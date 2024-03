Dette er Filter ANBEFALER, vår faste spalte der redaksjonen deler aktuelle tips om bra filmer, bøker, artikler og podcaster. Du har tilgang til denne artikkelen dersom du er abonnent på Filter (klikk her og tegn abonnement nå!)

DOKUMENTAR: Ord blir fattige etter å ha sett den halvannen times lange Oscar-vinnende dokumentar «20 dager i Mariupol», men vi prøver likevel: Det aller meste av det vi fikk vite om den nå totalødelagte byen Mariupol de første ukene etter fullskalainvasjonen 2022, kom fra disse Associated Press-journalistene. Det gjelder både nyhetene om massegraver og de gravide kvinnene utenfor et sykehus, som ble fotografert bare minutter etter at bomben smalt. Et tankekors når man ser filmen er hvor mange dystre skjebner som ikke er dokumentert på samme måte. 25 000 mennesker i Mariupol er bekreftet drept, men det reelle tallet er trolig langt høyere.

I dokumentaren kommer man tett innpå krigsrammede ukrainere, også når de forstår at de i realiteten er innesperret i byen. Internasjonale organisasjoner jobbet på spreng med å åpne humanitære korridorer, men slet med å bli enige om en avtale med Russland. Det må nevnes at i denne dokumentaren er det kun filmklipp fra Mariupol med journalistens fortellerstemme, det er ingen såkalte «talking heads». Reporterne risikerte livet og fikk også advarsler om at hvis de ble fanget av det russiske militæret, kunne de måtte bli tvunget til å «tilstå» at nyhetene deres var falske overfor russisk propaganda-tv. Omsider fikk de hjelp fra ukrainere som også tok en stor sjanse ved å hjelpe dem ut, forbi de russiske kontrollpostene med kameraene og filmfilene gjemt under bilsetene.