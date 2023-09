Drapsrekord i Sverige: «Hinsides hva man kan forvente i et fritt samfunn»

Med nattas to skytedrap i Stockholm er antallet ofre for slik kriminalitet i Sverige nådd 11 i inneværende måned. Ikke siden desember 2019 har så mange blitt drept i skyteepisoder i landet, ifølge SVT. Like rystende, og antakelig relatert til den samme gjengkriminaliteten, er de mange sprengningene som skjer i boligområder i Sverige. Bildene fra nattas eksplosjon i Uppsala, der en 25 år gammel kvinne omkom, viser store skader på flere hus.

– Det siste døgnet er hinsides hva man kan forvente seg i et åpent, fritt samfunn, sier justisminister Gunnar Strömmer (Moderaterna), mens opposisjonsleder Magdalena Andersson (Socialdemokraterna) sier Forsvaret nå bør settes inn for å bistå politiet med for eksempel overvåkingsoppgaver og teknisk innsikt (et forslag som er reist flere ganger tidligere i svensk politikk).

Ifølge Aftonbladet var 25-åringen i Uppsala ikke mål for aksjonen – det kan istedet ha vært et annet hus i området, der en slektning av den såkalte «kurdiske reven», gjenglederen Rawa Majid, er bosatt (slektningen og vedkommendes familie skal være bortreist, mens Majid selv skal befinne seg i Tyrkia).

Tilknytning til Majid og hans såkalte Foxtrot-bande av narkosmuglere og -selgere skal også gutten i tenåra – en kjent rapartist – som ble skutt og drept på en idrettsplass i Fruängen i Stockholm i går kveld ha hatt. Den kriminelle organisasjonen ligger i konflikt med andre grupperinger, inkluderte egne avbrytergrupper, om kontrollen over narkotikaomsetning.

I Trondheim melder politiet i dag at en kidnappingssak i byen i mai har tilknytning til Foxtrot-konflikten.

To personer er pågrepet for sprengningen i Uppsala. Tre er pågrepet i forbindelse med skytedrapet i Jordbro i Stockholm i natt. Politiet søker etter en eller flere gjerningspersoner i Fruängen-saken.

VEIEN MOT NULLUTSLIPP ER BLITT SMALERE: I 2021 slapp Det internasjonale energibyrået (IEA) rapporten Net Zero Roadmap som tegnet opp en mulig vei til et energisystem med netto nullutslipp innen 2050. I Norge vakte rapporten oppsikt fordi veien IEA beskrev ikke var avhengig av nye olje- og gassprosjekter. Tirsdag slapp IEA en oppdatering av rapporten der det fremgår at det fremdeles er mulig å nå netto nullutslipp innen 2050, men sier at «veien har blitt smalere». «Skal vi klare å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 °C, må verden handle raskt. Den gode nyheten er at vi vet hva vi må gjøre – og hvordan vi skal gjøre det. Vår Netto Null-veikart for 2023, basert på de nyeste dataene og analysene, peker ut en vei fremover», sier administrerende direktør for IEA, Fatih Birol i en pressemelding. «Samtidig ønsker vi også å formidle en klar beskjed: Sterkt internasjonalt samarbeid er avgjørende for suksess. Gitt omfanget av utfordringen som ligger foran oss, er myndigheter nødt til å skille klima fra geopolitikk». Hva dette betyr i praksis er tema for ukas utgave av vår energispalte, Filter KALDDUSJ. Du leser den her!

VIL IKKE SPILLE MOT RUSSISKE UTØVERE UNDER 17 ÅR: Norges fotballforbund (NFF) går imot det europeiske fotballforbundets (UEFA), sitt vedtak om å la russiske utøvere under 17 år delta i internasjonale, aldersbestemte landslag. Begrunnelsen som ble vedtatt av UEFAs Eksekutivkomité tirsdag var at barn ikke skal straffes for handlinger som utelukkende er forårsaket av voksne, og at fotballen «aldri må slutte å sende budskap om fred og håp». I en pressemelding skriver fotballpresident Lise Klaveness at NFF i utgangspunktet støtter holdningen om at barn ikke skal ekskluderes fra fotball på grunn av voksne og myndigheters handlinger, men at de i denne ekstraordinære situasjonen mener det blir for vanskelig å skille landslagsfotball fra nasjonen Russland og «regimets behov for å bruke toppfotball som en del av sin propaganda». Klaveness kritiserer samtidig at NFF ikke var kjent med at saken skulle tas opp til behandling, og påpeker at de må kunne forvente en bedre saksbehandling av UEFA i en så viktig sak. NFF følger dermed etter kollegaer i Danmark og Sverige som også har tatt avstand fra vedtaket.

DRO PÅ KJENDISMIDDAG MIDT I STØYEN: Onsdag 13. september møtte Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes opp på Høyres hus, der han leverte inn flere permer og digitale filer som viste omfanget av alle aksjehandlene hans under Solbergs statsministerperiode. Denne dagen ba Solberg, ifølge Høyres egen tidslinje, medarbeidere i Høyre om å hjelpe ektemannen med å sammenstille en liste, som hun presenterte for offentligheten to dager senere. Men denne kvelden dro hun selv på «kjendismiddag» hos eventyrer og forlegger Erling Kagge, skriver Dagens Næringsliv. Både Finnes, oljefondsjef Nicolai Tangen og NRKs Anne Lindmo var blant gjestene på festen, der de feiret verdensrekorden til fjellklatrer Kristin Harila. Også polfarer Børge Ousland og advokat John Christian Elden var til stede. Lindmo sier til avisa at det var «tankevekkende at Erna og Sindre valgte dette som kveldsprogram gitt alt de sto overfor som ektepar den dagen». Selv beskriver Solberg kvelden som et «fint avbrekk», og en avtale som var laget før valget. Ifølge Høyres tidslinje var det først sent denne kvelden at det ble klart at Finnes’ handler i Solbergs statsministerperiode utgjorde mer enn 3600 handler. DN skriver at de ikke kjenner til om Solberg ble kjent med antallet under eller etter middagen.

Erna Solberg og Sindre Finnes har i dag også lagt fram skattemeldingene sine overfor mediene som har bedt om innsyn. Fra 2020 til 2021 steg Finnes’ formue med over en million: Fra 7,9 til 9,3 millioner.

