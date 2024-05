DONALD TRUMP ER FUNNET SKYLDIG i alle tiltalepunkter i den såkalte hysjpengesaken. Etter at avslutningsforedragene i rettsalen på Manhattan var over onsdag, brukte juryen ti timer på å komme fram til resultatet og kunngjøre at den enstemmig mener Trump i valgkampen i 2016 forfalsket 34 dokumenter for å skjule at han betalte den tidligere pornostjerna Stormy Daniels for å ikke snakke offentlig om deres forhold.

Kjennelsen er historisk både fordi en ekspresident i USA aldri tidligere har vært tiltalt i en straffesak, og fordi en dømt forbryter aldri tidligere har vært presidentkandidat for noen av de store politiske partiene i landet. Trump mottok kjennelsen uten å vise følelser i retten. Mannen som i 2020 nektet å anerkjenne resultatet i valgresultatet, begynte så snart han hadde forlatt rettssalen å så tvil om dens gyldighet ved å kalle dommeren korrupt og saken «rigget». «Den virkelige kjennelsen kommer 5. november», sier Trump med referanse til det kommende presidentvalget.

Straffutmålingen kommer først 11. juli. De færreste juseksperter tror Trump må sone i fengsel, men straffen kan innebære andre alvorlige konsekvenser. The New York Times/AP News/Reuters

KINA VIL IKKE DELTA på fredskonferansen for Ukraina i Basel i Sveits om to uker. Det er Ukraina som har invitert til en bred samtale om veier ut av krigen. Den kinesiske regjeringen avslå...