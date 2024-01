Dette er Filter Kaffe! Hver morgen mandag til fredag står vi opp tidlig, fyrer opp kaffemaskinen og sammenstiller det viktigste som skjedde mens du sov. Som abonnent leser du oppdateringen på våre nettsider eller du kan få den rett i innboksen. Bli abonnent her.

ALABAMA I USA HAR HENRETTET en mann ved nitrogengass-kveling, en utestet prosedyre som FN har omtalt som tortur, men delstatens myndigheter hevder er human. Det er antatt at det er første gang nitrogen benyttes for å avslutte livet til en dødsdømt fengselsinnsatt, og det er første gang det tas i bruk en ny henrettelsesmetode i USA siden 1982. Kenneth Eugene Smith (58) ble dømt for et leiemord for 35 år siden, og hans forsvarere har de siste månedene forsøkt å stanse henrettelsen ved å argumentere for at den strider mot grunnlovens forbud mot unødvendig lidelsesfulle eller uvanlige henrettelsesmetoder.

Blant Smiths siste ord var «Alabama tar i kveld menneskeheten et skritt bakover». Vitner til henrettelsen beskriver at han skalv og vred seg i minst to minutter mens gassen ble administrert gjennom en maske som dekket ansiktet.

Også Mississippi og Oklahoma har godkjent nitrogen som henrettelsesmetode etter å ha fått problemer med å erverve tilstrekkelig gift til sprøyter. The Washington Post/AP News

TYRKIAS PRESIDENT Recep Tay...