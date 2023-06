Finlands næringsminister går av etter nazi-skandale

Finlands veldig ferske næringsminister, høyreradikale Vilhelm Junnila i nasjonalistpartiet Sannfinnene, går av etter nazi-skandalen som har rystet regjeringen og fått internasjonal oppmerksomhet den siste uka. «Med tanke på regjeringens framtid og Finlands rykte ser jeg det som umulig å fortsette som minister på en tilfredsstillende måte», uttalte Junnila i ettermiddag. Han rakk bare å være minister i ti dager – ny rekord i Finland. Den reelle bakgrunnen for dagens nyhet er trolig at statsminister Petteri Orpo (Samlingspartiet) innså at saken bare kom til å vokse om han ikke tok affære før helga.

Onsdag overlevde Junnila – utrolig nok – voteringen over mistillitsforslaget (95-86) mot ham, der tre opposisjonspartier krevde avgangen hans. Årsaken var medieavsløringer av en åpenbart høyreekstrem referanse til slagordet Heil Hitler under et partiarrangement i vår (framstilt som en spøk) og Junnilas tale i 2019 på en samling for høyreekstremister der nynazistene i Den nordiske motstandsbevegelsen (formelt forbudt i Finland) var sentrale og synlige. (Mediene avdekket også mulig jødefiendtlige referanser til «gassing» under 2015-valgkampen).

I går uttalte statsminister Orpo at Junnila-saken kom til å bli tema på regjeringsmøter mandag. – Såret må leges, for å si det slik. Det krever diskusjon og arbeid men jeg er absolutt enig i at dette er tema som må gjennomgås, sier han. Den konservative statsministeren hadde da havnet i en posisjon der han måtte forsikre om at nazisme er ugreit. – Det er klart at når man er minister så er det å flørte med ekstremisme – nazisme, antisemittisme – det er bare ikke akseptabelt, sa Orpo.

