Får ikke inn nødhjelp til sivilbefolkningen på Gaza

Fortsatt står mengder av nødhjelp og stamper utenfor Rafah-grensepasseringen mellom Gaza og Egypt. Diplomater med kjennskap til bakkanal-samtaler mellom Egypt og Israel er ikke optimistiske på vegne av Joe Bidens antydninger i Tel Aviv torsdag om at lastebilene med mat, vann og medisiner vil slippe gjennom i dag. Flere avtalepunkter gjenstår å avklare, deriblant hvordan man skal sette opp en rutine for passeringer og hvorvidt drivstoff skal tillates, ifølge The New York Times. FNs generalsekretær Antonio Guterres sier til presse i Egypt i dag at at det er et spørsmål om liv og død for svært mange mennesker at de kommer raskt fram.

Hamas’ representant i Libanon, Osama Hamdan, sier organisasjonen ikke er den eneste som holder israelere som gisler i Gaza, og at ingen i Hamas vet det eksakte antallet. Ifølge israelske myndigheter holdes 203 gisler, sivile og soldater, av Hamas. Hamdan sier det er flere grupper som holder på gisler, men navnga kun Palestinsk Islamsk Jihad (PIJ). En talsperson i PIJ har hevdet at de holder på cirka 30. Påstanden vil mest sannsynlig bidra til å gjøre den diplomatiske prosessen om løslatelse enda mer komplisert, ifølge New York Times. Hamdan ber igjen om en fangeutveksling og at Israel frigjør kvinner, barn og hundrevis av palestinere som holdes i arrest uten tiltale. 1100 palestinere sitter nå fengslet uten formell siktelse, ifølge menneskerettsgruppa HaMoked. Dette skal være det høyeste antallet siden mai 2003.

En talsmann for det israelske militæret sier Gaza nå angripes med en høyere frekvens enn på flere tiår. De israelske bombene slår tidvis ned også sør på området, dit befolkningen er bedt av Israel om å evakuere. 17 personer omkom da en bygning i tilknytning ortodoks kirke i Gaza ble rammet i dag, sier Mai al-Kaila, helseminister i den palestinske selvstyremyndigheten på Vestbredden, ifølge Haaretz. Det er fortsatt ikke kommunisert offentlig noen plan for bakkeinvasjon, men Israels forsvarsminister Yoav Gallant hintet nok en gang om at en slik eskalering er nærstående da han i går ba israelske soldater «forberede seg på å se Gaza fra innsiden».

Det israelske forsvarsdepartementet har i dag beordret evakuering av Kiryat Shmona, en by med mer enn 20 000 innbyggere nær Libanon-grensa. Tidligere er en rekke mindre bosettinger evakuert, og befolkningen innlosjert i hoteller, nær både Libanon og Gaza. Hizbollah utveksler ild med israelske soldater daglig, og har truet med å angripe Israel dersom åndsfrendene i Hamas forsøkes utslettet.

SVAK EL NIÑO TYDER PÅ AT 1.5 GRADER GLOBAL OPPVARMING ER NÆR: Etter flere hetebølger begynner flere å undre seg om 2023 kan bli det første året der planeten passerer det ikoniske 1,5-gradersmålet fra Paris-avtalen. Hvis de gjenværende månedene av 2023 ender opp med det samme avviket som i juli, august og september, vil det være en realitet.

Om det ikke skjer i 2023, skjer det trolig snart. Denne uka slapp James Hansen, ofte omtalt som klimavitenskapens gudfar, en ny artikkel sammen med to andre forskere der de hevder at 1,5 graders-grensen vil ryke i 2024. Hansen peker på at årets rekordtemperaturer har kommet under uventede omstendigheter. «Årets El Niño vil sannsynligvis være svakere enn El Niño-ene fra 1997-98 og 2015-16, noe som gjør den nåværende oppvarmingen enda mer betydningsfull», skriver han. Hva innebærer det? Det kan du lese mer om i ukas utgave av ELENDIG FREDAG, vår alt annet enn elendige klimaspalte, som abonnentene våre får i innboksen eller kan lese her.

Høyreekstremisten Hans Jørgen Lysglimt Johansens parti Alliansen har siden 2017 fått om lag 1,5 millioner kroner i partistøtte. Nå er det full stopp: Partilovnemnda slår fast at partiet ikke oppfyller minstekravene.



En skoletur i 2014 der norske elever marsjerte med russiske soldater og etterretningsoffiserer i Den røde armés fotspor reiser spørsmål om hva de felles krigsminnemarkeringene i Nord-Norge etter andre verdenskrig egentlig har vært. Har Kreml misbrukt dem til å bygge oppunder egen historiefortelling?



Samme dag som Russland gikk til fullskalakrig mot Ukraina signerte hele det russiske pønkbandet Pornofilmi et åpent brev der de plasserte ansvaret for krigen på Putin. Vi møtte dem på turné i Oslo (og ja, de er mye bedre enn bandnavnet sitt).



VESTRE INHABIL: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) informerer i dag om at han trolig har vært inhabil ved enkelte ansettelser av en venn. Tre ganger mens han har vært statsråd har vennen blitt konstituert avdelingsdirektør i departementet, uten at embetsverket varslet ministeren, som ved tiltredelsen informerte om vennskapet. Først da hun søkte om stillingen fast ble Vestre bedt av embetsverket om å vurdere sin egen habilitet (Vestre ba da om settestatsråd til å gjennomføre ansettelsen). – Det er uheldig. Og det er mitt ansvar, sier han til E 24.

Kontrollkomiteen i Stortinget vil diskutere om de skal kalle inn næringsministeren til kontrollhøring i november, skriver avisa.

SVENSK PAR ANKLAGET FOR BRUDD PÅ RIKETS SIKKERHET: Det svenske paret – han tidligere toppmilitær med en rekke ansvarsfulle stillinger bak seg; hun ansatt i det svenske Forsvarets signaletterretningsenhet – som er mistenkt for brudd på rikets sikkerhet, fremstilles i dag for varetektsfengsling. Anklagene, som har en strafferamme på fire år, dreier seg om «grov, uautorisert befatning med hemmelige opplysninger». Dette skal ha pågått i Stockholm-området fra 1. mai i år fram til pågripelsen tirsdag denne uka, skriver Expressen. Pågripelsen skal ha vært relativt dramatisk: Naboer forteller til SVT at politiet brukte såkalte distraksjonsgranater, trolig for å forhindre bevisforspillelse i forbindelse med aksjonen.

Militærtoppen avviser via sin advokat anklagene som fullstendig grunnløse, og sier han regner med å snarlig bli renvasket. Partneren har ingen kommentar overhodet.

