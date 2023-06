Enorme vannmasser løs – tusener evakuert etter at Dnipro-demningen brast

Kakhovka-demningen i Dnipro-elven i Kherson-regionen i Ukraina brast i morgentimene i dag. Enorme vannmasser er sluppet løs, og rundt 16 000 innbyggere i bosettinger langs elvebredden er under evakuering. Ukrainske energimyndigheter sier stabiliteten i elsystemet ikke er truet av at kraftverket er ødelagt; andre kraftverk på nedsiden av den ødelagte dammen står imidlertid i fare for oversvømmelse. Kjernekraftverket i Zaporizjzja oppstrøms, som benytter vann fra elven til nedkjøling av sine (avstengte) reaktorer og til deponier av radioaktivt avfall, skal ikke være i fare, men Det internasjonale atomenergibyrået følger situasjonen nøye.

Ukraina anklager russerne, som har okkupert området siden starten av fullskalakrigen, for å ha sprengt demningen. Ukrainske myndigheter har tidligere advart om at russerne har utplassert sprengladninger for å kunne ta den ut i en krisesituasjon, og siden i går har ukrainske styrker stått bak en rekke offensive angrep langs fronten lenger nord og øst, en mulig start på den lenge bebudede våroffensiven. Eksperter sier det i så fall er en sabotasjeaksjon med begrenset militær verdi og store konsekvenser for ferskvannstilgangen på den russisk-okkuperte Krym-halvøya. Russland hevder det var ukrainsk artilleribeskyting som tok knekken på demningen; ytterligere en forklaring kan være et regulært dambrudd, sier hovedlærer Geir Hågen Karlsen ved Stabsskolen i Forsvaret til VG.

«ET MINEFELT», SIER TOPPSERIE-TRENER: «Hva er akseptabelt nå? Er en hånd på skulderen ok? Er det ok for én spiller og ikke ok for en annen? Er det ok i dag, og ikke i morgen? Er en klem ok? Alle disse tingene er spørsmål du som trener må stille deg selv hver eneste dag». Det sier mangeårig