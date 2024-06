Ekstrem islamisme lå bak politidrap i Tyskland

– ANGREP PÅ YTRINGSFRIHETEN: Tyske myndigheter går nå langt i å slå fast at ekstrem islamisme var motivet bak knivangrepet i Mannheim sist fredag. En 29 år gammel politimann ble drept og fem andre skadet, men hovedmålet var etter alt å dømme den muslimfiendtlige aktivisten Michael Stürzenberger og hans støttespillere. «Islam hører til i Tyskland, men islamisme gjør det ikke. Det er en dødelig form for fanatisme», tvitret justisminister Marco Buschmann sent i går kveld. Gjerningsmannen, en 25 år gammel mann fra Afghanistan som har hatt opphold i Tyskland i ni år, er nå mistenkt for å ha ønsket å hindre islamkritikere fra å utøve sin ytringsfrihet, opplyser det nasjonale statsadvokatembetet, som betegner motivet som religiøst. 25-åringen ble skutt av politiet og er fortsatt på sykehus.

153 DAGER IGJEN: Joe Biden skal i dag kunngjøre den mest restriktive asylpolitikken på Mexico-grensa noensinne for en president fra Demokratene. Den ventede presidentordren vil beordre grensevaktene til å stenge grensa for asylsøkere når et daglig tak på registrerte grensekrysninger er nådd. Tilstrømningen av migranter er en av hovedsakene i presidentvalgkampen, og er regnet som Donald Trumps viktigste våpen i forsøket på å skremme velgerne til Republikanernes side i november.

VIL HA STRENGE STRAFFER I RHIPTO-SAKEN: Økokrims aktor ba i formiddag om fem års fengsel for Christian Nellemann (57), sjefen i foretaket Rhipto, som er tiltalt for å ha svindlet Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet for omlag 47 millioner kroner i bistandspenger. Det er all grunn til å tro at den kriminelle virksomheten i Rhipto fortsatte ville ha pågått i dag om de ikke var blitt stoppet, sa statsadvokat Henrik Horn i prosedyren. Aktor mener at Nellemanns adferd har vært «planmessig og systematisk bedragersk» da han lurte departementene, regnskapsfører og revisor gjennom flere år. Økokrim vil at det skal skjerpe straffen at Rhipto-sjefen gjennom misbruket av bistandspenger har «bidratt til å undergrave tilliten til norsk bistandspolitikk». Både Nellemann og hans makker Rune Henriksen, som er tiltalt for medvirkning til grovt bedrageri, har på det sterkeste avvist at de har gjort noe straffbart og hevder at de var i god tro både da de satte av millioner i «egenkapital» fra tilskuddsmidlene og i det oppsiktsvekkende forbruket av penger til blant annet eksotiske reiser, hyttekjøp, biler, dyre kniver og friluftsutstyr. Les hele artikkelen her!

MER SPENNENDE ENN VENTET: Narendra Modi får nok en historisk, tredje 5-årsperiode som statsminister i India. Men valgskredet målingene har forespeilet ham, ser ikke ut til å manifestere seg etter at opptellingen av de 642 millioner stemmene er godt i gang. Modis hindunasjonalistiske parti og dets koalisjonspartnere ligger an til å sikre seg rundt 300 av de 543 mandatene i parlamentets underhus, mens opposisjonen leder i kampen om rundt 200, melder BBC tirsdag formiddag. Det kan bety at 73-åringen, som er anklaget for å styre landet på en autoritær måte og spre fordommer mot landets religiøse minoriteter, men som også har levert solid økonomisk vekst, blir nødt til å lene seg på andre partier for å styre i de kommende åra. Såvel indiske aksjer som statsvalutaen rupi er ned på nyheten.

