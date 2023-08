Drev valgkamp med kjent høyreekstremist i 2021 – nå har Norgesdemokratene gitt ham verv og førsteplass på valgliste

Bjørn Inge Johansen i det høyreradikale partiet Norgesdemokratene sammenligner statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) med Adolf Hitler og mener opposisjonelle som ham selv kan sammenlignes med jødene i Nazi-Tyskland:

– Nå er det «konspirasjonsteoretikerne», alle som er uenige, som er jøder. Bare hør retorikken til Støre og finn noen gamle svart-hvitt-videoer fra Adolf Hitler. Når Adolf Hitler sier «jøde», bytt ut det med «konspirasjonsteoretiker». Det skal jeg fortelle deg, Jonas Gahr Støre har stjålet talene hans, sier Johansen til Filter Nyheter.

– Det er ganske sterkt å sammenligne Støre med Hitler?

– Ja, er du sikker på det? Har du hørt talene til Hitler før han ble valgt som kansler?

Johansen er i høstens valg førstekandidaten til Norgesdemokratene i Orkland kommune i Trøndelag og står på sjetteplass på partiets liste til fylkestingsvalget.

Han er også blitt betrodd rollen som leder for Norgesdemokratenes lokallag i Orkland.

Johansens foraktfulle referanser til nazismen er paradoksal: I forrige valgkamp, for to år siden, var han listetopp for Alliansen – et parti ledet av den kjente høyreekstremisten Hans Jørgen Lysglimt Johansen. Sistnevnte har satt nynazister på valglistene og oppfordret unge tilhengere om å oppsøke nazistiske ideologer og manifester.

I 2021-valgkampen kunngjorde Alliansen-lederen at han hadde støttet nynazistene i Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) med penger fra Alliansens partikasse. DNM er en voldsfremmende organisasjon som hyller nevnte Adolf Hitler og knytter hans ideologi til nyere tekster om geriljakrig og terrorisme.

Bjørn Inge Johansen har ikke erklært noe brudd med Lysglimt Johansen, og berømmer ham fortsatt for hans økonomiske politikk.

– Jeg håper Lysglimt bare bruker jødehatet for å komme i avisa og at hvis han hadde kommet til noe slags makt så ville han stemt for gode trygdeordninger, gode arbeidsvilkår og sikkerhet. Men, man vet jo aldri, da. Det kan jo hende han er klin gal, sier Johansen til Filter Nyheter.

– I tillegg til å være super-rasist er han en dritgod samfunnsanalytiker

Bjørn Inge Johansen drev i 2021 aktiv valgkamp for Alliansen, blant annet med videoer der Hans Jørgen Lysglimt Johansen er på besøk på gården hjemme i Trøndelag.

I februar 2021 hyllet Johansen hele Alliansen etter å ha fått gjennom en nødvendig partiregistrering før stortingsvalget.

«Faaantastisk teamwork!», skrev han.

Bjørn Inge Johansen talte på «landsmøtet» til Alliansen i 2021. (Skjermdump fra partiets materiell).

Alliansen-lederens jødefiendtlighet og utilslørte rasisme hadde da vært veldokumentert i flere år. Samtidig forsøkte Lysglimt Johansen å rekruttere norske tenåringer til høyreekstreme nettfora. En rekke personer i nettverket var i søkelyset til Politiets sikkerhetstjeneste.

Senere i 2021-valgkampen uttalte Lysglimt Johansen blant annet at «mye av det Breivik sa i sitt manifest er korrekt» og beskrev 22. juli-angrepet som «karma» for Arbeiderpartiet. (Selv hevder Lysglimt Johansen at Alliansen er en fredelig, demokratisk og ikke-voldelig organisasjon).

Bjørn Inge Johansen tar selv kraftig avstand fra nynazisme og holocaustfornektelse, har ikke profilert seg med innvandrerfiendtlige uttalelser og understreker at han «aldri har vært rasist eller jødehater».

Han fortsatte imidlertid valgkampen for Alliansen også lenge etter at Filter Nyheter hadde avslørt at personer med bakgrunn fra nynazisme var oppført på de samme valglistene han selv sto på.

– Lysglimt står for mye mer enn rasisme. Den rasismen hans er helt umenneskelig, den hører ikke hjemme i mitt liv i det hele tatt. Men i tillegg til å være superrasist så er han en dritgod økonom og en dritgod samfunnsanalytiker. Og det er de kvalitetene i Lysglimt som jeg liker, sier Johansen til Filter Nyheter, og tilføyer:

– Jeg og Lysglimt driver ikke og reiser på ferie sammen. Vi ønsker noe godt for landet sammen. Vi samarbeider på finansområder og vi samarbeider på samfunnsanalytiske områder.

Advarte velgere mot «nazistiske holdninger» i Alliansen i 2018

Norgesdemokratene (som før het Demokratene) var relativt tidlig ute med å advare mot nettopp Alliansen. I en egen nettartikkel skrev Demokratene allerede i 2018 om viktigheten av deres potensielle velgere fikk vite om Lysglimt Johansens «sterke jødefiendtlige, antisemittiske og nazistiske holdninger».

I 2021 – da Bjørn Inge Johansen fortsatt var Alliansens kandidat – uttalte også den nye partilederen i Demokratene, Geir Ugland Jacobsen, at Alliansen « har en politisk profil som uttrykker klar antisemittisme. Det oppfatter vi å være rasistisk».

«Det er ikke noe Demokratene vil befatte seg med i hele tatt», sa Jacobsen i 2021.

Partilederen har imidlertid ingen betenkeligheter med Bjørn Inge Johansens overgang fra Alliansen, som skjedde i 2022.

– Jeg kjenner Bjørn Inge Johansen som en oppegående og pålitelig person. (…) Vi aksepterer personer ut fra deres lojalitet til ND og vårt program. Vi dømmer ingen uten svært vektige grunner. Folk forandrer som regel både meninger og personlighet gjennom livet, skriver Jacobsen i en e-post til Filter Nyheter. (Se hele tilsvaret nederst i artikkelen).

Selv forteller Bjørn Inge Johansen til Filter Nyheter at han oppfattet det som at Norgesdemokratene kjente godt til hans bakgrunn fra Alliansen i årene 2017-2021 og at det ikke ble problematisert da han gjorde comeback.

– Nei, de vet hvem jeg er. Om min fartstid i Alliansen er det eneste som har blitt nevnt at «vi håper det ikke slår tilbake på deg», sier Johansen.

Ble ekskludert etter konspirasjonsteorier

Johansen kaller seg selv konspirasjonsteoretiker, og har de siste årene kommet med innfløkte utfall om alt fra frimurere og kongehuset til koronavaksinen og barnevernet. Han mener det er «masse spørsmål som ikke er besvart» om 22. juli-angrepet og har delt videoer som går langt i å antyde at andre enn Anders Behring Breivik var involvert.

Johansen har såkalt anti-statlige oppfatninger, der han ikke anerkjenner politiets myndighet og indikerer at offentlige etater er ute etter å undertrykke eller skade befolkningen. I et intervju med Dagbladet i 2017 fortalte han om da politiet i hjemkommunen tok et jaktvåpen fra ham.

«Jeg poserte med et luftgevær og skuddsikker vest på You Tube, for å protestere mot at vi ikke kan stole på norsk politi, men må beskytte oss selv. Det klarte politiet å tolke som en trussel mot dem. Jeg har fått tilbake rifla nå, men det tok to år», sa Johansen til Dagbladet.

Johansen har mangeårig tilknytning til Demokratene men oppgir at han ble ekskludert i 2014, fordi konspirasjonsteoriene hans om norske myndigheter ble for mye for daværende partileder Vidar Kleppe. Men etter at Geir Ugland Jacobsen ble partileder, ble Johansen tatt inn i varmen igjen.

– Det er der jeg alltid har hørt hjemme, sier Johansen.

Johansen understreker at han var «fri agent» i Alliansen, som ikke har en ordinær partistruktur. Johansen gir uttrykk for at han synes Lysglimt Johansens høyreekstreme tankegods er forkastelig og at all rasisme er historieløs og «lavpannet» – men at han ville være motstemme internt og derfor fortsatte samarbeidet med Lysglimt Johansen.

– Det er ikke innvandringspolitikken eller jødehatet jeg har til felles med Lysglimt, men finanspolitikken, gjentar Johansen.

– Men er ikke jødehat og rasisme så ille at man burde la være å samarbeide politisk med ham?

– Nei, hvorfor det? Jeg er da langt ifra dum, jeg har da et valg selv. Og en annen ting – hvis ikke jeg er sammen med Lysglimt, hvem skal da være sammen med Lysglimt for å få ham til å slutte å være rasist?

Partileder: – Vi dømmer ingen uten svært vektige grunner

Partileder Geir Ugland Jacobsen i Norgesdemokratene betegner Filter Nyheters journalistikk om partiet som «en betalt og målrettet kampanje mot vårt parti, fra en venstreekstremistisk blogg».

«Utsagn dere viser til synes ofte å være tatt ut av sin sammenheng, lurt ut av folk på «privaten» som ikke vet at de vil bli referert, eller «misforstått» av dere. Deretter spinner dere videre med tendensiøs retorikk, slik at leserne skal ende opp med et dårlig inntrykk av ND som parti, selv om det objektivt sett er helt feil», skriver Jacobsen i en e-post til Filter.

«Jeg kjenner Bjørn Inge Johansen som en oppegående og pålitelig person. Hvem er dere som kan insinuere at han har delt eller deler noen som helst av de oppfatningene dere nevner med Alliansen eller enkeltindivider i Alliansen?»

Jacobsen påpeker at Alliansen ikke er et ordinært parti og ikke har noe program.

«Det er bare en samling individer med til dels ulike agendaer, som gis listeplass. (…) Vi har slett ikke «rekruttert» fra Alliansen. Vi har hele tiden tatt avstand fra den noe uforutsigbare HJ Lysglimt. Han har null tillit i ND. Forøvrig har ND programfestet støtte til Israel og jødene. Vi aksepterer personer ut fra deres lojalitet til ND og vårt program. Vi dømmer ingen uten svært vektige grunner. Folk forandrer som regel både meninger og personlighet gjennom livet».

Filter Nyheter har spurt Jacobsen om det er riktig at bakgrunnen fra Alliansen ikke ble problematisert da Johansen ble tatt inn i varmen like etter valgkampen med Lysglimt.

«Om noen i ND har «problematisert» omkring Bjørn Inge Johansens tidligere engasjementer, kjenner jeg ikke til. Vi henter tillitsvalgte og listekandidater fra alle andre partier, også Rødt, selv om det sikkert er litt av hvert å finne i alle partier med tanke på «guilt by association». Så velger folk ND, så tar vi stort sett imot dem, og velger kanskje å stille et par kontrollspørsmål, men ikke å «problematisere» mye om løse hypoteser og «langskudd» som de du presenterer for oss med tanke på Bjørn Inge Johansen».

Når det gjelder Johansens uttalelser som sammenligner Støre med Hitler og konspirasjonsteoretikere som dagens «jøder», svarer partilederen.

«Mange i ND kan være spissformulerte og kanskje ikke alltid treffe nøyaktig, men det er vi ikke alene om. Vi blir selv til stadighet kalt nazister, fascister og rasister av folk på ytre venstre som ikke vet noe om ND, faktisk også av AP-folk, selv om det overhodet ikke finnes et snev av sannhet i de nevnte betegnelsene. Det er heller motsatt. Vi er ikke opptatt av hudfarge. Vi respekterer alle kulturer og vil også bevare vår egen. Vi står først og fremst for individuell frihet med en minimal og veldrevet offentlig sektor i folkets tjeneste. Vi er ikke ekstreme – bare et klart alternativ til ‘Stortingspartiet’.»

Jacobsen mener selv at det er «et tankekors at mange av dem som prøver å stemple oss, faktisk selv vil gi bort landet eller vår selvbestemmelse til fremmede makter».

Denne artikkelen er del av et prosjekt som har fått støtte fra stiftelsen Fritt Ord.

