Elon Musk grep inn og stanset ukrainsk droneangrep i Svartehavet

Hvis du trenger en påminner om at Elon Musk er mer enn en klovnete entrepenør med litt eksentriske meninger er det altså fortsatt han som har all makt over det ukrainske militærets evne til å kommunisere med såvel seg selv som andre. Den makten er ingen teoretisk størrelse, ifølge en ny Musk-biografi som CNN har publisert utdrag fra: På et tidspunkt i fjor slo Musk av det såkalte Starlink-nettverket i sør-Ukraina for å stanse et pågående sjødroneangrep på russiske marinefartøyer i Svartehavet; et angrep Musk skal ha ment ville blitt et «mini-Pearl Harbour» og potensielt utløse en gjengjeldelse med kjernefysiske våpen.

Musk har flere ganger etterplapret russiske talepunkter på plattformen folk i all overskuelig framtid kommer til å omtale som Twitter, og blant annet tatt til orde for at Ukraina skal avstå landområder til fienden. Hans avgjørelse tidlig i krigen om å gi ukrainerne tilgang til nettverket – som består av en enorm mengde små satellitter – har hatt stor betydning for ukrainernes forsvarsevne, men Musk selv skal ha begynt å angre så snart de begynte å bruke den til offensive operasjoner, ifølge den nye boka: «Starlink was not meant to be involved in wars. It was so people can watch Netflix and chill and get online for school and do good peaceful things, not drone strikes», sier han.

LISTETOPP DYRKER HAT MOT FOLKEGRUPPER: Da elektroingeniøren Joachim Smørdal Haug (32) fra Kongsberg 3. november 2022 logget seg på partiet Alliansens kanal på chatplattformen Telegram, kunngjorde han at han hadde søkt om å bli medlem av Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) – en voldsfremmende, nynazistisk organisasjon. På DNMs offisielle Telegram-kanal fortalte Smørdal Haug at beslutningen var utløst av at en bestemt person i hans omgangskrets hadde dannet familie med en mørkhudet person. «Det var siste støtet som pushet meg til Nasjonalsosialisme. Det er den eneste løsningen på problemene Norden står ovenfor», skrev han på nazistenes forum. Samme uke la han ut en video i Alliansen-chatten som glorifiserte Hitler-Tyskland, nazihilsener og hakekorsflagg.

Mindre enn ett år senere er Haug førstekandidat for Alliansen i fylkestingsvalget i Buskerud og får fremstå som en blid og filosofi- og kulturinteressert politiker – om enn fra et parti som «skaper en del kontroverser» – i lokalavisa. Les hele Filter Nyheters grundige avsløring av listetoppen her.

Støtt Filter Nyheters arbeid med å grave der andre medier svikter. Tegn et abonnement nå ( fra kr. 70, – klikk her!) eller vipps en slant til 731546!

VIL IKKE FORSIKRE VÆRUTSATTE EIENDOMMER: Denne uka ble det klart at minst fem store amerikanske eiendomsforsikringsselskaper slutter å tilby forsikring i enkelte regioner på grunn av ekstreme værmønstre. Forsikringsbransjen i Norge sier at vi kommer etter. «Vi vet at det kommer flere klimarelaterte naturskader, det er kun et spørsmål om når. Prisen på forsikring skal gjenspeile risikoen. Når risikoen øker på lang sikt, vil også prisene på forsikring gjenspeile dette», sier Line Marcelius, kommunikasjonssjef i Gjensidige, til Dagsavisen.

Bak klimakrisen skjuler det seg altså en sårbarhetskrise. Den kan motvirkes ved å ta valg som reduserer de negative konsekvensene av klimaendringene – og valg som utnytter de positive. Men arbeidet vil være betydelig, skriver journalist Jostein Henriksen i ukas utgave av vår klimaspalte ELENDIG FREDAG. Du finner den her.

Vil du lese mer enn 15 linjer av klimaspalten ELENDIG FREDAG, kraftspalten Filter KALDDUSJ, nyhets-oppsummeringen Filter KAFFE og det andre eksklusive abonnementsstoffet Filter NYHETER publiserer hver uke? Da trenger du et Filter ABONNEMENT. Det koster fra 70 kroner i måneden, du kan prøve 30 dager gratis og skru det av når du vil. Temmelig risikofritt, med andre ord. Klikk her for å se hvilke abonnementer vi tilbyr!

Tegner du et av abonnentene som omfatter vårt PAPIRMAGASIN (altså dette og dette) får du VELKOMSTGAVE i form av vårt spesialmagasin «Stemmer fra det andre Russland» (verdi kr. 100,-). Dette helt uten ekstra kostnad. Klikk her for å tegne abonnement!

KAN GI INNTRYKK AV FORSKJELLSBEHANDLING: Økokrims beslutning om å ikke etterforske utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) for ektefellens aksjehandler står i skarp kontrast til behandlingen av avgått forskningsminister Ola Borten Moe (Sp) i august og kan gi inntrykk av politisk forskjellsbehandling, mener jusprofessorer. Borten Moe ble satt under etterforskning for å ha kjøpt aksjer i Kongsberg Gruppen mens han var statsråd, begrunnet med at «tillit er en forutsetning for vårt økonomiske og demokratiske system» mens Økokrim i går sendte ut pressemelding om at det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold i Huitfeldt-saken.

– Det er ikke fremført to konsistente begrunnelser for henholdsvis etterforskning og ikke-etterforskning, sier professor i strafferett Alf Petter Høgberg til E24. – Hvis vi ser på det som har vært i media de siste dagene, så fremstår denne avgjørelsen som spesiell, sier Jon Petter Rui, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, til Dagens Næringsliv.

Det gjør ikke saken bedre at Økokrim-leder Pål Lønseth er inhabil fordi han var statssekretær i Justisdepartementet samtidig med at Huitfeldt hadde forskjellige statsrådposter i samme regjering. – Legger vi til inhabilitetshåndteringen, ser det ut til at alt har gått galt for Økokrim i disse sakene, sier jusprofessor Morten Kinander ved BI.

Politienheten sier i dag at den fortsatt følger med på hva som fremkommer i offentligheten og gjør fortløpende vurderinger angående Erna Solbergs ektefelles aksjehandling mens hun var statsminister. VG skrev i går at Sindre Finnes handlet på tross av å ha blitt advart mot det i et notat fra Statsministerens kontor.

Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.