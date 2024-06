EU utsetter forslag om å overvåke meldingstjenester

UTSETTER OVERVÅKNINGSVEDTAK: EUs ministerråd utsetter behandlingen av et omstridt forslag om digital overvåkning, som dersom det blir vedtatt vil få vidtrekkende personvernkonsekvenser. Forslaget har som mål å få bukt med salg av overgrepsbilder av barn på nettet. I praksis innebærer det imidlertid at brukere av chat-tjenester ikke lenger vil kunne sende bilder og videoer til hverandre med mindre de aksepterer at alt billedinnhold kan bli kontrollert vilkårlig, uten at det foreligger mistanke om noe straffbart. Ifølge EU-kommisjonens visepresident for verdier og gjennomsiktighet, Věra Jourová, vil det gjelde selv for krypterte meldinger. Rådets egen juridiske rådgivningstjeneste skal ha gjort det klart at masseovervåkning av personers chat-meldinger vil utgjøre et brudd på folks grunnleggende rettigheter. Avstemningen i Rådet ble utsatt da det ble klart at forslagsstillerne ikke hadde det nødvendige flertallet til å få regelverksendringen vedtatt.

FLERE VARMEREKORDER: Ting tyder på at sommeren kan bli den varmeste noensinne registrert. Dødelige hetebølger har i det siste herjet i flere verdensdeler. Over 1000 mennesker skal ha mistet livet på grunn av ekstrem varme i Mekka i Saudi-Arabia. Det er utstedt advarsler om ekstremvarme til mer enn 100 millioner amerikanere. I New Dehli målte man ondsdag den høyeste nattetemperaturen i juni på 55 år. Ekstremtemperaturer har ifølge National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ført til skogbranner i Portugal, Hellas og Algerie. I Serbia og Romania er det registrert temperaturer opp mot 40 grader, og myndighetene advarer mot å ferdes ute. Det siste femårsgjennomsnittet viser at temperaturene i Europa nå ligger 2,3 grader over førindustrielle nivåer, sammenlignet med en global økning på 1,3 grader. Utsiktene til nok en brennheit sommer er tema for ukas ELENDIG FREDAG, vår faste spalte om klima og miljø. Webversjonen finner du her.

136 DAGER IGJEN: Straffesakene mot Donald Trump er en åpenbar belastning i valgåret, men også en pengemaskin. I dagene rett etter at han 30. mai ble kjent skyldig på 34 tiltalepunkter i pornostjerne-saken, fikk Republikanerne flere titalls millioner dollar i donasjoner. Det er svært viktige penger i duellen med Joe Biden, som har hatt et stort overtak når det kommer til størrelsen på krigskassen. Pengene som strømmer inn fra støttespillere som nær direkte følge av straffedommen (ja, vi vet at USA har gått av hengslene) kan endre valgkampen «dramatisk» ved at Trump-leiren raskt kan kjøpe mer tv-reklamer og bygge et større apparat, skriver Washington Post.

MER INTENSIVE KAMPER I DARFUR: Til tross for at Sikkerhetsrådet i FN i forrige uke krevde at beleiringen av Al-Fashir i Darfur i Sudan måtte opphøre, tyder alt på at kampen om kontroll over millionbyen tvert imot intensiveres. Faller byen, er det lite som kan stoppe et nytt folkemord av samme type som sjokkerte verden på akkurat samme sted for tjue år siden, skriver The New York Times etter å ha analysert satellittbilder og somevideoer fra den avsidesliggende regionen.

Avisa mener å kunne belegge at tusenvis av hjem er systematisk rasert og at titusener av mennesker er drevet på flukt siden starten av april. Videoer viser at den såkalte Rapid Support-styrken – mange av de samme menneskene som deltok i den fryktede Janjaweed-militsen på 90- og 00-tallet, og som i fjor startet borgerkrigen mot regjeringsstyrkene – står bak nedverdigende behandling av fanger og seksuelle overgrep mot kvinner på flukt. Militærledere som er anklaget av blant andre USA for grusomme overgrep mot sivile, avslører via «skrytevideoer» på nett at de befinner seg i området.

Nyhetsbyrået Reuters har dessuten identifisert 14 gravlunder i regionen som utvides i kraftig tempo, et tegn på at hungersnød og sykdom sprer seg raskt. Det er da også å forvente når begge parter i krigen begrenser hjelpearbeideres adgang til regionen.

VIL GI POLITIET FLERE TVANGSMIDLER. Krav om spyttprøver ved mistanke om narkotika og tillatelse til ransaking av hus og mennesker er blant tiltakene det såkalte rushåndteringsutvalget foreslår å utstyre politiet med. Utvalget leverte sin rapport til justisministeren denne uka, etter å ha vurdert mulige avklaringer av hvordan samfunnet skal reagere på bruk og oppbevaring av mindre mengder narkotika. Utvalget vil også senke grensen for hvor stor mengde stoff rusavhengige kan bli tatt med uten å straffes for det. Reaksjonene er kraftige blant politikere som har vært tilhengere av en rusreform. – Å gi politiet ytterligere tvangsmidler er en knyttneve i magen for alle som sliter med rus, sier Venstres Ingvild Thorsvik til NRK. – En politikk som hører hjemme på 80-tallet, sier SVs Andreas Sjalg Unneland.