Dronen som drepte tre amerikanske soldater i Jordan kan ha vært forvekslet

DRONEN SOM ANGREP en militær-utpost i Jordan søndag morgen og drepte tre soldater fra USA, ble forvekslet med en av amerikanernes egne droner som var på vei tilbake fra tokt. Det er den sannsynlige forklaringen på at den ikke ble skutt ned, sier USAs forsvarsdepartement etter å ha gjort innledende etterforskning av hendelsen. Dronen, som Joe Biden sier tilhørte Iran-støttet milits i Irak, angrep en container-forlegning der personell lå og sov, og det var en 46-åring, en 24-åring og en 23-åring fra 718. ingeniørkompani som mistet livet, ifølge Pentagons talsperson Sabrina Singh. Antallet sårede er oppjustert til 40.

Irans FN-utsending hevdet i går at landet ikke hadde noe med droneangrepet å gjøre, men ifølge Pentagon peker sporene mot Kataib Hezbollah, en milits som tar sine ordre fra Revolusjonsgarden i Teheran. Sikkerhetsrådgiver John Kirby i Det hvite hus sier på en pressekonferanse i natt at USA ikke ønsker en krig med Iran, men at «vi gjør det vi er nødt til å gjøre». The Wall Street Journal/The Washington Post/The New York Times

BÅDE USAS UTENRIKSMINISTER Antony Blinken og Qatars statsminister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al Thani signaliserer at det er fremgang i forhandlingene om løslatelsen av israelske gisler fra fangenskap i Gaza. Etter forhandlinger i Paris skal et rammeverk for avtale nå være klart for overlevering til Hamas. Samti...