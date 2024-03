Ensomme har anti-demokratiske holdninger

Den nylig publiserte studien «Ekstremt ensom?» viser at ensomhet blant unge i Tyskland henger sammen med en større hang til populisme og autoritære holdninger, tro på konspirasjonsteorier og aksept for politisk vold. I undersøkelsen ble 1008 personer mellom 16 og 23 år spurt om sosiale relasjoner og deres egen opplevelse av ensomhet. En fjerdedel (249) skåret høyt nok til å klassifiseres som ensomme. Deretter fikk alle deltakerne spørsmål om deres holdninger til myndighetene, samfunnet og det demokratiske systemet. På det meste skilte resultatene ni prosentpoeng mellom gruppene. Blant annet svarte 58 prosent av de ensomme mot 47 prosent av de ikke-ensomme at de tror styresmaktene skjuler viktig informasjon for dem, og bare 51 prosent av de ensomme mener demokrati er den beste styringsformen sammenliknet med 60 prosent av de ikke-ensomme. 57 prosent av de ensomme var også enige i eller usikre på om det var greit å tøye demokratiske regler for å få gjennomført viktige endringer, sammenliknet med 49 prosent i den ikke-ensomme gruppen. Studien er publisert av tankesmien Det progressive sentrum og del av forskningsprosjektet Kollekt som er støttet av det tyske, føderale familiedepartementet.

En av forskerne bak studien, sosiologi-professor Claudia Neu, understreker at den kun viser korrelasjoner og ikke årsakssammenhenger mellom funnene. Til Deutsche Welle kommenterer hun like fullt at mennesker som er ensomme over lengre tid opplever verden som mørkere og mer truende, og får lavere tillit til andre og til demokratiske institusjoner, samtidig som lengselen etter samhold er «dypt festet i oss». – Ytre høyre-populisme og høyreekstreme politiske partier tilbyr en opplevelse av samhold og på samme tid dette frykt-narrativet, uttaler hun til avisa. Deutsche Welle rapporterte i starten av måneden at ytre høyre-partiet Alternative für Deutschland (AfD) foran valget til Europaparlamentet i juni, kjører aggressive, målrettede kampanjer mot unge på TikTok med tips til «ekte menn» om hvordan de får seg kjæreste eller med beskjed om at «styresmaktene hater deg».

«UTELUKKER IKKE POLITISK MOTIVASJON»: Fredag kom nyheten om at Gjenopptakelseskommisjonen gjenåpner dommen mot terrordømte Philip Manshaus, etter at to nye rettspsykiatrisk sakkyndige mener 26-åringen var utilregnelig da han drepte sin adopterte søster og angrep en moské i Bærum. Forfatter Anne Bitsch, som har skrevet bøker om både Manshaus-rettssaken og høyreekstremismen bak drapet på Benjamin Hermansen, argumenterer i Filter Nyheter for hvorfor hun mener utilregnelighet ikke utelukker politisk motivasjon: «Et fokus på oppvekst må ikke innebære at betydningen av ideologi opphører. Kan man ikke tenke seg at en bestemt type oppvekst kan skape en psykologisk personlighetsstruktur som i sin tur gjør et menneske mer mottakelig for autoritære ideer og ekstreme miljøer?» skriver hun. Les kommentaren her.

FEIRET LIKSOM-VALG: – Det såkalte valget i Russland var verken fritt eller rettferdig gjennomført. Det har ikke vært et valg slik vi kjenner det fra demokrati, sier Norges utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) etter at Vladimir Putin søndag erklærte seier med diktator-sifre (87 prosent – nærmeste motkandidat fikk 4 prosent, med en angivelig rekordstor valgdeltakelse på 77,5 prosent). Putin har tidligere drept eller fengslet de fleste potensielle motkandidater, i praksis forbudt opposisjon og er kjent for fusk i selve valggjennomføringen. I tillegg ble deler av «valget» gjennomført ved at russiske soldater truet folk til å stemme i okkuperte deler av Ukraina. Minst 75 personer er arrestert i forbindelse med antatte politiske markeringer på valgdagene i Russland.

Putin fikk – betegnende nok – gratulasjoner fra Nord-Korea, Iran, Serbia, Kina og Venezuela, mens en felles uttalelse fra alle 27 medlemsland i EU fordømte Kreml for å frarøve russere et «reelt valg».

VALG-STYREMØTE STORMET – «GENERALPRØVE FOR VALGET»: Valgmedarbeidere i USAs vippestater forbereder seg på nye runder med trakassering, trusler og andre former for ubetimelige påvirkningsforsøk når landet igjen går inn i en opprivende presidentvalgkamp. Det gjelder ikke minst i Maricopa, Arizona-fylket som rommer mer enn halvparten av delstatens innbyggere og i 2020 ble vunnet av Joe Biden med hårfin margin (litt over 10 000 stemmer, av totalt 3,4 millioner, skilte kandidatene den gang). Siden har lokale valgmedarbeidere – mange av dem medlemmer av Det republikanske partiet – levd med nådeløs uthenging i sosiale medier, drapstrusler og konspirasjonsteorier om hvorfor de ikke fulgte Donald Trumps grunnløse oppfordring om å underkjenne resultatet. En episode i slutten av februar der et valgstyremøte ble stormet av rasende Trump-tilhengere som høylytt erklærte styret for illegitimt, tyder på at det ikke vil gå roligere for seg denne gang: – Dette var et organisert, koordinert angrep og en generalprøve for valget, er en av styremedlemmene overbevist om. Nå er lokalene utstyrt med ekstra videoovervåking, både uniformerte vakter og undercover-agenter, og politi i beredskap for medlemmenes sikkerhet, skriver The Washington Post.

