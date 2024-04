EUs nye asylpakt vedtatt: Øker risikoen for diskriminering, mener Amnesty

EUROPAPARLAMENTET HAR vedtatt EUs nye migrasjon- og asylpakt, i det som omtales som en stor seier for sentrumspolitikere og for EU-kommisjonen etter at saken har vært politisk fastlåst i nesten et tiår. Arbeidet med den nye lovpakka startet etter flyktningkrisa i 2015 og skal ligge til grunn for et mer robust system av mottakssentere langs unionens yttergrense, der asylsøkere skal oppholde seg mens søknaden behandles, og der grunnløse asylsøkere raskt skal kunne deporteres. Det åpnes også for at asylsøkere skal kunne sendes til land utenfor EU som regnes som trygge. Vedtaket innebærer dessuten at byrden ved å motta migranter skal fordeles bedre mellom EU-landene, til gunst for typiske mottakerland som Italia og Hellas.

Ytre høyre stemte mot lovpakka fordi de ikke mener den er streng nok, mens venstresiden stemte mot fordi de mener den ikke ivaretar menneskerettighetene. Amnesty er blant organisasjonene som mener mennesker som flykter fra konflikt, forfølgelse og økonomisk usikkerhet vil løpe større risiko for diskriminering, vold og urettmessig frihetsberøvelse. The Guardian/France24/DW

DEN REPUBLIKANSKE MAJORITETEN i delstatsparlamentet i Arizona har stanset flere forsøk på å ta opp det nesten betingelsesløse abortforbudet som delstatens Høyesterett har åpnet for. En sesjon i natt endte med at Demokratene ropte taktfaste slagord mot avgjørelsen.

Presidentkandidat