Fellesforbundet truer med norsk Tesla-boikott

TRUER MUSK MED NORSK BOIKOTT: Fellesforbundet varsler kjepper i hjulene for Tesla også i Norge om ikke bilprodusenten jekker seg ned innen 20. desember i konflikten med IF Metall i Sverige. – Dette er et klart signal til Tesla om at de ikke kan transportere svenske teslaer gjennom Norge. Det vil i så fall bli møtt med aksjoner, og vi vil gjøre de tiltakene som er nødvendige for å få dette til å virke, sier forbundsleder Jørn Eggum om den mulige boikotten. Organiserte arbeidere i de nordiske landene ser på Elon Musks elbilimperium som fagforeningsfiendtlig og streiken spredte seg i går til Danmark.

– SENDTE VOLDSMENN: Påtalemyndigheten i den føderale statskuppsaken mot Donald Trump går nå lenger enn før i å knytte eks-presidenten til selve voldshandlingene i det høyreekstreme angrepet på kongressbygningen 6. januar 2021: «Evidence of the defendant’s post-conspiracy embrace of particularly violent and notorious rioters is admissible to establish the defendant’s motive and intent on January 6 — that he sent supporters, including groups like the Proud Boys, whom he knew were angry, and whom he now calls ‘patriots,’ to the Capitol to achieve the criminal objective of obstructing the congressional certification», skriver spesialetterforsker Jack Smith i et innlegg til retten gjengitt av Washington Post.

Trumps advokater jobber iherdig for at volden skal nevnes så lite som mulig i saken. Selve kongresstormingen ligger utenfor tiltalen (om å hindre Kongressens effektuering av valgresultatet), og aktor trenger derfor dommerens aksept for at den har nær nok kobling til Trumps «motiv og intensjon» før juryen får høre beviser om dette. Rettssaken i dette sakskomplekset skal i teorien starte i mars neste år i Washington DC.

Julegave-idé: Et gaveabonnement på Filter Nyheter! Klikk her for å kjøpe et halvt års abonnement for 500 kroner og send det til en venn (kan taimes til julaften!). Abonnementet inkluderer alle nyhetsbrev og vårt månedlige papirmagasin.

SEKSUELL VOLD I IRANSKE FENGSLER: Amnesty har dokumentert konkrete tilfeller av voldtekt, gruppevoldtekt og seksuell vold mot varetektsfengslede demonstranter i mer enn halvparten av Irans delstater – også mot barn. Ofrene deltok i den landsomfattende demonstrasjonsbølgen under parolen «Kvinner, Liv, Frihet» etter at Masha Amini døde i moralpolitiets varetekt i fjor høst. Generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs, understreket på NRKs nyhetsmorgen at granskningene deres gir indikasjoner på at praksisen er systematisk over hele landet.

Overgriperne var både menn fra Irans revolusjonsgarde, medlemmer av den paramilitære Basij-hæren og etterretningstjenesten.

Rapporten omtaler dybdeintervjuer med 45 ofre; 26 menn, 12 kvinner og sju barn:

** 16 iranere (seks kvinner, sju menn og et 14 år gammelt barn) ble voldtatt. Seks av dem (fire kvinner og to menn) ble gruppevoldtatt av ti sikkerhetsvakter.

** I tillegg til at vaktene voldtok ofrene selv, brukte de gjenstander som tre- og metallbatonger, glassflasker og hageslanger.

** Voldtektene fant sted i varetektslokaler og i politibiler, i tillegg til skoler og leilighetsbygg som på ulovlig vis ble benyttet til varetektsfengsling.

** De 29 ofrene utsatt for andre typer seksuell vold enn voldtekt, ble utsatt for slag eller spark i brystene og/eller underlivet, tvungen avkledning (også foran kamera), elektrisk sjokk eller nedising av testikler. Vaktene klippet håret av kvinner eller dro dem etter håret, i tillegg til at de truet med voldtekt mot dem eller familien deres.

** Flere av dem ble utsatt for andre typer tortur i tillegg.

BRUDD I BUDSJETTFORHANDLINGENE: Det er brudd i forhandlingene mellom det borgerlige byrådet i Oslo og Frp om neste års budsjett. Høyre, Venstre og KrF har kalt inn til pressekonferanse i morgen tidlig. – Det som ligger på bordet nå er fortsatt ikke noe jeg kan anbefale bystyregruppen å godta. Vi er klare til å gjenoppta forhandlingene når de andre partiene skulle ønske det, uttaler Frps gruppeleder i bystyret Magnus Birkelund til Aftenposten. Høyre- og Venstre-byrådet la fram sitt budsjettforslag 16. november, men har ikke flertall uten Frp (og KrF). Birkelund varslet tidligere i uken at det var stor avstand mellom partiene..

Til Aftenposten omtaler MDGs Sirin Stav budsjettet som «et borgerlig kaos», men sier partiet ikke har tatt stilling til om det er aktuelt å gå inn som budsjettpartner. MDG har tidligere holdt døren åpen for å samarbeide med Høyre og Venstre i hovedstaden, noe som ville gitt byrådet flertall, men Høyre har så langt ikke vært villig.

ISRAEL HAR IKKE «KNUST» HAMAS: Kilder hos israelske sikkerhetsmyndigheter sier til Washington Post at 5000 Hamas-krigere har blitt drept siden Israel innledet sine angrep mot Hamas i oktober. Dersom det tallet skulle stemme, betyr det at fem sjettedeler av den anslåtte styrken på 30 000 Hamas-soldater fortsatt består. Og det etter to måneder med intenst israelsk bombardement, bakkeinvasjoner fra både nord og sør og over 15 000 drepte i Gaza. «Dette kommer til å bli en lang ferd», uttaler en talsperson for det israelske militæret til den amerikanske avisen. Det var dager etter Hamas’ grufulle terrorangrep mot Israel 7. oktober at statsminister Benjamin Netanyahu lovet å «knuse» Hamas og uttalte at ethvert medlem av Hamas var «en død mann».

Det diplomatiske presset øker mot Israel, herunder fra Israels største støttespiller USA, ettersom de sivile tapstallene fortsetter å stige. Ifølge helsemyndighetene i Gaza er mer enn 5000 barn drept siden Israel gikk til krig mot Hamas i oktober. Mandag uttalte Frankrikes president Emmanuel Macron at det er på tide at israelske myndigheter definerer tydeligere hva deres egentlige mål med invasjonen er: «Den fullstendige ødeleggelsen av Hamas? Er det noen som tror på at det er mulig? Hvis det er det som er målet, vil krigen vare i ti år».