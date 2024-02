En av fem i USA tror på Taylor Swift-konspi

18 prosent amerikanere tror tilsynelatende på konspirasjonsteorien om at artisten Taylor Swift er redskap for myndighetene i en «psykologisk operasjon» for å få Joe Biden gjenvalgt som ny president. Dette ifølge en meningsmåling laget av Monmouth-universitetet der 900 amerikanere over 18 år deltok. Konspirasjonsteorien har florert i høyreradikale amerikanske medier etter at Swift ble sammen med NFL-stjernen Travis Kelce. I tillegg verserer det en konspirasjonsteori om at Swift er en del av en psyop i regi av Pentagon. Bakgrunnen er at Swift støttet Biden over Trump under valgkampen i 2020, mens Kelce har uttrykt støtte for koronavaksinen. 71 prosent av dem som tror på konspirasjonsteorien oppgir at de støtter det republikanske partiet og 83 prosent av dem oppga at de vil stemme på Trump ved valget i november. Det er 263 dager igjen til valget.

– INGENTING HAR BLITT BEDRE: «Det er kritikkverdig at Helse- og omsorgsdepartementet ikke har iverksatt tilstrekkelige tiltak for å sørge for at pasienter får de rehabiliteringstjenestene de har behov for», uttaler Riksrevisjonen.

Mange pasienter får ikke rehabiliteringstjenestene de har behov for, flere steder fungerer ikke samhandlingen mellom tjenestene, styringen er mangelfull på alle nivåer og svakhetene får store konsekvenser for pasientenes helse, arbeidsevne, familieliv og fritid. Det er de alvorlige konklusjonene i granskningen lagt fram i dag:

«Nesten ingenting har blitt bedre siden Riksrevisjonen undersøkte rehabilitering i 2012. Tiltakene har ikke gitt resultater og vår nye undersøkelse viser at hele seks av syv kommuner mangler lovpålagt kompetanse på området».



RISIKERER NÆR FIRE ÅRS FENGSEL: Økokrim ber om tre år og sju måneder fengsel, en million kroner i bot og inndragning av verdier for 1,4 millioner kroner i korrupsjonssaken mot tidligere skiskytterpresident Anders Besseberg, som blant annet fikk goder av russere. Aktor Marthe Stømner Smestad argumenterte med det hun kaller Bessebergs «faste og langvarige korrupsjonsforsett» gjennom tolv år.

Besseberg har nektet straffskyld og det er ventet at en eventuell fellende dom i tingretten vil bli anket. – Selv om jeg mottok dyre gaver og ble invitert på jakt av mange, må jeg understreke at jeg aldri har latt meg korrumpere, sa han helt mot slutten av rettssaken.

KOMPENSASJON TIL BESVÆR: Da regjeringens finanspolitiske utvalg nylig konkluderte, rettet de skarp kritikk mot det omtalte som «aktiv næringspolitikk» og især den såkalte CO2-kompensasjonsordningen. Ordningen er innført for å dempe effekten CO2-prisen har på kraftprisen, og slik forhindre at ren, kraftkrevende industri flagger ut til mer forurensende land uten CO2-avgifter. Det er det vanskelig å være imot. Men kritikere peker på at ordningen også gir insentiv til høyt kraftbruk i industrien og bremser den grønne omstillingen. Til alt overmål overfører den norske skattepenger til rike utenlandske industrieiere, blant annet den kinesiske stat, skriver vår spaltist i ukas utgave av Filter KALDDUSJ. Den finner du her.

FLØY -MYE- TIL FJELLS: Mellom 2015 og 2023 ble det loggført 129 sjøflylandinger på Dargesjåen i Stein Lier-Hansens navn. Det kommer fram av tall NRK har hentet inn fra Tilsynsutvalet for Hardangervidda. På anmodning om å bekrefte antallet flyturer til det avsidesliggende fjellvannet midt inne på den strengt regulerte vidda, svarer Lier-Hansen at det tar tid å sjekke ut detaljene, men at alt har skjedd i tråd med regelverket.

Denne uka avslørte E24 at den tidligere Norsk Industri-toppen fikk arbeidsgiveren til å betale millioner av kroner for hans bruk av eksklusivt jaktterreng og ei hytte til «representasjon». Leieavtalen for hytta ble sagt opp da dagens styre i Norsk Industri – den største landsforeningen i NHO – ble klar over den i fjor.

Ifølge Tilsynsutvalget for Hardangervidda er omfanget av Lier-Hansen-flygninger til Dargesjøen langt større enn ved tilsvarende terreng der bygdefolk jakter.

