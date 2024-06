Elon Musks 590-milliarders lønnspakke vedtatt av generalforsamlingen i Tesla

GENERALFORSAMLINGEN I TESLA, den amerikanske elbilprodusenten, skal med god margin ha vedtatt toppsjef Elon Musks gigantiske lønnspakke. Den har en anslått verdi på 56 milliarder dollar. Musk selv melder på sosiale medier at vedtaket er gjort, og saken bekreftes overfor nyhetsbyråer av personer med kjennskap til opptellingen av stemmer. En formell kunngjøring av vedtaket, som også innebærer at selskapets hovedkvarter flyttes fra Delaware til Texas, er ventet i løpet av dagen.

Lønnspakka skal være den største noensinne i et amerikansk selskap, og måtte vedtas av generalforsamlingen i henhold til en rettsavgjørelse i Delaware tidligere i år. Det norske oljefondet har signalisert at de ville stemme mot. En rekke institusjonelle investorer skal likevel ha bidratt til å sikre flertall.

Musk har blant annet truet med å overføre Teslas forskningsarbeid på kunstig intelligens til et annet selskap, dersom han ikke fikk det som han ville. Reuters

ADVOKATER I DEN HUMANITÆRE stiftelsen Global Rights Compliance hevder Russland sto bak en systematisk utsulting av 450 000 sivile innbyggere i Mariupol under beleiringen av byen i 2022. Slik gjorde landet seg skyldig i krigsforbrytelser, ifølge en analyse utarbeidet i samarbeid med myndighetene i Ukraina og overlevert Den internasjonale strafferettsdomstolen.

Stiftelsens partner Catriona Murdoch sier den sentraliserte russiske beslutningsprosessen gjør at ansvaret for det som skjedde går helt til topps, og at det er Russlands president Vladimir Putin selv som må holdes a...