Dyrtiden tærer på det tyske samfunnet: Nesten 17 prosent av tyskerne lever i fattigdom, to tredjedeler av dem gjør det på tross av at de er i arbeid, og hvert femte tyske barn er berørt. Det ifølge en ny rapport fra Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, et paraply-forbund for rundt 10 000 organisasjoner som driver mathjelp og andre sosiale tjenester som stadig flere er avhengige av i Tyskland. Forbundet tar nå til orde for at minimumslønna i Tyskland økes til 15 euro i timen og at det innføres en garantert minstepensjon og grunnleggende økonomiske støtteordninger for barnefamilier.

Deutsche Welle bringer denne tv-reportasjen samme dag som sentrale finansinstitusjoner drastisk nedjusterer sine forventninger til den tyske økonomien: Ikke forvent mer enn 0,1 prosent vekst i år, sier blant andre Kiel-instituttet, en uavhengig tenketank som så seint som i fjor høst trodde den økonomiske motoren i hjertet av Europa skulle pumpe ut 1,4 prosent mer verdier i 2024 i forhold til året før.

Og om få dager utløper den reduserte merverdiavgiften på gass som har gitt tyske husholdninger litt pusterom gjennom strømkrisa. For mange betyr det økte utgifter på flere hundre euro i året, rapporterer Tagesschau.

TRUMP-BIBEL TIL 60 DOLLAR: «Religion og kristendom er de største tingene som mangler i dette landet (…) Vi må få USA til å be igjen», sier Donald Trump. I går frontet republikanernes antatte presidentkandidat enda et produkt (etter de famøse gull-skoene til 4000 kroner) i håp om økonomisk hjelp til å finansiere hans mange straffesaker og sivile søksmål: Nemlig en «God Bless the USA»-bibel til 59,99 dollar. Trump, som skal motta royalties fra boksalget, beskriver Bibelen som sin favorittbok, til tross for sin egen manglende kristne tilknytning – i hvert fall før første presidentperiode i 2016, da han hovedsakelig brukte kjendisstatusen til å fronte produkter som biff og vodka. Nå bruker han heller presidentkampanjen som et «korstog for å forsvare kristne verdier fra venstresiden», skriver Michael Gold og Maggie Haberman i New York Times. De påpeker hvordan Trump ofte kommer med falske eller misvisende påstander om at demokrater forfølger kristne. Det er 222 dager igjen til valget.

PROTESTER MOT ORBAN: Ungarns autoritære statsminister Viktor Orban har kanskje grep om de fleste mediene i landet, men klarer ikke verge seg mot at stadig nye indisier på maktmisbruk når ungarerne via sosiale medier. Tirsdag kveld tok tusener til gatene i Budapest for å protestere, etter at tidligere justisminister Judit Vargas eksmann la ut et lydklipp på Youtube og Facebook der hun beskriver hvordan personer i regjeringsapparatet har fjernet rettsdokumenter for å dekke over sin egen innblanding i korrupte forretningsavtaler (selv hevder hun at eksmannen truet henne med vold og at hun sa det han ville høre for å slippe unna situasjonen). Saken kommer på toppen av den som ble slutten på Vargas periode som minister i februar: Da ble det avslørt at hun og daværende president Katalin Novak – begge medlemmer av Orbans kristenkonservative parti Fidesz – hadde benådet en person som var dømt for å dekke over en overgrepsskandale ved et barnehjem.

CHARTRET YTRE HØYRE-TOGET EN GANG FOR ALLE: Norsk tv-underholdnings faste leverandør av løssluppen gladstemning har klaget over oppdragstørke etter at han under pandamien begynte å spre vrangforestillinger knyttet til konspirasjonsteorier populære i ytre høyre-kretser. Journalist Lasse Josephsen tok for et par uker siden et grundig oppgjør med forsøket på å renvaske «Charter»-Svein Østvik i TV 2s dokumentarserie «Norge bak fasaden» og fikk et slags svar i spaltene til bransjenettstedet M24. Nå bringer Josephsen til torgs et videoklipp som en gang for alle bør legge tvilen død om Østviks sympatier for nyfascisten Hans Jørgen Lysglimt Johansen: På sidelinjen av en konferanse for «vaksineskeptikere» i Stavanger roser Østvik ufortrødent Lysglimt, hyller hans oppsøkende virksomhet på skoler for å få elever til å nekte å la seg vaksinere, og tar til alt overmål, og helt uten oppfordring, opp at han også mener Lysglimt er «nyansert og klok» i sin holocaustfornektelse. Det hele kan ses her.

