Etablerer nødhjelpskorridor i Middelhavet for å skipe mat og vann til Gaza

EU etablerer en maritim nødhjelpskorridor mellom Kypros og Gaza for å avverge en humanitær katastrofe på det invaderte, palestinske territoriet. Den første testsendingen skipes allerede i dag, i et samarbeid med organisasjonen World Kitchen Aid og De forente arabiske emirater, varsler EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

Kunngjøringen kommer dagen etter at Joe Biden varslet at USA vil anlegge en flytende, midlertidig mottakshavn utenfor kysten av Gaza. Biden setter det amerikanske militæret til jobben, samtidig som han skal unngå at amerikanske soldatstøvler kommer i berøring med palestinsk grunn – noe som vil ha såvel folkerettslige som innenrikspolitiske og pr-messige konsekvenser i den ustabile situasjonen hele Midtøsten befinner seg i.

Det er på det rene at det vil ta flere uker å få anlegget på plass, og leger i Gaza sier til Al Jazeera at de frykter det kommer for seint. Andre kritikere mener hele opplegget er urealistisk og mangler en plan for sikker distribusjon av mat, vann og medisiner til lokalbefolkningen når det først er kommet i land.

Ifølge FN er hver fjerde innbygger i Gaza nå på grensen til å være truet av hungersnød, og det er meldt om dødsfall – deriblant barn – på grunn av feil- og underernæring.

NEKTER Å BEKLAGE: Fremskrittspartiets stortingsrepresentant og leder av justiskomiteen, Per Willy Amundsen, ga i en Facebook-tråd i natt uttrykk for at han lager en form for oversikt over nordmenn han definerer som islamister og som i hans øyne kommer med antisemittiske uttalelser. Amundsen så ut til å true disse personene med utvisning etter 2025 – underforstått neste gang Frp har mulighet til å få regjeringsmakt.

«Med Norge og Israel mot arabere som dreper mennesker, slik dere har for vane å gjøre. Så dra et annet sted med din moral. Det er som regel dere som dreper oss. Og islam har en hel gjeng med psykopater som dreper», svarte den tidligere justisministeren i to-tiden i natt, til en Fb-bruker som anklaget Israel for folkemord og psykopati.

Amundsen skriver et annet sted i den samme tråden: «Islamister som ytrer seg her kan reise til helvete. Jeg vil gjøre alt jeg kan for å sende dere hjem til deres hjemland. Dersom du ytrer deg med antisemittiske holdninger her frem til 2025 kan vi rydde opp… Og sende dere ut».

«Vi teller dere», skriver han så. «Svaret er ja», skriver han på spørsmål om det betyr at han har en liste.

Men det hele var skrevet i affekt og ment som ironi, sier Per-Willy Amundsen i dag til Filter Nyheter. Han understreker samtidig at selv om han har slettet en rekke av innleggene i tråden, nekter han å beklage. Les hele saken her.

VIL GRØNNVASKE GASS MED NORGES HJELP: I slutten av januar avslørte Costa Ricas president Rodrigo Chaves at to av hans ministre hadde møtt norske diplomater og byråkrater. De hadde diskutert muligheten for at Norge kunne hjelpe landet med å starte opp en ny gassindustri. Det var særlig Norges «rene» og «miljøvennlige» metoder for gassutvinning, i tillegg til den enorme suksessen Norge hadde hatt med å utvinne petroleum siden 1970-tallet, som fristet Chaves. – Til dem som argumenterer med at gassutvinning er iboende skadelig for Moder Jord og ikke kan gjennomføres på en miljøvennlig måte, har jeg ett ord: Norge, sa presidenten da han først kunngjorde planene i fjor høst.

Men presidentens idé er kontroversiell: Landet med navnet «den rike kysten» har inntil nå hatt et midlertidig forbud mot olje- og gassutvinning og politikere i nasjonalforsamlingen jobber nå for et permanent forbud. En nasjonal petroleumsvirksomhet harmonerer tilsynelatende også dårlig med merkevaren Costa Rica møysommelig har bygget over mange år, som et paradis for sjeldne dyrearter og en drømmedestinasjon for øko-bevisste turister. Les mer om den store miljøkontroversen Norge er trukket inn i, i vår ferske artikkel her.

DET MEST KONTROVERSIELLE KLIMATILTAKET: Det høres ut som science fiction. Tilhengerne sammenlikner det med cellegiftbehandling. Skeptikerne peker på uoverskuelige ringvirkninger. Men nå diskuterer klimaforskere i fullt alvor såkalt klimafiksing – mer spesifikt utslipp av aerosoler i atmosfæren for å sperre solas oppvarmende stråler ute: «We live in a world where deliberately dimming the fucking sun might be less risky than not doing it», som lederen av klimaorganisasjonen The Degree Initiative, Andy Parker, vantro formulerer det i en ny bok. Men hva er egentlig fordelene og ulempene ved såkalt strålingsmodifikasjon, eller SRM? Vår klimaspaltist står bak en saklig drøfting i ukas utgave av ELENDIG FREDAG. Les spalten her!

Møter du noen ganger betalingsmuren når du klikker deg inn på Filter Nyheter? Riv den for bare 70 kroner i måneden (og 30 dagers gratis prøvetid, og ingen bindingstid). Klikk her!

Riv den for bare 70 kroner i måneden (og 30 dagers gratis prøvetid, og ingen bindingstid). Klikk her! For 100 kroner i måneden får du både digitalabonnement og vårt magasin sendt hjem i postkassa hver måned. Du kan selvsagt si opp når som helst. Klikk her!

MANGE VOLDTEKTSSAKER HENLEGGES: På selveste kvinnedagen har et regjeringsoppnevnt utvalg levert en rapport der det går fram at verken helsetjenesten eller politiet klarer å prioritere arbeidet mot voldtekt. Det skriver VG. «Svært mange saker henlegges, mange saker blir liggende, etterforskningen har flere mangler i strid med gjeldende krav, og det tas ikke tilstrekkelig hensyn til fornærmede», skriver utvalget. Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) erkjenner at arbeidet mot voldtekt har ikke vært godt nok.