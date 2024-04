EU enige om flere sanksjoner mot Iran samt behov for luftforsvar til Ukraina

EU VARSLER NYE IRAN-SANKSJONER. EU-lederne møttes natt til torsdag og ble enige om flere sanksjoner rettet mot Iran. Sanksjonene går ut på å iverksette flere begrensende tiltak rettet mot bedriftene som lager droner og raketter. Samtidig oppfordrer de begge parter til å hindre en eskalering. Reuters.

Onsdag møtte Storbritannias og Tysklands utenriksminister Israels president Isaac Herzog. Målet med møtet var å roe ned konflikten mellom Iran og Israel, men Storbritannias utenriksminister David Cameron sier at et israelsk motangrep er uunngåelig. – Vi håper de gjør det på en måte som eskalerer dette så lite som mulig, sier han. NRK.

Også G7-landene varsler at de vil samarbeide om flere sanksjoner mot landet. Lederne for G7-landene fordømmer Irans angrep og lover samarbeid rundt nye sanksjoner. I en felles uttalelse skriver landene at det skal samarbeide om ethvert tiltak som kan svekke Irans evne til å skaffe, produsere eller overføre våpen som kan destabilisere regionale aktiviteter. AP



TO HALLINGDØLER ER SIKTET FOR VOLDTEKT OG FILMING. Den fornærmede er en 18 år gammel ung kvinne fra Innlandet, som skal ha blitt voldtatt under nyttårsfeiring i Hallingdal. Hallingdølen