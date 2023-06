Donald Trump tiltalt i dokumentsaken

JUSTISDEPARTEMENTET I USA tar ut tiltale mot Donald Trump i den såkalte dokument-saken, om ulovlig oppbevaring av hemmeligstemplede dokumenter og motarbeiding av myndighetenes forsøk på å få orden. Trump, som skal møte i en rettssal i Miami for å få forkynt tiltalen førstkommende tirsdag, bekrefter selv at storjuryen som etterforsker ham har gått til dette skrittet. Foreløpig er ikke tiltalen offentliggjort, men amerikanske medier skriver at den har sju punkter og blant annet handler om brudd på spionasjeloven.

Donald Trump er den første USA-presidenten i historien som får en føderal tiltale rettet mot seg. Tidligere i år ble han tiltalt av statsadvokaten i New York for å ha kamuflert av at valgkampmidler ble brukt som hysjpenger. Fortsatt etterforskes forskjellige aspekter ved Trumps forsøk på å kuppe makten i USA etter valgtapet i 2020. The New York Times/CNN

BÅDE KILDER I UKRAINAS myndigheter og vestlige analytikere mener den lenge planlagte ukrainske motoffensiven nå er i gang. En stor ukrainsk styrke angrep i går russiske posisjoner sør for Zaporizjzja med blant annet vestlige stridsvogner,