skriver om hvordan flomkatastrofen i Libya er en redselsfull illustrasjon på et ord du kommer til å høre mye mer om i årene som kommer: Klimasårbarhet.

SVARTELISTET PUNKROCK-BAND: I går holdt det russiske punkrock-bandet Pornofilmi konsert på Cosmopolite Scene i Oslo. Bandet har markert seg med sine regimekritiske, politiske og sosialt bevisste tekster – samtidig som de fronter pasifisme, deltar i en rekke veldedige aksjoner, er vegetarianere og holder seg langt unna alkohol, røyking og rus.

Filter Nyheter intervjuet dem tidligere på dagen på hotellet deres på Økern, der vokalisten fortalte om hvordan det er å være blant bandene som nå er svartelistet i Russland, flere av konsertene deres som ble avlyst i Russland også før 2022, og om hvordan det var å spille med det ukrainske poprock-bandet Nervy to måneder etter fullskalainvasjonen.

«Det som var spesielt var at mange av låtene vi skrev i 2014 handlet om okkupasjonen av Krym. Nå var det fullskalakrig», sier vokalist og bandleder Vladimir «Volodya» Kotliarov til Filter Nyheter.

Samme dag som Russlands president Vladimir Putin varslet fullskalainvasjon mot Ukraina 24. februar i fjor, gikk bandet ut med et åpent brev der de fordømte hans «imperialistiske ambisjoner». Nå bor de i Georgia, der de for tiden (utenom en nå tre ukers Europa-turné) jobber med å ferdigstille et nytt album med låter om Ukraina-krigen. Les hele artikkelen her.

VIL STYRKE POLITIET: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) er onsdag i Stockholm for å møte sin svenske motpart, Gunnar Strömmer (M), om den eksepsjonelle voldsbølgen i Sverige de siste ukene. Senest mandag og tirsdag ble fire personer skadet i eksplosjoner i Stockholm og Linköping, og i et krisemøte onsdag morgen besluttet den svenske regjeringen å doble minstestraffen for grove våpenlovbrudd, herunder håndtering av eksplosiver. Til VG uttalte Mehl før møtet med den svenske justisministeren at hun er bekymret for utviklingen: – Vi må forebygge en utvikling som går i den retningen vi har sett. Derfor mener vi at vi trenger sterke tiltak mot gjengene, og at vi kan stoppe tilgangen de har på penger og våpen. Statsråden pekte på etableringen av Magnormoen politistasjon ved svenskegrensen som et viktig, forebyggende tiltak og sa hun ville styrke politiet, særlig i Oslo øst.

Ni personer er så langt drept i Sverige, inkludert en 13 år gammel gutt, og flere er skadet, i det som skal være et pågående gjengoppgjør i det kriminelle Foxtrot-nettverket. «Det vi ser skje i Sverige kan komme til Norge om vi ikke tar trusselen på alvor (…) trusselen fra organisert kriminalitet krever at norsk politi må følge med – og kontinuerlig forebygger og etterforsker», uttaler avsnittsleder ved Kripos, Trond Bruen Olsen, til VG.

