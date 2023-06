EUs energiambisjoner og norsk motstand: Nå drar det seg til for EØS-avtalen

Bli abonnent for å lese videre Støtter du oss allerede? Logg inn med Vipps. Test vårt digitalabonnement og få tilgang til alt innhold på Filter. De første 30 dagene er gratis! Les mer her eller klikk på knappen og bli abonnent i dag. Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.

Uke 25 Fyllingsgrad: 55,6% Endring sist uke: +5,7 prosentpoeng Kapasitet: 87,3 TWh­­­­­ ­EN REKKE EU-tiltak på energi- og miljøfeltet møter motstand i Norge. Nå begynner motstanden å gå Brüssel på nervene, og Norge befinner seg i en skvis. Mer om dette i ukas hovedsak, men først: KORT FORTALT Professor ved Universitetet i Stavanger, Petter Osmundsen, er kritisk til at det ikke stilles krav for å sikre at selskapene bak en havvindpark i Sørlige Nordsjø II har penger til å fjerne de bunnfaste vindturbinene når parkens levetid er over. Energiwatch Styremedlemmene i batteriselskapet Freyr får flere millioner kroner hver i styrehonorarer i […]