EU-lederne sier ja: Bosnia kan starte forhandlinger om medlemsskap

BOSNIA-HERCEGOVINA ER ET skritt nærmere opptaks-forhandlinger med EU etter at unionens ledere har gitt et samstemt, grønt lys på toppmøtet i Brussel. Det skjer halvannen uke etter at EU-kommisjonen erklærte at landet har hatt tilstrekkelig fremgang med å rette seg etter EUs standarder, verdier og utenrikspolitiske retningslinjer, to år etter det ble gitt formell kandidatstatus og ni år etter at det søkte.

Hardt arbeid gjenstår imidlertid før Bosnia kan bli EU-medlem, sier Europarådets president Charles Michel. Særlig Danmark og Nederland har uttrykt skepsis til at Bosnia har kommet langt nok med konstitusjonelle og valgtekniske reformer, og i det nederlandske parlamentet falt et forslag om å kreve utsettelse med tynn margin tidligere denne uka. Euronews/The Guardian

EU KREVER EN UMIDDELBAR humanitær pause i Gaza-krigen og at den skal føre til en varig våpenhvile. Det er første gang EU-lederne er samstemte om en erklæring om Midtøsten siden oktober i fjor, og skjer samme dag som FNs sikkerhetsråd skal stemme over USAs krav om «umiddelbar og bærekraftig våpenhvile». Med det øker både EU og USA presset mot Israel for å hindre en humanitær katastrofe i Gaza, mens hungersnøden er i ferd med å bre seg, israelske luftangrep tar stadig tar liv og blodige kamper pågår på bakken blant annet i Shifa-sykehuset i Gaza by. Forhandlinger med Hamas pågår i Qatar. Al Jazeera/