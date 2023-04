En barnetegning var nok: 12 historier om russere pågrepet for å kritisere krigen

Kremls undertrykkelse av russiske dissidenter startet ikke i fjor. Men etter Russlands fullskala invasjon mot Ukraina 24. februar 2022, innførte den russiske statsdumaen drakoniske lover som i praksis gjør det ulovlig å kritisere krigen.

Tusenvis av journalister og dissidenter flyktet til utlandet, vekk fra det som på mange måter har blitt et angiversamfunn – slik flere av historiene i denne artikkelen viser.

Kritikerne som har blitt igjen i Russland straffes nå i hopetall for å «diskreditere» hæren eller for såkalt bevisst spredning av falsk informasjon – altså nyheter som ikke er godkjent av det russiske forsvarsdepartementet.

Slik er de russiske lovene:

Spredning av «falske» nyheter: Russere risikerer opptil 15 år i fengsel eller en bot på opptil 1,5 millioner rubler (190 000 norske kroner) for «bevisst spredning av falsk informasjon i offentligheten» som gir «store konsekvenser». I praksis er loven et forbud mot utsagn som strider mot forsvarsdepartementets offisielle fortelling, som henvisninger til Russlands bombing av boligområder i Ukraina. Diskreditering av hæren: Russere risikerer opptil fem år i fengsel eller en bot på opptil en million rubler (127 000 norske kroner) for å «diskreditere» den russiske hæren offentlig. Nylig ble også russiske paramilitære grupper omfattet av loven, deriblant Wagner-hæren . Støtte av sanksjoner: Russere risikerer en bot på 500 000 rubler eller tre år i fengsel for å vise støtte til økonomiske sanksjoner mot Russland, ifølge den statseide russiske kanalen RIA Novosti .

Den uavhengige russiske avisa Mediazona og OVD-Info, en forening som gir juridisk bistand til russisk antikrigsaktivister, har registrert at 6296 personer er tiltalt for å «diskreditere» den russiske hæren.

Minst 180 personer er tiltalt for å publisere «falske nyheter» om krigen, noe som også inkluderer uttalelser og telefonsamtaler utenfor offentligheten.

Her er et knippe av russerne som har blitt pågrepet:

1. Olesia Krivtsova (20) – klippet av seg fotlenka og flyktet fra Russland

Anklaget for: Å «rettferdiggjøre terrorisme» og diskreditering av den russiske hæren.

19-åringen fra Arkhangelsk delte flere krigskritiske innlegg i sosiale medier, blant annet om sprengingen av broen mellom den russisk-okkuperte Krym-halvøya og Russland. I tillegg har hun en tatovering på leggen som framstiller Russlands president Vladimir Putin som en edderkopp, med teksten «Storebror ser deg».

Medstudenter tystet på 19-åringen til det hemmelige sikkerhetspolitiet FSB. Etterpå stormet de leiligheten hennes, la henne brutalt ned i bakken, påsatte henne håndjern og truet henne med slegge.

Tenåringen var i retten 4. januar, da hun sto på Russlands liste over terrorister sammen med IS og Al-Qaida. Etter fengslingsmøtet ble Krivtsova satt under døgnkontinuerlig overvåking i husarrest og fotlenke, mens hun ventet på domsavsigelse der hun lå an til å få sju års fengsel.

Men i midten av mars la Krivtsova, som nå er blitt 20 år, ut en video i sosiale medier der hun klippet av seg fotlenka mens hun holdt opp en plakat med teksten «Frihet». Da videoen ble publisert hadde hun allerede fått hjelp av aktivister som tok henne over den strengt kontrollerte russiske grensepasseringen og fram til Vilnius i Litauen – en 24-timers kjøretur fra hjembyen.

20-åringen klippet av seg fotlenka og fikk hjelp av aktivister til å komme seg over grensa. Foto: Skjermdump fra video på Telegram.

2. Ilja Jasjin (39) – sa det var en «massakre» i Butsja

Anklaget for: Å ha spredt «falsk informasjon» om krigen i Ukraina.

Opposisjonspolitikeren ble i desember 2022 dømt til 8,5 års straffekoloni for en Youtube-video der han kalte russernes veldokumenterte massedrap i Butsja for en massakre. I retten ga han ingen uttrykk for anger, og han kalte Putin ansvarlig for «slaktingen». Ifølge The Guardian kommer det til å kreve en regimeendring før Jasjin slippes fri.

«Diktaturet i landet vårt er ikke basert på undertrykkelse, men på frykt for undertrykkelse», står det i et fersk innlegg publisert på Jasjins egen Facebook-profil. Foto: Evgenyfeldman (CC 4.0)

3. Aleksej Moskalev (53) – etterforsket etter datterens tegning

Anklaget for: Gjentatte ganger å ha diskreditert den russiske hæren.

Alenefarens 12 år gamle datter Masha tegnet en kvinne som beskyttet et barn fra russiske missiler oppå et ukrainsk flagg, sammen med teksten «nei til krig» og «ære til Ukraina». Dette skjedde i en kunst- og håndverkstime der elevene ble bedt om å lage en tegning til støtte for den russiske hæren i Ukraina.

Læreren hennes rapporterte tegningen inn til rektor, som igjen meldte saken til politiet. I ettertid har faren og datteren vært i en massiv konflikt med myndighetene, som ransaket boligen deres og beslagla farens sparepenger. Faren, som også har lagt ut flere krigskritiske innlegg på sosiale medier, hevder å ha blitt banket opp under avhør.

Myndighetene har utsatt datteren for flere timer lange avhør uten følge av foresatte og sendt henne på barnehjem gjentatte ganger. I ettertid har hun slitt med panikkanfall.

Faren ble dømt til to år i fengsel, men han skal ha flyktet fra husarrest like før dommen ble avsagt.

Politiet opprettet etterforskning av Aleksej Moskalev etter datterens antikrigstegning i en kunst- og håndverkstime. Foto: Privat/OVD-Info

4. Anton Usov – hørte på ukrainsk musikk i bilen

Anklaget for: Å diskreditere den russiske hæren, samt ulydighet mot politimann.

Firebarnsfaren fra Moskva ble stoppet av trafikkpolitiet mens han hørte på ukrainsk musikk. Det hele endte med 15 dager i fengsel og en bot på 50 000 rubler (ca. 6700 norske kroner).

Usov er ikke den eneste som har blitt straffet for å høre på ukrainsk musikk:

På den russisk-okkuperte Krym-halvøya ved Svartehavet ble en DJ arrestert for å ha spilt en proukrainske støttesang. Personen som ba ham spille sangen ble bøtelagt med 50 000 rubler (6500 norske kroner).

Etter at den ukrainske sangen «Tsjervona Kalina» ble spilt i et bryllup på Krym, ble seks av arrangørene og gjestene på Krym bøtelagt og arrestert.

Tidligere «Miss Krym», Olga Valeeva , fikk 40 000 rubler i bot (5000 norske kroner) for å spille den samme sangen. Personen hun fremførte låten med måtte sone 15 dager i fengsel.

, fikk 40 000 rubler i bot (5000 norske kroner) for å spille den samme sangen. Personen hun fremførte låten med måtte sone 15 dager i fengsel. Også en kvinne i Moskva ble tatt med til politistasjonen da hun spilte den ukrainske nasjonalsangen i leiligheten. Ifølge hennes venninne ble det aldri opprettet noen straffesak. Men hun skal ha måttet legge til det russiske flagget som skjermsparer på mobilen og sette de russiske støttesymbolene Z og V på sekken. I tillegg skal hun ha måttet melde seg inn i «Forent Russland», det regjerende partiet i Russland.

5. Aleksandra «Sasja» Skosjilenko (32) – byttet ut prislapper i en butikk med antallet mennesker drept i Mariupol

Anklaget for: Bevisst spredning av falsk informasjon og «politisk hat» mot Russland.

Artisten, som også er en kjent aktivist og som har skrevet en selvhjelpsbok om depresjon, skapte overskrifter verden over for sitt ganske kreative stunt i en matbutikk i St. Petersburg. Der byttet 32-åringen ut alle prislappene med lapper som inneholdt informasjon om hvor mange som var antatt drept under bombingen av teateret i Mariupol.

Prislapp-byttingen ble oppdaget av en kunde, som anga aktivisten til politiet.

Dette førte til at politiet ransaket leiligheten og tok med Skosjilenko til avhør fram til klokken 03.00 natten etter. 32-åringen erkjente å ha lagt ut lappene, men hun nekter for spredning av falsk informasjon. I påvente av endelig dom har hun nå sittet i varetekt i ett år, men har slitt med helseproblemer da fengselet ikke skal ha tatt hensyn til at hun har sykdommen cøliaki. Maten har gitt artisten kraftige magesmerter, noe hun heller ikke skal ha fått medisinsk behandling for, ifølge forsvareren. Nå risikerer artisten, som Amnesty har kategorisert som en «samvittighetsfange», fengsel i ti år.

De ansatte i butikken hun la ut lappene i skal også ha fått sparken, noe artisten har skrevet et brev om at hun er svært lei seg for.

Aleksandra Skosjilenko i retten 30. mai 2022. Foto: Aleksei Belozyorov (CC 3.0)

(Skosjilenko har allerede fått en bot på 10 000 rubler, 1600 norske kroner, for å ha deltatt på antikrigsdemonstrasjoner 24. februar 2022).

6. Jelena Zholiker (38) dømt for omsorgssvikt for å holde datteren hjemme under nasjonalistisk undervisning

Anklaget for: Omsorgssvikt

10-åringen Varja, en femteklassing fra Moskva, var hjemme under flere skoletimer i det nye russiske nasjonalistiske faget «Viktige diskusjoner». Moren har forklart at hun i utgangspunktet ikke planla å holde datteren hjemme fra dette faget, men at 10-åringen var syk. Da moren fikk gjentatte purringer om datterens fravær i dette faget, men ikke i andre fag som matematikk, ble hun skeptisk. Hun ble tilsendt en presentasjon av hva faget handlet om, slik at hun kunne undervise datteren hjemme. Men denne dagen varslet en lærer til skolens ledelse om at moren ikke ønsket å la datteren delta i undervisningen.

10-åringen la tidligere ut et profilbilde av «St. Javelina« der Jesus-barnet var byttet ut med et panservernmissilet Javelin og tilført ukrainske farger, et bilde som ble laget til en støttekampanje for Ukraina. I tillegg uttrykte datteren støtte til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i en gruppechat med andre elever. I chatten hadde noen publisert en avstemning der man kunne velge mellom alternativene «At Putin skal drepe ukrainere» eller «Fred». Det er foreløpig ikke bevist hvem som la ut denne avstemningen, og familien nekter for at det var dem.

En forelder til en medelev klagde Varjas «holdninger» inn til skolens ledelse, før rektoren rapporterte inn 10-åringen til politiet. Da ble både tobarnsmoren, som er aleneforsørger, og datteren kalt inn til avhør og huset deres ransaket. Der skal de ha funnet «mistenkelige» blå og gule farger i interiøret, samt «ekstremistiske kanaler» på morens pc. Familien ble deretter meldt inn til barnevernet. Politiet fant aldri bevis på «diskreditering av hæren», men tobarnsmoren har blitt dømt for omsorgssvikt i to rettsinstanser og skal med dette ha blitt ilagt tvungne psykologtimer, ifølge DR.

Varja la ut en versjon av «St. Javelina» som profilbilde, noe som førte til at en annen forelder tystet på henne og moren havnet i problemer. Foto: Rasal Hague (CC BY 3.0) og Privat/Radio Free Europe-Radio Liberty

Les også: Russiske lærere forteller fra innsiden: Så ekstrem er krigspropagandaen i klasserommet

7. Vladimir Rumjantsev – tre år i straffekoloni for krigskritisk amatørradio

Anklaget for: Å bevisst ha spredt «falsk» informasjon om den russiske hæren.

61-åringen fra Vologda, nordøst for Moskva, ble dømt til tre år i straffekoloni. Dette for å ha laget innhold til en amatørradio-kanal, trolig med svært få lyttere, om Russlands invasjon i Ukraina. I sendingen gjenga han nyheter fra flere uavhengige russiske medier. I tillegg la han ut seks videoer på VKontakte, den russiske varianten av Facebook, om at russiske soldater plyndret, voldtok og drepte ukrainere. 61-åringen, som ikke akkurat er noen tilhenger av Putin, har forklart at han anså det som viktig å formidle uavhengig informasjon til andre russere.

8. Zaria (17) kalte Putin en «djevel» da hun skulle lese dikt på skoleavslutning

Anklaget for: Datteren ble mistenkt for «diskreditering» av den russiske hæren og moren for «omsorgssvikt».

Under en skoleavslutning hedret en lærer den russiske framrykkingen ved Azovstal-verket i Mariupol. Det var dråpen for 17 år gamle Zaria. Da hun like etter skulle lese opp et dikt, var hun såpass frustrert at hun spontant bestemte seg for å rope ut «Nei til krig! Frihet til Ukraina! Putin er djevelen!» inn i mikrofonen.

Jenta ble tatt med til avhør i fem timer, mens en video av oppropet hennes spredte seg på sosiale medier. Senere på dagen la lokale myndigheter ut en video der både Zaria og moren hennes beklaget. Datteren skyldte på at hun var «bekymret for eksamen», og sa hun angret. Moren sa, med en dyster mine, at datteren var «emosjonell og tankeløs». I tillegg hevdet moren at hun støttet «spesialoperasjonen», og at hun var lei seg for å ha «oversett noe» hva gjaldt datterens oppdragelse. Etter beklagelsen fikk ingen av dem straff.

Les også: Evakuerte fra stålverket: «Du kan ikke forestille deg hva vi har vært gjennom»

9. Aleksei Gorinov (61) – sju år i fengsel for å fordømme krigen

Anklaget for: Bevisst spredning av «falsk» informasjon.

Den første som fikk en svært streng dom basert på den nye loven om «falske nyheter» er lokalpolitikeren Aleksei Gorinov fra Moskva. Den jussutdannede opposisjonspolitikeren sa på et lokallagsmøte at de ikke burde arrangere en tegnekonkurranse for russiske barn, samtidig som ukrainske barn blir drept av russiske styrker.

Konkret uttalte han: «Jeg mener all innsats fra det [russiske] sivilsamfunnet kun bør ha fokus på å stoppe krigen og trekke ut russiske styrker fra det ukrainske territoriet».

I retten fortsatte han å kritisere krigen og holdt opp en plakat der det sto: «Trenger du fortsatt denne krigen?». Forsvareren hans tror fengselsstraffen ble ekstra streng, på totalt seks år og elleve måneder, fordi han ikke viste noen anger i retten.

Aleksei Gorinov sliter med helsa i fengsel, men skal ikke ha fått medisinsk hjelp, ifølge Facebook-profilen hans som nå styres av støttespillere. Foto: OVD-Info/Sota (CC 3.0)

10. Vladimir Kara-Murza (41) – kalte Russland et «regime av mordere»

Anklaget for: Forræderi, spredning av «falske nyheter» mot den russiske hæren og deltagelse i en «uønsket forening».

En av Russlands mest kjente dissidenter, som har samarbeidet med både Boris Nemtsov, eks-oligarken Mikhail Khodorkovskij og Aleksej Navalnyj, har tidligere blitt forsøkt forgiftet to ganger: Både i 2015 og 2017. Begge gangene opplevde han symptomer på pustevansker, kvalme, manglende følelser i musklene og en følelse av å bli kvalt. Etter fjorårets invasjon bestemte dissidenten seg for å reise tilbake til Russland for å ta del i antikrigsdemonstrasjonene, til tross for at han visste risikoen var stor for å havne i fengsel og resten av familien hans bor i USA.

I et CNN-intervju publisert 12. april i fjor kalte han Russland et «regime med mordere», og seks timer etterpå ble han innbragt til politistasjonen for å ha vært «ulydig» mot en politioffiser.

Senere ballet tiltalepunktene på seg:

Først ble han anklaget for å spre såkalt falsk informasjon for en tale han holdt for delstatsforsamlingen i Arizona, der han sa den russiske hæren sto for krigsforbrytelser og ba om at det måtte opprettes en internasjonal straffedomstol. Deretter, i sommer, ble han tiltalt for å samarbeide med en «uønsket» forening, for sitt arbeid for menneskerettsorganisasjonen Free Russia Foundation. Til slutt, i fjor høst, ble han tiltalt for «høyforræderi» for sitt «langsiktige samarbeid med Nato» basert på tre taler han har holdt internasjonalt. Den ene talen ble holdt for kongressen i Washington D.C., den andre for Den norske Helsingforskomitéen i Oslo Rådhus og den tredje for Nato i Lisboa. I talene snakket han om den manglende ytringsfriheten i russiske medier, politisk forfølgelse og Putins ulovlige folkeavstemninger i Ukraina.

Påtalemyndigheten begjærer 25 år i fengsel og dommen er ventet avsagt 17. april 2023.

Kona hans, Jevgenij Kara-Murza, har den siste tiden vært ute i flere medier for å fortelle om hvor kritisk helsesituasjonen hans er og at han igjen sliter med symptomer på forgiftning. 41-åringen har ikke kunnet delta på rettsmøtene i mars på grunn av helsetilstanden, men var tilbake i april der han benyttet anledningen til å holde en ny regimekritisk tale som ble videreformidlet i et brev fra kona.

Vladimir Kara-Murza måtte avlyse rettsmøter i mars på grunn av en sterkt forverret helsesituasjon. Bildet er lagt ut av advokaten hans Vadim Prokhorovs på Facebook.

11. Prest kalte invasjonen «militær rovdrift» og «antikristelig»

Anklaget for: Gjentatt «diskreditering» av den russiske hæren.

I flere innlegg på VKontakte beskrev presten Jevgenij Pinsjuk den russiske hærens handlinger i Ukraina for «rovdrift». Han kalte invasjonen for «antikristelig» og for en «okkupasjon».

Da to lokale politimenn senere dukket opp på døra hans, slettet han innleggene. De ransaket prestens hus og han måtte inn til et åtte timers langt avhør, der politiet blant annet spurte presten om hvor mange som hadde sett innlegget han publiserte.

Totalt fikk han en bot på 100 000 rubler (13 000 norske kroner) for totalt sju innlegg, selv om han selv mener bare ett av innleggene handlet om hæren. I avhøret skal han også ha blitt lovet en mildere bot på kun 20 000 rubler (2500 norske kroner) dersom han tilsto, noe han etterpå beskrev som et rent «bedrageri».

Presten har overfor OVD-Info forklart at boten kanskje ikke er spesielt høy for dem som bor i storbyene, men at det er mye penger for dem som bor på landsbygda.

Presten Jevgenij Pinsjuk Foto: Tatiana Kunguro/OVD-Info

12. Arkeologen ble pågrepet av politiet i skogen

Anklaget for: Å «diskreditere» den russiske hæren.

I mai i fjor videredelte arkeologen Jevgenij Kruglov to artikler om krigsforbrytelser i Butsja og Mariupol i en lukket gruppe han selv administrerte på VKontakte.

Etterpå kom tre politibetjenter på døra hans, han ble avhørt og fikk senere 15 000 rubler i bot (2000 norske kroner) – inkludert en strafferabatt fordi han var uten jobb og forsørget sin eldre mor.

Arkeologen trodde saken var over med dette, noe som viste seg ikke å stemme.

Da han senere skulle ta del i en arkeologisk ekspedisjon ute i skogen i Tjumen fylke, ble han pågrepet av fire FSB-soldater. Politiet tok ham med til avhør for de samme innleggene igjen, og denne gangen ble han tvunget til å gjennomgå psykiatriske undersøkelser. Deretter ble han innlagt på et psykiatrisk sykehus i Omsk fra august til september. Han har selv forklart at retten trolig var opptatt av hans psykiske helse fordi han fikk behandling for depresjon som 18-åring – en hjelp moren hans den gang fikk ham til å få.

Etter at han slapp ut fra sykehuset forsøkte han å flykte fra Russland under husarrest. Da ble han pågrepet av FSB-offiserer på toget til Minsk, noe som gjorde at han igjen ble sendt i varetekt. Rettssaken var berammet i oktober, der han til slutt ble dømt til åtte måneder i straffekoloni.

Arkeologen Jevgenij Kruglov. Foto: Privat/OVD-Info

Tips eller innspill? Kontakt journalist Marie Lytomt Norum på e-post her.

Fakta:

Hvem blir straffet? Journalister, aktivister, studenter og elever, offentlig ansatte, lærere, professorer, kjendiser, pensjonister, prester og tidligere soldater.

Journalister, aktivister, studenter og elever, offentlig ansatte, lærere, professorer, kjendiser, pensjonister, prester og tidligere soldater. 521 russere er nå under etterforskning for ulike former for kriminelle handlinger etter å ha tatt et tydelig antikrigsstandpunkt.

60 prosent av dem som blir straffeforfulgt er fra Moskva og St. Petersburg .

. Gjennomsnittsalderen på de tiltalte er på 37 år .

. I 2022 ble mer enn 210 000 nettsider blokkert for påstander om å ha spredt falsk informasjon. Kreml overvåker nettet ved bruk av spesifikke søkeord, og flere av personene som har blitt blokkert hadde mindre enn 50 følgere.

for påstander om å ha spredt falsk informasjon. Kreml overvåker nettet ved bruk av spesifikke søkeord, og flere av personene som har blitt blokkert hadde mindre enn 50 følgere. Mer enn 500 personer eller organisasjoner er stemplet som «utenlandske agenter» . For å få dette stempelet må man ha mottatt støtte fra utlandet, og det innebærer at de må legge ut en bestemt tekst i store bokstaver ved alt de publiserer, også personlige innlegg i sosiale medier. I tillegg må de rapportere inn hele budsjettet sitt til myndighetene.

. For å få dette stempelet må man ha mottatt støtte fra utlandet, og det innebærer at de må legge ut en bestemt tekst i store bokstaver ved alt de publiserer, også personlige innlegg i sosiale medier. I tillegg må de rapportere inn hele budsjettet sitt til myndighetene. 76 organisasjoner eller medieaktører er stemplet som «uønskede foreninger» . I realiteten er de med dette ulovlige, da alle ansatte, frivillige eller givere kan straffes.

. I realiteten er de med dette ulovlige, da alle ansatte, frivillige eller givere kan straffes. Nesten 20 000 russere er anholdt for å delta i antikrigsdemonstrasjoner. Mindre alvorlige forseelser kan straffes med en bot på 50 000 rubler (6000 norske kroner), en periode i straffekoloni eller fengsel i 30 dager.

for å delta i antikrigsdemonstrasjoner. Mindre alvorlige forseelser kan straffes med en bot på 50 000 rubler (6000 norske kroner), en periode i straffekoloni eller fengsel i 30 dager. Kilde: OVD-Info, Mediazona og Meduza

