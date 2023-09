Ektemannens aksjer ikke tema i Huitfeldts bakgrunnssjekk

Da Anniken Huitfeldt (Ap) tiltrådte som statsråd i oktober 2021, hadde hun allerede vært gjennom en såkalt vetting, altså bakgrunnssjekk. Men stabssjef Kristine Kallset (den gang påtroppende) ved Statsministerens kontor spurte ikke om ektemannens aksjer, skriver DN.

Hensikten med en slik samtale er å vurdere om personer som er ønsket inn i regjeringsapparatet har historikk som kan skape problemer for regjeringen, i tillegg til at statsrådskandidatene selv kan legge fram relevante opplysninger.

Da Huitfeldt tiltrådte opplyste hun til daværende utenriksråd Tore Hattrem om ektemannen Ole Flems aksjer. Hattrem sa det tryggeste for ektemannen var å investere i fond, noe som ikke ble fulgt. Hattrem skal ha stilt Huitfeldt flere spørsmål om Flems selskap, men ifølge Huitfeldt fikk hun ingen konkrete spørsmål om enkeltaksjer.

Tidligere har TV 2 skrevet at Huitfeldt fylte ut et skjema der hun oppga alle sine personlige eierinteresser da hun tiltrådte, men at hun ikke så dette som et naturlig sted å opplyse om ektemannens eierinteresser. Embetsverket skal ifølge kanalen også ha forklart at man ikke bør drive med daytrading (kjøp og salg av aksjer i høyt tempo for å tjene på kortsiktige kursvariasjoner), da det kan føre til habilitetskonflikter.

Flem hadde cirka to millioner kroner stående på fond da Huitfeldt ble statsråd, altså hoveddelen av aksjeporteføljen, og ifølge Flems advokat var dette basert på Huitfeldts samtale med utenriksråden.

FJERNET UNGE VENSTRE-BROSJYRER: Nok en gang er det slått ned på Unge Venstres forsøk på å agitere i skoledebatten for legalisering av cannabis. Denne gang er det Meldal videregående skole som har beordret ungdomspartiet å fjerne brosjyrer med budskapet fra sin stand. «Det er dumt at skolene som skal lære elevene om politikk og ytringsfrihet ikke skjønner hva det går ut på selv. Det synes vi er litt bekymringsverdig», sier Marthe Osen, nestleder i Trøndelag Unge Venstre, til NRK. Hun var forberedt på situasjonen, hadde med dokumentasjon fra Utdanningsdirektoratet på at det er avklart at valgkampmateriell for legalisering skal tillates i skoledebatter, og fikk etter hvert både delta i debatten og dele ut brosjyrene.

Både i skolevalgkampene i 2019 og i 2021 var sensurering av legaliseringsstandpunkter et gjentakende problem, blant annet etter påtrykk fra interesseorganisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening, som mange har oppfattet som en del av det norske politivesenet.

RASER VIDERE: Senterpartiets oppslutning er rammet av nok et statistisk signifikant fall, viser meningsmåling publisert av NRK i dag: På Norstats spørsmål om hva folk ville stemt hvis det var kommunevalg (noe det er, om under en uke) svarer bare 7,1 prosent «Sp». Det er 2,4 prosentpoeng ned fra målingen i august, og blir dette valgresultatet er partiet halvert i forhold til forrige kommunevalg.

Det er en kjent sak at det ikke er noen oppskrift på popularitet å sitte i regjering, men det er det tydeligvis ikke å være støtteparti heller: Også SV raser på Norstat-målingen og har nå bare 6,9 prosent oppslutning. For de største partiene, Ap og Høyre, er det ingen endringer innenfor feilmarginen.

Ytterligere en observasjon fra materialet: Årets protestpartikomet, INP, henter stemmer fra både Høyre, Frp, Ap, Sp og Rødt, men i særklasse flest fra gruppa som ikke stemte ved forrige valg.

HERRELAGET FORDØMMER RUBIALES: På en improvisert pressekonferanse i går fordømte flere av spillerne på det spanske herrelandslaget den omstridte fotballpresidenten Luis Rubiales. (Rubiales fikk for alvor verdens søkelys på seg etter at han grep tak i landslagskaptein Jenni Hermoso etter Spanias VM-seier, og kysset henne på munnen, noe hun selv sier var uten samtykke.) På vegne av hele herrelaget leste landslagskapteinen, Álvaro Morata, opp en uttalelse der de beskrev Rubiales’ oppførsel som uakseptabel, og at de mener han ikke lever opp til verdiene fotballinstitusjonen representerer.

SUNN OG HJEMME: Er Sergej Surovikin i live? Den russiske toppgeneralen ble kjent som «general Armagerddon» under Syria-krigen og var en kort periode ansvarlig for fullskalainvasjonen av Ukraina, men har ikke vært sett offentlig siden Wagner-mytteriet i sommer og ryktene har gått om at han har vært etterforsket for medvirkning. Men i dag er det spredt et bilde av en tilsynelatende fri og frisk Sergej sammen med sin kone – «i live, sunn, hjemme, med familien i Moskva», skriver den russiske some-personligheten Ksenia Sobtsjak på Telegram, ifølge Reuters. Bildet har ikke vært mulig å verifisere uavhengig.

