Lover flere verktøy for å bekjempe kriminalitet

ECUADORS PRESIDENT lover flere verktøy mot kriminalitet. Allerede før resultatet av en folkeavstemning om sikkerhetstiltak i landet er klart, uttalte president Daniel Noboa at regjeringen nå får flere verktøy til å bekjempe kriminalitet.

Folkeavstemningen handler først og fremst om tiltak for å få bukt med gjengkriminaliteten og den omfattende volden som herjer landet. Bare den siste måneden er tre ordførere drept, og samme dag som folkeavstemningen blir en fengselsdirektør drept.

I januar ble det erklært fire måneders unntakstilstand som ga makt til å mobilisere militæret, og tillatelse til å gå inn i fengsler. NRK.



NY RAPPORT fra Verdens meteorologiske organisasjon (WMO) og EUs klimaendringstjeneste, Copernicus: 2023 var et av de våteste og varmeste årene som noen gang er registrert i Europa. Fjoråret var preget av store skogbranner, hetebølger og ødeleggende flommer. VG



JOURNALIST OG TIDLIGERE GISSEL Terry Anderson er død. Han var Midtøsten-korrespondent for AP da han satt nesten sju år som gissel i Libanon på 80-tallet. Anderson ble 76 år.