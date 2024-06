Finanstilsynet advarer: Stabiliteten i norsk økonomi trenger ikke å vare

– KAN KOMME BRÅ UTSLAG: Finanstilsynet advarer bankene her til lands om å være forberedt på at stabiliteten i norsk økonomi ikke trenger å vare: «Geopolitisk uro og spenninger, særlig Russlands angrep på Ukraina og krigen i Gaza, skaper usikkerhet, også om den økonomiske utviklingen. En eskalering av geopolitiske spenninger kan føre til brå utslag i råvarepriser og handelsrestriksjoner, gi økt inflasjon og føre til uro i finansmarkeder internasjonalt. Sofistikerte cyberangrep kan få konsekvenser for finansiell stabilitet», skriver tilsynet i sin halvårlige utsyn-rapport. I det norske finansielle systemet er de viktigste sårbarhetene per i dag høy husholdningsgjeld og høye bolig- og næringseiendomspriser. «Lavere kredittvekst og økt nominell inntektsvekst har bidratt til en viss reduksjon i husholdningenes gjeldsbelastning de to siste årene. Det kan tilsi at den finansielle sårbarheten ikke bygger seg videre opp», heter det i rapporten.

«SKUMLESUPPE» OG ST. TROPEZ: Det var flere eksotiske ingredienser i gryta da de bedrageritiltalte Rhipto-sjefenes forsvarere prosederte i Oslo tingrett onsdag, i det som ble siste rettsdag i en månedslang rettssak. Christian Nellemanns forsvarer Fredrik Berg fra Fend advokatfirma sammenliknet Rhipto-mennenes pengebruk med flere flasker rosé på strandbar i St. Tropez og andre naturlige fordeler man får som ansatt i et advokatfirma. Rune Henriksens forsvarer Anders Brosveet fra Elden advokatfirma angrep Økokrim for å ha brygget sammen det han kalte en «skumlesuppe» av en tiltale. Nellemann er tiltalt for bedrageri av over 47 millioner kroner i bistandsmidler og Henriksen er tiltalt for medvirkning. Begge nekter straffskyld. – Jeg har ikke på noe tidspunkt skjønt at mitt virke eller Rhiptos virksomhet var klanderverdig eller kunne kritiseres, og det skjønner jeg heller ikke den dag i dag, sa Henriksen i sin avsluttende kommentar.

Under prosedyren la forsvarerne stor vekt på Rhiptos «overveldende og enestående» produksjon for Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet, som gjennom seks år har gitt foreningen til sammen 56 millioner kroner i bistandspenger for å analysere hvordan kriminelle nettverk finansierer terrorisme og ødelegger regnskogen. Om UDs påstand om at tilskuddet til Rhipto ikke dekket et behov i departementet, uttalte advokat Berg at retten skulle stille seg «like kjølig til det som staten her viser sitt kalde janusansikt til de tiltalte». Les mer i vår ferske artikkel her.

151 DAGER IGJEN: Det blir stadig mindre sannsynlig at Demokratene kan få drahjelp av rettssaker i de gjenstående straffesakene mot Donald Trump før valgdagen i november. I går ble det kjent at valgpåvirkningk-saken i delstaten Georgia er satt på vent på ubestemt tid, fordi domstolene krever at inhabilitetsanklagene mot statsadvokaten i saken blir rettskraftig først. Det medfører måneder med forsinkelser.

KRINGVERN OM TRANSPERSONER: «Det er farlig om vi ikke er oppmerksomme nok på det særskilte i hatet mot transpersoner, og flere burde benytte sommeren til å motvirke dehumaniseringen og mistenkeliggjøringen som vi vet når kokepunktet i juni. (…) Det er påfallende hvor mye voldsmennenes retorikk om transpersoner ligner det som er gjengs tone i en del norske kommentarfelt på nettet. Det skjer året rundt, men tilspisser seg i diskusjoner om Pride og regnbueflagg i ukene vi nå er inne i». Det skriver Filters redaktør Harald S. Klungtveit – les hele kommentaren her!

VIL DEPORTERE VOLDELIGE MIGRANTER: Tysklands forbundskansler Olaf Scholz varslet i sin sikkerhetspolitiske briefing til parlamentet i Berlin i dag at han går inn for deportasjon av migranter som begår voldelig kriminalitet i deres nye hjemland – også i tilfeller der det innebærer å sende dem til utrygge land som Syria og Afghanistan. Scholz omtalte ifølge DW radikal islamisme som en «misantropisk ideologi» og tok til orde for særskilte forbud mot å bære kniv i utsatte soner og ved større arrangementer (landet er i sommer vertskap for millioner av fotballfans som skal se EM-kamper). Kansleren var utfordret av ytre høyre-partiet AfD om det som skjedde da en asylsøker forrige helg knivstakk og drepte en politimann som forsøkte å hindre ham i å angripe en islamfiendtlig aktivist i Mannheim.

