Eks-statsråd Ola Borten Moe etterforskes for innsidehandel

Tidligere statsråd Ola Borten Moe (Sp) har nå offisielt status som mistenkt etter at Økokrim nå har satt i gang etterforskning av ham med tanke på straffbar innsidehandel. En grundig etterforskning er «særlig viktig fordi Ola Borten Moe var medlem av regjeringen da han kjøpte aksjene, og mistanken gjelder at han kan ha misbrukt opplysninger han har fått som politiker og regjeringsmedlem. Saken handler derfor også om tilliten til vårt politiske og demokratiske system», skriver Økokrim-sjef Pål Lønseth i en pressemelding. Utgangspunktet for etterforskningen er Borten Moes kjøp av aksjer i Kongsberg-gruppen i 2023, der han i sommer erkjente å ha brutt regjeringens habilitetsregelverk. Eks-statsråden har tidligere avvist at det kan dreie seg om innsidehandel. «Jeg har ikke hatt informasjon som ikke har vært offentlig tilgjengelig på tidspunktet da jeg kjøpte aksjene», sa Borten Moe i juli.





UKRAINA FÅR JAGERFLY: Danmark og Nederland kunngjorde søndag at de vil sende jagerfly av typen F-16 til Ukraina. Nyheten kom mens president Volodymyr Zelenskyj var på besøk i de to landene. Danmark vil donere 19 fly, mens Nederland har signalisert at de har 42 fly i flåten som de er i ferd med å bytte ut. Før flyene blir sendt til Ukraina, skal ukrainske piloter bli trent opp i å fly dem ved Flyvestation Skrydstrup i Danmark. – Dette er et bemerkelsesverdig øyeblikk, uttalte Danmarks statsminister Mette Fredriksen på en felles pressekonferanse søndag kveld, og la til at de første seks F-16-flyene forhåpentligvis ville være klare ved nyttår. Fredag meldte Reuters at USA hadde gitt beskjed til Danmark og Nederland om at landet ville støtte en slik donasjon.

Professor Tormod Heier ved Forsvarets høyskole uttalte til NRK at flyleveransene er et uttrykk for at USA og NATO innstiller seg på at krigen i Ukraina blir langvarig. Lørdag ble det også kjent at Sverige og Ukraina har inngått en intensjonsavtale om å lære ukrainerne opp i å produsere egne stridsvogner av typen CV90.



FRYKTER VOLD FRA RETURNERTE WAGNER-SOLDATER: Flere russiske kvinner frykter at straffedømte Wagner-soldater som slapp ut av fengsel for å kjempe for Wagner-hæren i Ukraina, og nå er ferdig med tjenestetiden, vil føre til flere voldtekter og vold i hjemmet. Kvinnerettighetsaktivist Alena Popova forteller til The Guardian at foreningen hun jobber i har fått mange henvendelser fra kvinner som er redd for at politiet ikke vil gjøre noe dersom straffedømte Wagner-soldater begår drap eller vold på ny, fordi eks-soldartene nå har fått en slags heltestatus. Hun mener de straffedømte Wagner-soldatene får for stor frihet når de nå returnerer: «De er alle svært traumatiserte, ingen jobber med dem for å sosialisere dem, og jeg tror det vil komme en bølge av drap, voldtekt og familievold.