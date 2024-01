Ecuador i kaos: Væpnede menn stormet tv-sending

VÆPNEDE MENN STORMET et tv-studio i Guayaquil i Ecuador under en direktesending, tok skrekkslagne programledere og gjester som gisler og snakket om å demonstrere hva som skjer når du «roter med mafiaen» før politiet grep inn. De tok kontroll over situasjonen og arresterte gjerningspersonene uten at noen kom til skade.

Aksjonen er det siste eksempelet på kaoset som har preget det latinamerikanske landet siden opprør brøt ut i en rekke fengsler, innsatte har kidnappet og truet de ansatte og den mektige gjenglederen Adolfo «Fito» Villamar kom seg løs. Minst 10 personer er drept siden unntakstilstand ble erklært i mandag. I nabolandet Peru er grensen forsterket med ekstra politistyrker, og fra USA kommer det kraftige fordømmelser av utviklingen. The New York Times/BBC News



HAMMERFEST ER FORTSATT isolert, og et nytt ras har gått over riksveg 94. Kommunen satte krisestab i går kveld og gikk ut med en oppfordring til innbyggerne om å innkvartere besøkende som ikke kom seg ut av byen. TV 2/iFinnmark



USAS UTENRIKSMINISTER Anthony Blinken sier arbeidet mot en palestinsk stat må stå sentralt i normaliseringen av Israels forhold til nabolandene i Midtøsten. Blinken unnlater å kreve våpenhvile i Gaza under sitt besøk i Tel Aviv. Jerusalem Post



AMERIKANSKE OG BRITISKE jagerfly har stanset det USAs sentralkomman...