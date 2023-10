KAMPEN OM Å BLI speaker of the House i Kongressen i USA etter Kevin McCarthy kan ende mellom to av Det republikanske partiets mest konservative representanter. Så langt har Jim Jordan fra Ohio, leder av justiskomiteen, en av Donald Trumps nærmeste allierte og blant dem som nektet å samarbeide med 6. januar-komiteen, og Steve Scalise fra Louisiana, som i 2002 deltok på en konferanse arrangert av Ku Klux Klan, har begge offentliggjort sin interesse for vervet. Flere andre skal sondere terrenget for å lansere seg som kandidater. Republikanerne vil velge den nye lederen 11. oktober.

Bak det interne opprøret i Det republikanske partiet som kostet Representantes hus majoritetslederen denne uka, står den velkjente oppvigleren Stephen Bannon, tidligere Trump-rådgiver. Han støtter ytre høyre-blokken gjennom sosiale medier og en fire timer lang, daglig podcast, som var den første Matt Gaetz oppsøkte etter at McCarthy var felt gjennom et mistillitsforslag tirsdag. The Washington Post/The New York Times

KLODEN SETTER STADIG nye temperaturrekorder, og forskerne er forbløffet over marginen når september ble tidenes varmeste. Trolig kan en kombinasjon av klimaendringer forårsaket av klimagassutslipp og værfenomenet El Nino forklare det som skjer. Kanskje blir 2023-2027 den varmeste femårsperioden på Jorden noensinne, advarer FN.