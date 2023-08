Ekstremværet: 50-årsflom ved 15 målestasjoner på Østlandet

DET ER MÅLT 50-ÅRSFLOM på 15 av NVEs målestasjoner på Østlandet. Randsfjorden, Sperillen, Tyrifjorden og Krøderen er spesielt utsatt, og Drammensvassdraget er ventet å stige med èn til tre meter fram til torsdag eller fredag. Det røde flomvarselet er utvidet til flere kommuner, og det røde jordskredvarselet er forlenget. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har økt helikopterberedskapen for livreddende innsats. Meteorologer tror nedbørsmengdene vil minke de kommende dagene, men at konsekvensene av ekstremværet «Hans» likevel vil vedvare.

E6 er i dag stengt flere steder i Gudbrandsdalen. Også i Hallingdal er det store utfordringer med både oversvømmelser og ras.

Tirsdag kveld ble 120 husstander haste-evakuert i Søndre Land kommune på grunn av fare for jordras og at en demning skal briste ved innsjøen Trevatn. 90 personer ble evakuert på grunn av rasfare i Sel kommune. VG/NRK

KINA ER I DEFLASJON. I juli falt konsumprisene i forhold til samme tid i fjor, opplyser landets nasjonale statistikkbyrå. Det er første gang på to år det skjer. Verdens nest største økonomi sliter med å få opp etterspørselen på tross av sterk vekst i

