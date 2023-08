Dødelige løgner: Dette er den siste tiltalen mot Donald Trump

Her kan du lese hele den 45 sider lange anklagen mot Donald Trump i det som er den tredje og desidert mest alvorlige strafferettslige tiltalen mot ham – om forsøket på å omstøte valgnederlaget i 2020 i konspirasjon med seks andre personer. (Blant andre flere av Trumps advokater med Rudy Giuliani i spissen – per i dag ikke tiltalt). De fleste faktaene er kjent fra før gjennom 6. januar-granskningene og gravejournalistikk, men nå er de tilført nye detaljer og puslet på plass til en sammenhengende beskrivelse av presidentens forbrytelser mot nasjonen USA og amerikanske velgere – hele veien inn mot Trump-tilhengernes blodige voldsangrep på kongressbygningen. 6. januar angrepet var «drevet fram av tiltaltes løgner», konstaterer påtalemyndigheten. Tiltalen bruker mye plass på å dokumentere hvordan Trumps egne ministre, partifeller og valgkampfolk igjen og igjen bekreftet overfor ham at konspirasjonsteoriene om valgjuks var grunnløse, men at presidenten fortsatte å lyve offentlig mot bedre vitende. Drepende er også visepresident Mike Pences samtidige notater om alle gangene Trump forsøkte å få ham til å stille seg (ulovlig) i veien for godkjenningen av valgresultaltet.

Trumps valgkampstab kom i natt med en uttalelse der den sammenligner påtalemyndighetens «lovløse» anklager med Nazi-Tyskland. Mike Pence uttaler på sin side at «tiltalen er en viktig påminnelse om at ingen som setter seg selv over grunnloven burde være president i USA».

I morgen må Trump – igjen – møte for å bli pågrepet og få en tiltale forkynt, denne gang i Washington D.C. Totalt pågår det fire ulike straffesaker mot eks-presidenten, der alle i teorien kan ende med rettssaker med mulig fengselsstraff som utfall i valgåret 2024. (Her er en god oversikt om du sliter med å holde sakene adskilt.)



GÅR ETTER KORNET: Mens USAs FN-ambassadør uttrykker håp om at Russland kan komme tilbake til forhandlingsbordet og inngå en ny avtale om trygg eksport av korn fra Ukraina – landet nektet å fornye den eksisterende avtalen da den utløp i sommer – angripes en av de viktigste alternative havnene