Eksperter advarer mot å undervurdere Houthi-militsen

Midtøsten-ekspert Elisabeth Kendall ved Cambridge-universitetet advarer USA og deres allierte om å undervurdere Houthi-militsen. Hun tror ikke nattas store bombetokt i Jemen vil få den Iran-støttede gruppen til å avstå fra angrep på skipene i Rødehavet de knytter til Israel-konflikten. Samtidig er det begrenset hvor mye amerikanerne kan utvide bombingen, påpeker hun overfor DW. – Ja, hvis USA hadde satt inn hele sin militærmakt mot houthiene så kunne de ikke stått imot det. Men det ville utvilsomt også ha ført til en regional krig i full skala, sier Kendall. Også analytiker Hannah Porter i britiske ARK Group kommer med en lignende advarsel i New York Times: – De (houthiene) håper de vil få se en utvidet regional krig og er ivrige etter å være i frontlinjen, sier hun.

En talsmann for houthiene, Mohammed Abdul Salam, uttalte i dag at svaret på det USA-ledede angrepet kommer snart, og bedyrer at skytingen på skipstrafikken vil fortsette.

PERSONLIG PRESS OG ANKLAGER OM «TRONRØVING»: – Vi er ikke vant til å se den typen ordlyd fra profesjonelle virksomheter, sier Tobias Judin, leder for Datatilsynets internasjonale seksjon, til Filter Nyheter. Judin leder et team på åtte jurister som fikk oppmerksomhet verden over da de i fjor gikk til det skritt å ilegge den amerikanske tech-giganten Meta dagbøter for lovstridig innsamling, lagring og bruk av personopplysninger.

Å ta opp kampen mot Facebook og Instagrams såkalte adferdsbaserte markedsføring har vist seg å være en nær altoppslukende jobb. Erfaringene er akkurat så bisarre som du kan vente deg når norske byråkrater går i klinsj med en veritabel armé av skarpskodde advokater hyret av en amerikansk teknologigiant. Som når tilsynet anklages for å «tronrøve» andre lands datatilsyn; for å «snike seg unna som en ål», eller som når motparten ikke synes å akseptere at du representerer et politisk uavhengig tilsyn. Vi har hele historien – klikk her for å lese den.

HAVETS STATSMINISTER SKUFFER: I 2016 lanserte Jonas Gahr Støre seg selv som «havets statsminister». Etter at han tiltrådte som Norges statsminister fikk havsatsingen et stadig tydeligere grønnskjær. Og da Støre holdt tale under regjeringens havkonferanse i april i fjor, hadde bærekraft inntatt hovedrollen.

For maritime sjeler med høye forventninger til Støre må denne uka ha vært en gedigen skuffelse. Tirsdag åpnet Stortinget for leting og utvinning av mineraler på havbunnen. Onsdag ga Oslo tingrett staten fullt medhold til å deponere gruveavfall i Førdefjorden. Og torsdag signaliserte Sokkeldirektoratet (tidl. Oljedirektoratet) at de vil åpne for leting i umodne områder (kodeord for sårbare havområder i Barentshavet).

Det hjelper lite at Støre og staten har jussen på sin side. Både mineralutvinning på sokkelen, fjorddeponier for gruveslam og oljeleting ved iskanten har møtt sterk motbør både internasjonalt og fra norske faginstanser. Det kan du lese mer om i ukas utgave av vårt faste nyhetsbrev om klima og miljø, evig pessimistiske ELENDIG FREDAG. Webversjonen ligger her!

VARSEL MOT ARBEIDSTILSYNETS LEDER: Direktøren i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim, får knallhard kritikk fra tilsynets egne ansatte i et varsel sendt til arbeidsminister Tonje Brenna (Ap), skriver Aftenposten. Arbeidstilsynet skal selv sikre et trygt arbeidsmiljø i norske bedrifter, men i varselet heter det at arbeidsmiljøsituasjonen i deres egen etat er «kritikkverdig og helseskadelig». Varslerne trekker fram en rekke hendelser de mener er brudd på arbeidsmiljøloven, både knyttet til mobbing, fryktkultur, stress, HMS-svakheter og høyt arbeidspress over tid, samt et «krevende og krenkende» ytringsklima.

UNØDVENDIG STRÅLING: Helseplattformen er igjen i hardt vær, og denne gangen etter et tilsyn av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) som fant fem brudd på strålevernregelverket. Problemer med journalsystemet skal ha ført til at for mange pasienter har fått røntgen- og CT-undersøkelser, melder NRK. Etter tilsynet har det kommet inn enda flere varsler, blant annet knyttet til dobbeltbehandlinger og feildosering, og at lovpålagte strålevernrelaterte arbeidsoppgaver ikke har blitt gjennomført.