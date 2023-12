EU skal i flere år ha ignorert de helsemessige og miljømessige risikoene av at mange millioner tonn gruveavfall ligger «skjult» over hele kontinentet, skriver gravekonsortiet Investigate Europe. IE anslår at om lag to millioner europeere bor ved forurensede flomområder fra eldre eller nåværende metallgruvedrifter, enten under eller over overflaten. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) kan eksempelvis langvarig eksponering for arsenikk føre til utvikling av hud-, blære- eller lungekreft.

Samtidig ønsker EU nå å gjenoppta gruvedrift, blant annet ved å åpne gruver for å finne litium, kobber og andre sjeldne råvarer som trengs til det grønne skiftet – blant annet til solcellepaneler, elbiler og mobiltelefoner.

EU-politikere har trolig vist liten interesse for problemet fordi kostnadene ved å rydde opp forurensede landområder og å fjerne giftig avfall er altfor høye – anslagsvis på flere titalls milliarder euro totalt. Verken myndigheter eller gruveselskaper har så langt vært villige til å ta denne kostnaden, selv om teknikkene eksisterer.

