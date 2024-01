– En dekkmanøver: Slik utviklet Israel atomvåpen med Norges hjelp 

– Israel kjøpte tungtvann fra Norge, fordi avtalen i praksis innebar at Norge ikke skulle utøve noen kontroll.

Det slår seniorforsker Sverre Lodgaard (78) fast, når Filter Nyheter møter ham på kontoret til Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) i Oslo.

– Det var ingen interesse i Stortingets utenrikskomité til å ta opp saken, forteller tidligere SV-leder Theo Koritzinsky.

I 1959 solgte et halvstatlig norsk industriselskap 20 tonn tungtvann til Israel, under vage forutsetninger om at tungtvannet ikke skulle benyttes til atomvåpenproduksjon.

Forsker Sverre Lodgaard og SV-veteran Theo Koritzinsky fikk begge avgjørende roller i å få Norge til å trekke seg fra den hemmeligstemplede tungtvannsavtalen.

Dette er historien om hvordan Israel i det skjulte lyktes med å bygge opp atomreaktoren Dimona – og om hva som skjedde i kulissene da Norge valgte å bidra.

Ville Israel ha lyktes i å utvikle atombomber uten Norges hjelp?

Produsert av Norsk Hydro – solgt via Noratom

Tungtvann er viktig i reaktorer som produserer plutonium til bruk i atomvåpen.

Lodgaard var 34 år og ledet en studie ved fredsforskningsinstituttet SIPRI i Stockholm, da han i 1979 avslørte Norges salg av tungtvann til Israel.

Jula 1978 lagde forskeren en liste over internasjonale tungtvann-transaksjoner. Med oversikt over markedssituasjonen, men uten tilgang til graderte offentlige dokumenter, spurte han seg hvor Israel hadde fått tak i tungtvannet sitt. Siden USA og Canada stilte strenge kontrollkrav ved all atomteknologi, var det ikke mange andre steder å gå enn til Norge.

– Jeg konkluderte ut ifra det jeg visste fra åpne kilder om transaksjoner med tungtvann, forklarer forskeren.

Tungtvannet som havnet i Dimona-reaktoren i Negevørkenen sør i Israel, var produsert av Norsk Hydro, men solgt via industriaksjeselskapet Noratom. Israel gikk med på å betale dobbel pris av hva det kunne kjøpt tungtvannet for i USA for å slippe kontrollordninger.

– Funnet ble senere bekreftet av norske myndigheter, men først hevdet de at vi hadde levert tungtvannet samtidig som vi krevde sikkerhetskontroll med bruken av det. Men noen slik sikkerhetskontroll ble aldri gjennomført, verken av Norge eller andre land. Det var en dekkmanøver for å mildne reaksjonen, forteller Lodgaard.

Norge ville dele atomteknologi

Norsk Hydro har produsert tungtvann i Norge siden 30-tallet, og var lenge Europas eneste kommersielle tungtvannprodusent.

Etter andre verdenskrig ønsket Norge å være en tilbudsnasjon på det internasjonale kjernefysiske markedet. Norge fremmet åpenhet og var interessert i å selge, hovedsakelig til fredelige formål som atomkraft, medisin eller forskning, forklarer Lodgaard:

– Samtidig var Norge mer proisraelsk på den tiden.

To måneder etter at USA slapp atombomber over Hiroshima og Nagasaki i august 1945, som førte til at Japan overga seg, dro Israels første statsminister David Ben-Gurion til Tyskland. Der fikk israeleren for første gang se det som sto igjen av konsentrasjonsleirene.

I årene etter sørget statsministeren for at Israel i det stille startet å utvikle sitt eget atomvåpenprogram. Atomvåpenet ble sett på som en måte å beskytte jødene mot et nytt folkemord og sikre Israels eksistens, omgitt av arabiske fiender i Midtøsten. Teknologioptimismen var stor:

«Vi lever i en tid med vitenskapelige revolusjoner, en æra som oppdager atomet, med sin mirakuløse komposisjon og enorme kraft skjult i seg», skrev Ben-Gurion i et brev til nye rekrutter i det israelske forsvaret (IDF) i 1948.

Mannen kjent som «atombombens far», jødiske Robert Oppenheimer, besøkte Israel flere ganger på 50-tallet, trolig for å utveksle kunnskap. «Det Einstein, Oppenheimer og Teller, alle tre jøder, lagde for USA, kan også bli gjort av forskere i Israel for deres eget folk», skrev Ben-Gurion i 1956.

Lodgaard sier atombomben var å betrakte som en forsikringspremie, i tilfelle Israel skulle bli angrepet av arabiske stater.

– Men trusselbildet har endret seg. Nå er jo Israel den desidert overlegne militærmakten i den delen av Midtøsten, og fortsatt den eneste atommakten i regionen.

– Var sikker i min sak

Lodgaards tungtvannsavsløring fikk alarmen til å gå i regjeringsapparatet allerede før et kapittel om saken ble publisert i SIPRIs årbok. Forskningssjefen ved Norsk institutt for atomenergi (nå: energiteknikk), Viking Eriksen, ble orientert i forkant, og brakte innholdet videre til myndighetene.

– De fikk tid til å forberede seg, for det tok noen måneder før årboka var ute i

offentligheten, forteller Lodgaard.

Nyheten var førstesidestoff i norsk presse i flere dager. Lodgaard fikk likevel tilbakemeldinger fra folk som forsøkte å så tvil om dokumentasjonen.

– Jeg var ikke ukjent med norske medier, men det var intenst mens det sto på. Det ble min ildprøve i norsk offentlig søkelys.

– Men på lengre sikt var det ikke av det ubehagelige slaget. Pressen stilte opp, NRK likedan. Dette dreide seg jo om noe som kunne fastslås, faktiske forhold. Da var det ikke rom for de store uenighetene. Men det er klart at de som kjente på ansvaret for det som hadde skjedd prøvde å vri seg unna så godt de kunne. Blant annet hevdet Utenriksdepartementet at de hadde krevd sikkerhetskontroll i Dimona, sier Lodgaard, som senere var direktør for Nupi i ti år.

– Det sto i avtalen at Norge hadde rett til kontroll. Fungerte det ikke?

– Nei, det var et fikenblad. Det innebar ingen realitet.

1959: Norge og Israel kommer til tungtvann-enighet

Norsk Hydro var skeptisk til å selge tungtvann til Israel i frykt for at salget ville ødelegge salget av kunstgjødselprodukter til arabiske land i Midtøsten.

Løsningen ble at Norge solgte tungtvannet via Noratom. Noratom ble opprettet i 1957, i samarbeid med blant annet Kongsberg Våpenfabrikk, Raufoss Ammunisjonsfabrikk og Norsk Hydro, og hadde som mål å gi norsk atomindustri og forskning gode kommersielle vilkår. I styret satt blant andre atomfysiker Gunnar Randers, en av de mest sentrale enkeltpersonene i Norges atomenergisatsing og direktør ved Norsk institutt for atomenergi på Kjeller.

Trolig fant de første tungtvann-samtalene mellom Norge og Israel sted året før, i mars 1956, under en internasjonal konferanse for fagbevegelsen i Zürich.

Der ville Israel vite om, og eventuelt når, tungtvannet kunne bli tilgjengelig for dem. Arbeiderpartiets Haakon Lie, som var kjent som en svært Israel-vennlig politiker, deltok i diskusjonene, men kunne ikke love israelerne den ønskede mengden i det skisserte tidsrommet.

Men Israel ga ikke opp. Forhandlingene med Norge intensiverte seg i årene etter, etter hvert som det ble tydelig at et tungtvannskjøp fra USA ville bli umulig med amerikanernes strenge kontrollordning.

Tøffe forhandlinger

I 2015 dokumenterte NRK hvilke hestehandler som foregikk internt i Utenriksdepartementet (UD) før avtalen med Israel ble signert i 1959. Noratom la inn støtet for å overtale UD, til tross for at enkelte av UDs statssekretærer advarte om faren for at Israel kunne bruke tungtvannet til kjernefysiske våpen.

Dragkampen mellom Norge og Israel sto om hvilke kontrollkrav Israel måtte akseptere. Ifølge Sverre Lodgaard har en israelsk kilde han har snakket med, som var tett på prosessen, beskrevet nordmennene som noe i retning av «hyggelige mennesker, men tøffe forhandlere».

UDs statssekretær Hans Engen var svært kritisk, da han ikke syntes å ha fått et godt nok svar på hvorfor Israel ikke heller kunne kjøpe tungtvannet langt billigere fra USA.

Daværende utenriksminister Halvard Lange (Ap) sa direkte til Israels ambassadør at dersom landet uansett skulle bruke tungtvannet til fredelige formål, så burde det ikke være noe å skjule.

Men lederen av Israels atomenergikommisjon (IAEC), Ernst David Bergmann, kalte det urettferdig og et inngrep i landenes selvstendighet at de store atomstormaktene påla kontroll av mindre atomland. I et brev til nevnte Gunnar Randers argumenterte han for at de mindre nasjonene måtte motarbeide slike krav både aktivt og passivt, inntil også stormaktene måtte kontrolleres på samme måte.

Mange år senere måtte Handels- og skipsfartsdepartementet (nå: Nærings- og fiskeridepartmentet) forsvare salget overfor pressen. Departementet hevdet da at Norge valgte en «striktere linje» overfor Israel enn hva andre vestlige land hadde fått tidligere.

Departementet påpekte at dette var ti år før det fantes en internasjonal Ikkespredningsavtale (NPT), som nå legger føringer for hvilke krav man må stille ved salg av atomteknologi. (Israel nekter for øvrig å slutte seg til NPT-avtalen).

Kun til fredelig bruk

Trolig kom avtalen i mål av flere årsaker: 1) De sterke kommersielle interessene fra Noratom, 2) at Israel måtte fire på ønsket om ikke å ha noen som helst form for kontrollmekanismer, og 3) fordi norske myndigheter hadde stor politisk og moralsk vilje til å hjelpe Israel.

I den endelige avtalen, signert av utenriksminister Lange 25. februar 1959, ble det presisert at tungtvannet fra Norge kun skulle benyttes til «fredelig bruk av atomenergi og ikke til noen som helst militære formål».

Det var også lagt til en senere omstridt formulering om at norske myndigheter skulle få muligheten til å «bekrefte til sin tilfredshet» (på engelsk: «ascertain to its satisfaction») at bruken av tungtvannet holder fredsgarantien.

Dette ville Israel aldri gå med på.

I 1959 og 1960 leverte Norge 20 tonn tungtvann til Israel. Norsk Hydro hadde ikke mulighet til å produsere såpass mye tungtvann på så kort tid, men det løste Noratom ved å kjøpe tilbake overskuddstungtvann Norge tidligere hadde solgt til Storbritannia, og re-eksporterte dette til Israel.

En tekstilfabrikk i ørkenen

I tett samarbeid med Frankrike og med tungtvann fra Norge, lyktes Israel med å bygge opp atomreaktoren Dimona, som sto ferdig i 1963.

Hemmeligholdet gjorde det mulig.

Israelske myndigheter beskrev konsekvent Dimona-anlegget for en «tekstilfabrikk», også som et kodeord i hemmeligstemplede israelske dokumenter.

For Israel var det særlig viktig å holde planene skjult for å unngå å starte et atomkappløp i Midtøsten.

Trolig kunne USA ha stoppet atomvåpenprogrammet, hadde amerikanerne skjønt hva som foregikk på et tidligere tidspunkt.

Den amerikanske historikeren Avner Cohen, som på 1990-tallet undersøkte en stor mengde avgraderte amerikanske dokumenter om Israels atomvåpenprogram og avslørte dem i boka «Israel and the bomb», ser på det som en etterretningssvikt.

– Kanskje noen få forsto, men institusjonelt i USA blant myndighetene var det ingen som la sammen to og to, sier han til Filter Nyheter fra California.

Amerikanske inspeksjoner

Under John F. Kennedy (D), en av de amerikanske presidentene som i størst grad forsøkte å legge press på Israel for å hindre at de skulle lage en atombombe, sendte amerikanerne to forskere for å inspisere Dimona årlig fra 1964 til 1967.

Men Dimonas gjenvinningsanlegg lå flere etasjer under bakken, og alle spor ble slettet til på overflaten. Amerikanerne dro hjem, uten å kunne bekrefte noe atomvåpenprogram.

Avner Cohen påpeker at det israelske engasjementet for å få tak i atomvåpen var enormt, og at israelerne derfor la inn innsats og penger for å dekke til under de amerikanske inspeksjonene.

– Israel var nok svært redde for at amerikanerne skulle finne det ut.

Cohen har studert transkripsjoner av samtaler mellom David Ben-Gurion og Kennedy. Han mener det er tydelig at Ben-Gurion forsøker å skjule noe informasjon – uten å lyve direkte.

– Han trår forsiktig. Men det kan tolkes som at han ville at USA skulle vite at de hadde noe kunnskap, at det er viktig for Israel å ha denne kunnskapen. Men han snakket ikke om atomvåpnene. Det skjulte han, selv om han ville at USA skulle forstå at en bombe var i sikte.

– Beste av begge verdener

De ulike israelske statsledere lovet amerikanske presidenter at Israel ikke skulle være først ute med å «introdusere» atomvåpen i Midtøsten, en ordlyd de fortsatt forholder seg til.

Til gjengjeld skulle USA gi Israel avanserte konvensjonelle våpen, slik at landet skulle kunne forsvare seg uten atomvåpen.

– Ordet «introdusere» kan tolkes ganske vidt?

– Ja, nettopp. De som vil kritisere Israel for det de hadde gjort, hadde ikke noe formelt grunnlag å gjøre det. Mens omkringliggende stater måtte gå ut i fra at Israel hadde atomvåpen. Dette ga Israel det beste av begge verdener. Den ene med atomvåpen, den andre hvor dette ikke er fastslått, svarer Lodgaard.

Israel har ennå ikke faktisk erkjent atomvåpenproduksjon. Statsminister Shimon Peres gikk imidlertid langt på vei med en innrømmelse i 1998, ved at si at «vi har bygget opp en atommulighet. Ikke for å få et Hiroshima, men for å få et Oslo».

USA: Kan bli «akutt pinlig» for den norske regjeringen

Da amerikanske myndigheter ble kjent med den norsk-israelske tungtvannsavtalen rundt 1960, klarte norske diplomater å overtale amerikanerne til å holde avtalen hemmeligstemplet.

I et internt brev forklarte den daværende amerikanske ambassadøren i Norge, Richard Kerry, at Norge fryktet at tungtvannsavtalen med Israel kunne skade deres forhold til arabiske land i Midtøsten.

I et senere brev skrev Kerry at Norge har fått mye ros for sin rolle som internasjonal fredsmekler, og at problemer på dette området derfor ville være «akutt pinlig» for regjeringen, i tillegg til at dette kunne skade Norges rolle blant araberne.

Ambassadøren anbefalte derfor at opplysningene burde bli holdt strengt hemmelig.

Avtalen ble hemmeligholdt i lang tid, men amerikanerne oppfordret Norge til å kontrollere tungtvannet, slik det sto i avtalen. Ikke minst ba de Norge om å dele informasjon om Israels atomprogram med dem.

Samtidig anbefalte USA Norge å unngå å få det til å virke som om Norge handlet på amerikansk oppfordring.

Allerede tidlig året etter, i 1961, var Norge i gang med å planlegge en inspeksjon av det norske tungtvannet.

Norges eneste inspeksjon av tungtvannet

I et brev til UD foreslo den nevnte atomfysikeren Gunnar Randers at Norge kunne gjennomføre en «uformell» inspeksjon ved advokat, Ap-politiker og tidligere krigshelt Jens Christian Hauge.

Ifølge Randers skulle Hauge allerede til Israel på en «privat reise» senere denne våren, til tross for at det viste seg at denne reisen var betalt av Institutt for atomenergi.

Under inspeksjonen i april dette året, fikk Hauge møte israelske myndigheter og ta prøver av det norske tungtvannet, som ble tatt med til et laboratorium i Norge. Problemet var at dette var to år før Dimona-reaktoren var i drift.

Derfor hadde det ifølge Lodgaard lite med en reell sikkerhetskontroll å gjøre, fordi en slik kontroll først gir mening å gjennomføre når reaktoren driftes:

– Det var med henvisning til dette besøket at Utenriksdepartementet hevdet det hadde utført sikkerhetskontroll, sier Lodgaard.

I etterkant skrev Hauge et notat til UD om at Israel ønsker at det «blir skapt ro omkring deres reaktorbygging» i Dimona og at «oppstusset blir bilagt».

Men i en biografi om Hauge, utgitt av historiker Olav Njølstad i 2007, avsløres det at Hauge visste langt mer enn hva han ga uttrykk for i brevet til norsk UD. Hauge hevdet i notatet at han ikke fikk besøke Dimona, noe hans egne dagboknotater avkrefter. «Et imponerende anlegg!», skrøt Hauge i dagboka, samtidig som han tegnet en skisse av Dimonas ytre profil.

Lodgaard påpeker at det lå igjen to konvolutter i Hauges bo, det ene titulert med «Tungtvann fra Israel».

– Der gikk det fram at han skjønte hva israelere gjorde, derfor hemmeligholdet, forteller Lodgaard.

Tror ikke Norge var naive

Men hvorfor tok norske myndigheter risikoen på å la seg bruke til israelsk atomvåpenproduksjon?

Dokumenter viser at Noratom visste at Israel ville bruke tungtvannet til å produsere sprengstoffet plutonium. Men plutoniumet skulle angivelig brukes til å produsere elektrisk kraft og til storskala destillering av saltvann.

Ifølge Lodgaard var det lenge stor uenighet om hva norske myndigheter egentlig visste:

– Men når man har å gjøre med en reaktor som ikke skal sikkerhetskontrolleres, da vet man godt hva man holder på med, sier han.

Cohen er sikker på at Norge ikke var naive:

– Jeg tror alle forsto hvorfor Israel trengte tungtvannet. Israel sa det bare var til fredelig bruk, men nordmennene forsto hva det handlet om. Alle visste at dette var til atomvåpen som skulle sikre Israels trygghet.

Atom-varsler lurt av Mossad-agent

Norges tungtvannssalg til Israel fikk få umiddelbare konsekvenser fra statlig hold etter Lodgaards avsløring, men saken tok en ny vending i 1986. 5. oktober dette året publiserte den britiske storavisa Sunday Times bilder og dokumentasjon fra Israels atomanlegg Dimona.

Materialet kom fra atomteknikeren Mordechai Vanunu (69), som jobbet ved atomanlegget i nesten ti år før han mistet jobben og tok med seg Israel-hemmeligheten ut av landet.

Men før Sunday Times-publiseringen ble Vanunu lurt av en såkalt honningfelle: En kvinnelig Mossad-agent tok atomvarsleren med på det som skulle være en helgetur til Roma, der Vanunu ble pågrepet, fraktet til Israel og senere dømt til 18 år i fengsel.

Sunday Times publiserte bildematerialet og dokumentasjonen, til tross for at de mistet kontakten med Vanunu og han heller ikke kunne stå fram personlig.

Etter at dommen var ferdig sonet, ble varsleren nektet utreise av Israel på livstid.

Uvitenhet, unnfallenhet og feighet

Etter avsløringene fra Lodgaard og Vanunu ble SV-leder Theo Koritzinsky, som den gang satt i Stortingets utenrikskomité, en pådriver for å revurdere Norges tungtvannssalg til Israel.

– Jeg måtte si igjen og igjen at vi ikke har inspisert bruken av tungtvannet, som Norge hadde rett til etter avtalen, forteller tidligere SV-leder Theo Koritzinsky (82) hjemme i stua i rekkehuset på Nordstrand.

SV-veteranen viser fram nedgraderte dokumenter og avisutklipp fra årene han engasjerte seg for å få tungtvannet tilbake.

Første gang han tok opp saken i Stortingets spørretime, var i 1987. Det skulle bli en tre år lang kamp.

«Uvitenhet», «unnfallenhet» og «feighet», er bare noen av ordene SV-veteranen tar i bruk for å beskrive den tungrodde prosessen.

Koritzinsky forsøkte lenge å få med seg Einar Førde og andre Arbeiderparti-folk i utenrikskomitéen, uten hell. Derfor innledet SV-lederen i stedet en ganske uvanlig allianse:

– Den første som skjønte alvoret i situasjonen, var daværende leder av utenrikskomiteen, Høyres Kåre Willoch. Willoch var motstridig i begynnelsen, men ble med. Da han fikk med seg Høyre, ble det klart flertall på Stortinget for at Norge måtte følge opp saken.

Ifølge Koritzinsky greide han å overtale Willoch ved å arrangere et møte mellom Høyre-lederen og den anerkjente amerikanske anti-spredningseksperten Gary Milhollin.

Forskeren Milhollin har engasjert seg i Norges tungtvannssalg. Ikke bare har han kritisert salget til Israel, han har også påstått at det kan være at deler av tungtvannet Norge har solgt til både Romania og Frankrike kan ha havnet i Israel – til tross for at dette ville vært et brudd på kravet om at væsken ikke kan re-eksporteres uten samtykke.

Besøkte palestinske flyktningleirer

Fra 1987 og fram til 1989 pågikk det knallharde forhandlinger mellom Norge og Israel om tungtvannet. Norge krevde å inspisere bruken. Israel nektet.

I 1988 planla utenrikskomiteen å besøke til Latin-Amerika, noe Arbeiderpartiets Reiulf Steen var pådriver for. Men Willoch og Koritzinsky overtalte komiteen om heller å dra til Israel, der Norge hadde flere politiske interesser.

På Knesset møtte stortingsrepresentantene både daværende utenriksminister Yitzhak Shamir og forsvarsminister Yitzhak Rabin som fortalte om Israels sikkerhetspolitikk. Rabin forklarte at Israels forsvar er defensivt, men at det blir offensivt dersom Israel blir angrepet.

Ifølge Koritzinskys skriftlige notater fra turen kom Willoch med klar tale da de diskuterte tungtvannet med den israelske statsministeren:

– Landet mitt aksepterer ikke at man inngår en avtale, for så å møte motvilje fra den andre parten om å oppfylle sine forpliktelser, skal Høyre-lederen ha slått fast overfor Shamir.

På turen var nordmennene også tydelige på at de ville besøke de palestinske områdene. Dette måtte skje utenfor det offisielle programmet med Israel, i regi av den norske ambassaden. Besøket i den palestinske flyktningleiren opprørte flere av delegatene:

– Flere fikk øynene opp for det som nå er blitt mye verre og dødelig, sier Koritzinsky nå.

– Willoch sto der med «slips og hvit skjorte», og andre bøyde seg på kne og snakket med barna. Så kjørte to jeeper med israelske soldater inn i leiren. De sveivet 5–6 ganger rundt med bilen og lagde en svær støvsky mot ungene, som løp skremt inn. Dette skjedde mens hele komiteen var der, og de rundt oss sa at dette var helt vanlig.

Fikk halvparten tilbake: «Ren utmattelse»

Under tungtvannsforhandlingene argumenterte Israel blant annet med at tungtvannet nå var blandet ut med annet tungtvann, og at det derfor ville være umulig å vite hva som stammet fra det norske.

Til slutt kom de norsk-israelske-forhandlingspartene fram til at Norge kunne få lov til å inspisere deler av tungtvannet – men bare utenfor Dimona. Da ville det altså ikke vært mulig å undersøke hva tungtvannet faktisk ble brukt til.

Stortinget var ikke fornøyd med det foreslåtte kompromisset. Etter mange forsøk ga Norge opp kravet om inspeksjon av bruken av tungtvannet i 1990.

Norge valgte i stedet å kjøpe alt tungtvannet tilbake, noe som var et krav i den opprinnelige avtalen av 1959. Prislappen for tilbakekjøpet var på hele 12 millioner kroner.

Men ifølge Israel forsvant over halvparten av tungtvannet som svinn. Derfor hevdet landet at de bare kunne levere tilbake halvparten.

Lodgaard er kritisk til dette:

– Tungtvann er ikke noe som forbrukes på vanlig vis, men noe kan gå til spille i forbindelse med diverse operasjoner. Det er rimelig at det var mindre enn 20 tonn igjen, men ikke så lite som ni. Ni var det kvantumet Israel var rede til å tilbakeføre.

I Aftenposten het det at beslutningen skyldtes «ren utmattelse»:

«Man innser at Israel aldri vil gå med på å gi Norge eller andre stater adgang til reaktoren».

Det nest beste

Koritzinsky kalte løsningen «det nest beste man kunne få til», omstendighetene tatt i betraktning. Men han var umiddelbart tydelig på at Israel fortsatt ikke fulgte sine forpliktelser i avtalen, og at Israel ikke kunne garantere at det tilbakesendte tungtvannet faktisk var norskt.

– Hadde det noe å si at Norge fikk tungtvannet tilbake?

– Ikke så mye for selve saken. Den var foreldet. Israel hadde brukt tungtvannet og hadde nye reserver. Gjort er gjort, sier han og tilføyer:

– Etter at saken ble kjent i media, var det avtalebruddet fra Israels side som provoserte mange mest. Både arrogansen som kom fram i skriftlige brev og som vi så på utenrikskomiteens Israel-tur. Spredningen av atomvåpen var ikke det viktigste for de fleste, og det benekter jo Israel, forklarer SV-veteranen.

Han mener Israel misbrukte Norges tillit.

– Forholdet mellom Norge og Israel var basert på at man holdt avtaler. Den tilliten brøt Israel ved å nekte å følge opp føringer i kjøpsavtalen om tungtvann.

SVs Theo Koritzinsky er fornøyd med at et opposisjonsparti som SV til slutt fikk gjennomslag: – Det er en av de få sakene der jeg kan si jeg gjorde en forskjell, sier 82-åringen.

Uviss atomkapasitet

Hva vet vi om Israels atomvåpenprogram i dag?

Israel regnes i dag for å være en av verdens ni atommakter. De mest realistiske anslagene viser at Israel har en atomkapasitet på mellom 80 og 100 stridshoder, men eksperter som har undersøkt dette har ikke nok holdepunkter til å være sikre.

– Mye har skjedd i Dimona, og hva status er i dag har vi ingen oversikt over. Vi vet en god del om det israelske programmet gjennom bildene fra Vanunu, men det er snart 40 år siden, sier Lodgaard.

Etter Hamas’ terrorangrep 7. oktober 2023 har den israelske ministeren Amichai Eliyahu flere ganger truet med å slippe en atombombe over Gaza – noe som etter alt å dømme er tomme trusler. Men Israel-Hamas-krigen har fått Iran, som ikke lenger er bundet til noen nedrustningavtale med USA, til å rasle med sablene. Flere rapporter viser at Iran den siste tiden har akselerert sitt atomvåpenprogram.

