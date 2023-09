«Din muslimske banditt, skulle vært banket både blå og gul»: Så ekstreme er noen av Norgesdemokratenes kandidater

​​«Din muslimske banditt, skulle vært banket både blå og gul. Dra heller hjem».

«Kan noen avlive statsministeren?»

«Jeg skulle jo ønsket at Europa kjempet mot muslimene på samme vis som vi kjempet mot nazistene under 2. verdenskrig».

«Fremad menn! Dette er våre fedres jord! Knus islam!»

«LANDSFORRÆDERE LØGNERE MASSEMORDERE GLOBALISTER»

«Vi trenger ikke tusenvis av utakknemlige muslimske unge menn med ståpikk her i landet»

«Slangen i demokratiparadiset vårt integreres som olje i drikkevannet». (Om muslimer)

«Kom deg ut av landet før vi legger bacon på NAV-døra».

«Så er det kanskje bare å starte jakten på landssvikere og islamistknottene – få det ryddet vekk fra jordens overflate»

«Vi vil få en borgerkrig – oss mot dem»

«Du er rett og slett en femtekolonist som sympatiserer med fienden og driver politisk undergravingsarbeid på oppdrag fra FN og WEF».

«En Rinnan og Quisling i skjørt?»

Dette er noen av utsagnene i sosiale medier fra personer som nå er listekandidater for partiet Norgesdemokratene (ND).

Norgesdemokratene er et høyreradikalt parti som profilerer seg på det partiledelsen kaller «antiglobalisme» – med motstand mot internasjonalt samarbeid, islam, «klimahysteri» og «befolkningsutskiftning».

Men en gjennomgang Filter Nyheter har gjort blant partiets listekandidater viser at mange av dem tidligere har gått enda lengre i ordbruken enn hva partiet gjør i dag– særlig om temaer som muslimer, Arbeiderpartiet og muslimske politikere fra Arbeiderpartiet.

En rekke av kandidatene framstår som utilslørt fiendtlige mot innvandrere, mens andre fokuserer sinnet sitt mot navngitte folkevalgte.

Noen av personene valgt ut til å representere Norgesdemokratene i årets valg har strukket det så langt som å komme med antydninger om henrettelser, borgerkrig eller voldshandlinger.

Partileder Geir Ugland Jacobsen har ikke besvart Filter Nyheters henvendelser om saken, men la lørdag ut et innlegg på Facebook. Han mener Filter «terroriserer» partiets tillitsvalgte og kandidater og manipulerer dem til å komme med «uformelle uttalelser»·.

«Er det ikke på tide å få sparket jævelskapet ut av landet..»

En av dem som flere ganger har blitt trukket fram av innvandringsfiendtlige aktivister som nå er Norgesdemokratenes listekandidater, er norsk-kurdiske Mani Hussaini (35), som i dag sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet.

Kjetil Andersen, som nå er 3. kandidat for Norgesdemokratene i Sandefjord og på 16. plass på partiets liste i Vestfold, skrev i 2018 et Facebook-innlegg der han kalte den daværende AUF-lederen for en «muslimsk banditt» som «skulle vært banket både blå og gul».

«Dra heller hjem og lær og dine landsmenn hva et demokrati er for noe», skrev Andersen i Facebook-gruppa «Vi som har fått nok av diktaturet på stortinget!».

To år tidligere skrev Andersen, som har Norgesdemokratenes logo i profilbildet sitt, at «en frekkere jævel skal man lete lenge etter» om Hussaini, og at «disse såkalte nye landsmennnene begynner å bli husvarme, er det ikke på tide å få sparket jævelskapet ut av landet».

En annen som nå er listekandidat for Norgesdemokratene, Roar Vabis Rambo, skrev at Hussaini sikkert har fått en «Utøyachip», i forbindelse med at Ap-politikeren ikke ønsket å la Donald Trump få innreisetillatelse til Norge.

Til Filter Nyheter sier Mani Hussaini (Ap), som i dag er folkevalgt på Stortinget, at han siden han flyktet fra Syria som elleveåring har fullført utdanning, jobbet og deltatt i utallige dugnadstimer, men at selv dette ikke er «godt nok»:

– I stedet for at man skal være glad for at folk som kommer til Norge blir en del av det norske samfunnet og velger å engasjere seg, så mener da denne kandidaten for Norgesdemokratene at jeg ikke bør drive med politikk. Det er et resonnement som ikke henger på greip. Vil han at jeg skal integrere meg, eller vil han det ikke, spør Hussaini.

Hussaini har tidligere vært utsatt for en lang rekke hatmeldinger og trusler, noe han tidligere også har politianmeldt. Stortingspolitikeren frykter at denne typen innlegg kan skremme flere, særlig unge, fra å engasjere seg politisk eller ytre seg i samfunnsdebatten.

Mani Hussaini. Foto: Marie Lytomt Norum/Filter Nyheter

Filter Nyheter har vært i kontakt med Kjetil Andersen på telefon, der han lurte på «hva slags dritt« avisa har tekt å dra opp før valget.



Han kunne ikke huske eller bekrefte at han selv skrev innleggene flere år tilbake i tid, men ba om å få sjermbilde tilsendt. Redaksjonen har gjort gjentatte forsøk på å få tak i ham etter det, uten hell. Andersen har heller ikke besvart kritikken fra Hussaini, men ga på telefon uttrykk for at han er til dels enig i Ap-politikerens frustrasjon, men at han mener det større problemet er alle dem som ikke vil integrere seg.

Roar Vabis Rambo svarer i en tekstmelding at han ikke er interessert i å prate med Filter Nyheter, eller få tilsendt dokumentasjon på utsagnene hans.

Om stortingspresidenten: «Se å få kastrert den tosken»

– Når det kommer muslimer inn i styre og stell, er det ikke lenge til før vi er nødt til å tilpasse oss sharia, sier Norgesdemokratenes Rogaland-kandidat Anne-Grethe Christensen. Dette på spørsmål fra Filter Nyheter om hun mener Norge er «okkupert» av muslimer, slik hun skriver i sosiale medier.

Da Masud Gharahkhani (Ap) ble stortingspresident skrev Christensen på Norgesdemokratenes støttegruppe på Facebook at hun «tipper det fra APs side var et avtalt spill for å få en muslimsk stortingspresident».

På telefon til Filter Nyheter sier Christensen at «Norge er et kristent land» og at «enten dere journalister vil det eller ei, så har det vært et kristent land i tusen år»:

– Å plutselig sette inn muslimer der, som er nest etter kongen… Tror du noen kristne hadde blitt satt som president i Pakistan, for eksempel? De hadde blitt halshogd.

Året etter, da stortingspresidenten deltok i en kampanje for likestilling i arbeidslivet, som gikk ut på at man i en periode endret navnet på LinkedIn til «Anne», skrev en annen av NDs listekandidater:

«Og dette er maktpersonen over alle i Stortinget? Se å få kastrert den tosken».

Nevnte Roar Rambo, som er NDs 9. kandidat i Sandefjord og 17. plass i Vestfold, la også ut et bilde av Venstres Abid Raja (den gang visespresident) på stortingspresidentens plass i stortingssalen.

«Det styggeste bildet jeg har sett fra Stortinget. Rykker stadig fremover i køen».

I et annet innlegg skrev Rambo at «Raja er som en bakterie».

(Konteksten framgår ikke lenger av innlegget).

«Kan noen være så snill å avlive statsministeren?»

«Kan noen være så snill og avlive statsministeren? Er det for mye å be om?», skrev Olav Sigve Larsen Skaar på sin egen Facebook-profil i fjor.

Han er nå styremedlem og kasserer i Norgesdemokratenes lokallag i Sandnes, på 5. plass på valglista i kommunen og 37. plass på Rogaland-lista.

Uthevet med gult av redaksjonen.

Et tilsvarende innlegg ble lagt ut i 2013.

I innlegget utdyper Skaar at «det hadde i alle fall vært for mye å be om av meg, siden jeg ikke finner det særlig lurt å gå rundt å drepe. Hmm! Kanskje vi kunne fått han til å ta sitt eget liv? Det hadde vært noe… Han ble i dag funnet, spiddet på en gjerdepåle ute i «Marka»».

På telefon til Filter Nyheter bekrefter Skaar å ha lagt ut innlegget, men han husker ikke hva som var bakgrunnen.

– Jeg skriver jo det jeg har på hjertet, men jeg snakker ikke om å avlive ham – selvfølgelig.

– Men du bruker ordet «avlive»?

– Du må jo strekke strikken litt, det er det det handler om. Du må jo strekke strikken litt for å vekke folket.

– Det er ingen som vil ta livet av statsministeren, det går en grense i livet.

– Men hva om noen tolker det på den måten?

– Det må de vel gjøre, det er nok av sarte sjeler i dette samfunnet. Jeg er ikke en av dem, for å si det sånn.

På spørsmål om han er bekymret for om det kan oppleves som en trussel svarer han at det er «jo galninger, vi har jo lest om det», men at det ikke er noe han bekymrer seg for.

Olav Sigve Larsen Skaar er tidligere dømt for hatefulle ytringer.

Det skjedde i 2016, etter et innlegg på nettet der han blant annet skrev: «Om vi nå som ekte Nordmenn er rettsløse likevel, så er det kanskje bare å starte jakten på landssvikere og islamistknottene – få det ryddet vekk fra jordens overflate, på en måte» og «Dette er faktisk en krig det er verd å dø for – for våres kommende slekter skal slippe å få på mennesker som ikke hører hjemme i Norsk kultur – og quislinger i styring».

«Ordbruken er svært aggressiv, og grenser mot en trussel om vold eller forherligelse av vold mot muslimer», heter det i dommen fra Jæren tingrett.

Selv kaller Skaar dommen et «justismord».

– Det er nokså normalt i Norge, at man går til angrep på meningsmotstandere, sier han til Filter Nyheter.

«Ut med driten som har fått tilpass i NAV-kassen»

Filter Nyheters gjennomgang viser at kandidater som har tillitsverv i partiet blant annet har gitt uttrykk for at alle muslimer må komme seg ut av Norge og Europa, eller at de er fiender, infiltratører eller snyltere.

«Få denne hatkulten ut av alle siviliserte kristna samfunn», skrev nevnte Olav Sigve Larsen Skaar for to år siden.

– Da peker jeg direkte på muslimer! utbryter han når Filter Nyheter spør om «hatkult»-innlegget på telefon. – Det har jeg aldri lagt skjul på.

I samme innlegg skriver han også at det nå må innføres «riksrett og innføring av dødsstraff», og at dette er en «krig mot folket og friheten».

– Du kan bare lese litt i boken deres, så sier det nok. Men det virker ikke som det heller er nok for folk. De går bare rundt og «luller». Det er bare «lull og lull». Få dem ut, få dem tilbake til de møkkalandene de kommer fra. Ikke syt og klag her. Hvis de hadde det så bra hjemme, hvorfor kommer de her?

I en rekke kommentarer på Facebook bruker Skaar betegnelser som at «deponeringen bør starte snarest mulig» fra hele Europa, at alle som ikke viser seg integrerbare må «UT! Sammen med resten av slekten». «UT! Med hele bedritelsen og folkesvikerne som har sluppet inn og opp faenskapen. Nok var nok for 50 år siden». Spesifikt til sistnevnte sier Skaar:

– Det er de samme folkene som kommer her og syter og de kommer sjelden i arbeid. I hvert fall dem som ikke er sponset av noen. Men det er ingen regler uten unntak.

På spørsmål om han mener alle muslimer må ut av Norge, svarer han at vi ikke «må sy puter» og at Norge aldri skulle «ha tatt dem inn en gang». Likevel mener Skaar at dersom folk som er i nød eller på flukt trenger hjelp, så må de få hjelp «der de er», men at det ikke betyr at man må ta inn «fienden».

– Men det er klart at det ikke er noen lett problematikk, for det er så mye elendighet i verden. Verden er pill råtten, det er ikke noe vi kan gjøre med det.

– Men når du sier «hatkult», mener du at alle muslimer utgjør en hatkult?

– Ja, det gjør de.

– Absolutt alle?

– Ja, de leser jo den samme boka, gjør de ikke det?

– Du kaller dem ved flere anledninger «ikke-integrerbare»?

– Nei, de er jo ikke det så lenge de ikke vil bli venner med ikke-troende, så er de ikke integrerbare. Det sier seg selv, det lar seg ikke gjøre.

– Er du redd for å bli oppfattet rasistisk når du sier dette?

– Nei. De sarte sjeler vil jo kalle meg rasist. Men jeg er ikke noen rasist jeg, svarer Skaar.

Skaar har også lagt ut innlegg fra Alliansen og partiets leder, den kjente høyreekstremisten Hans Jørgen Lysglimt Johansen. Til Filter Nyheter sier Skaar at han aldri har vært medlem av partiet eller kjenner politikken deres godt nok til å gå i detaljer om dette, men at han mener de har noen enkeltsaker der de «trår litt hardt på» – noe han liker.

– Få det fram, få det ut, få det diskutert. I stedet for å feie ting under teppet, sier han på telefon.

«QuislingTinget», «landsmorderen», giljotiner og «Muhammeds soldater»

Norgesdemokratenes Kjetil Østhus (63), vara til partiets styre i Trondheim og på 10. plass på kommunevalglista, så ut til å referere til muslimer da han i 2021 skrev at «slangen i demokratiparadiset vårt integreres som olje i drikkevannet». (Bemerkningen kom da han delte en artikkel fra det muslimfiendtlige nettstedet JihadWatch om en muslim som skulle ha truet trikkepassasjerer i Roma).

Østhus er mangeårig aktivist i den muslimfiendtlige organisasjoen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) og står bak Facebook-siden «Trønderbataljon1». 63-åringen bekrefter overfor Filter Nyheter at han «står ved» alt som legges ut på siden.

Der skrev han om «demografisk krigføring» fra Muhammed i forbindelse med en avisartikkel om innvandrerfamilier som har fått mange barn.

«Sorry, Herrefolket, dere får vente med Shariaen til dere har innavla flere!», skrev Østhus på Trønderbataljon-siden et halvt år etter, som kommentar til at politiet i Sverige hadde tilkalt store ekstramannskaper i forbindelse med koranbrenning.

I en deling av en post der en meningsfelle var «svært urolig» for «andelen utenlandske» i politi og forsvar, så Østhus ut til å kommentere et bilde av fem norske politifolk – der to var mørkhudede – med at han mener «rødtoppene» i dagens byråkrati «kvoterer inn Muhammeds soldater med bestått fra Koranskolen/SFO».

Politikere beskriver han ved flere anledninger som «quislinger», mens Stortinget er «JudasTinget» og «QuislingTinget». Gro Harlem Brundtland kaller han «GHB Landsmorderen».

1. juledag for to år siden la Østhus ut en beskrivelse av norske poltiikere som «Judas-partier» sammen med et innlegg fra en annen person som beskrev en tegning av giljotiner og halshugging som «gode løsninger» fra folket:

På e-post til Filter Nyheter skriver Østhus at «vi listefyllere og medlemmer har fått munnkurv av ledelsen», og at redaksjonen derfor må henvende seg til partiledelsen om utspillene hans.

«Jeg går ut av dette partiet uansett etter valget til fordel for et evnt. nytt om tillit hvis det går opp! Men et nytt nordisk ikke partipolitisk samarbeid som erstatter Trønderbataljon1 er under oppseiling etter valget», skriver Østhus.

Han vil først intervjues av Filter Nyheter etter valget.

«…kom deg ut av landet før vi legger bacon på nav-døra»

Kjell Vigleik Aasen er styremedlem i partiet i Møre og Romsdal og 4. kandidat i fylkestingsvalget.

På sin egen Facebook-side har han liggende ute en tegning av vikinger med hevede, blodige sverd og teksten «Fremad menn! Dette er våre fedres jord! Knus islam!». Den valgte han som hovedbilde på profilen i 2019.

Aasen har også deltatt i muslimfiendtlige diskusjoner på ulike Facebook-grupper, som da han i 2020 på siden til SIAN skrev om en navngitt muslim i Norge: «kom deg ut av landet før vi legger bacon på nav-døra.»

For to år siden engasjerte han seg også i en Facebook-tråd om en video som skal ha vist at en innvandrer angriper en kvinne. Aasen så ut til å mene at også andre enn personen i videoen burde få unngjelde for hendelsen:

«Ei blir so forbannja att eg har lyst å kværke fanskapet, eg skriver i fleirtal for dei andre av Berikelsen gir også fan».

Aasen har også implisert at Erna Solberg er «islams hore» og anerkjent andres innlegg om innvandrere eller muslimer, som at «de har ikke ferdig utviklet hjerner».

Han ønsker ikke å uttale seg:

– Hvis du ringer fra Filter Nyheter så skal du ikke kalle deg journalist. God natt, sa Aasen og la på da Filter Nyheter ringte.

«Utakknemlige muslimske unge menn med ståpikk»

Også sentrale tillitsvalgte har kommet med utsagn i sosiale medier som framstår nedsettende om muslimer og nordmenn med innvandrerbakgrunn generelt.

Richard Krogstad sitter i Norgesdemokratenes sentralstyre og er på 14. plass i Vestfold. En konto som framstår som hans på Facebook har vært aktiv i innvandringsfiendtlige grupper.

«Vi trenger ikke tusenvis av utakknemlige muslimske unge menn med ståp*kk her i landet. Flesteparten av de som bor i ME-NA har et verdisyn som er hinsides langt unna vårt eget», heter det i én av kommentarene fra kontoen, i forbindelse med den første Trump-valgkampen og et utspill om å kun tillate kristne flyktninger.

Facebook-kontoen, der profilbildet av Krogstad i dag er prydet med Norgesdemokratenes logo, har flere ganger vært generaliserende om negative egenskaper ved innvandrere.

«Innvandrere flest har ingen kompetanse å komme med. De har med seg et kulturelt shithole country, og disse verdiene har ingenting godt å tilføre Norge og nordmenn», het det i et innlegg fra kontoen i 2022, som en kommentar til en avisartikkel om at SV-politiker Aktar Chaudry mente innvandrere kunne ha verdifull kompetanse i norske styrerom.

Også Krogstad-kontoen har framstilt navngitte politikere som en form for forrædere, som da Facebook-skribenten kalte Espen Barth Eide (Ap) og Børge Brende (H) for «femtekolonister begge to».

Under flyktningkrisen for seks år siden så Krogstad ut til å ta til orde for drastiske virkemidler mot

Krogstad har så langt ikke besvart Filter Nyheters henvendelser.

«Landsforrædere vil tjene Satan i en kommende verdensregjering opprettet av illuminati»

Norgesdemokratene har i høstens valg satt Øyvind Aarsnes fra Tromsø på liste som 9. kandidat til fylkestinget i Troms.

I årets valgkamp så han ut til å involvere seg i en oppfordring til «skuddpremie» på Rødt-politikeren Sofia Rana som var skrevet av en annen person.

«Det kommer», skrev Aarsnes’ Facebook-konto under det truende innlegget.

Da meldingen ble tema i sosiale medier og i avisa Nordlys, hevdet han at Facebook-kontoen hans var blitt hacket.

– Jeg har aldri skrevet det som blir hevdet, skrev Aarsnes til avisa.

Filter Nyheter har imidlertid dokumentert en rekke andre innlegg fra kontoen i samme tidsperiode, der den fører valgkamp for Norgesdemokratene og nevner opplysninger om Aarsnes selv som samsvarer med hans biografi.

Flere av innleggene framstår antisemittiske, og kontoen har gjentatte ganger viderebragt usanne konspirasjonsteorier om jøder fra et antisemittisk norsk nettsted. Aarsnes så i slutten av juli ut til å mene at Norge i det skjulte er styrt av «jødiske makthavere» og at han kjemper mot «ondskapens åndehær» .



I august viderebrakte Aarsnes-kontoen en oppdiktet teori om at Jonas Gahr Støre har sverget en «jesuittisk ed» om å «drepe alle oss som ikke er katolikker». I midten av august skrev kontoen et innlegg som indikerte at Støre er «styrt av løgnens far Satan» samtidig som han oppfordret folk til å stemme på Norgesdemokratene. Aarsnes-kontoen beskrev 10. august i år alle stortingspartiene som «LANDSFORRÆDERE LØGNERE MASSEMORDERE GLOBALISTER ja folk som rett å slett ønsker å avvikle nasjonalstaten Norge og tjene Satan i en kommende verdensregjering opprettet av illuminatis «ørnerede»».

Skuddpremie- og landssvik-retorikken i 2023 minner om eldre innlegg som også bærer Øyvind Aarsnes’ navn.

I 2015 dokumenterte antirasistiske researchere at en «Øyvind Aarsnes» på Facebook hadde kommet med flere referanser til å bevæpne seg mot muslimer eller politikere – og et ønske om å «se moskeer brenne».

Under et innlegg på den innvandrerfiendtlige gruppen «Fedrelandet viktigst», om å gå til krig hvis Hadia Tajik fjerner kongehuset, skrev Aarsnes-kontoen at «JEG HAR VÅPENET KLAR FOR Å TA JÆVLENE».

«Jeg føler en jævla trang til å se moskeene brenne. Er jeg unormal», skrev en konto med navnet hans samme år.

«ISLAM skal bli stoppet i Norge (…) Skaff dere våpen å gå til krig mot SATAN», het det også.

De originale innleggene fra 2015 er ikke lenger tilgjengelige og det har ikke lykkes Filter Nyheter å få kommentarer fra Aarsnes om hans kjennskap til utsagnene over.

– Quisling var jo snill gutt i forhold til det pakket vi har i styret nå

Aarsnes er langt fra den eneste av Norgesdemokratenes tillitsvalgte som omtaler norske politikere som landsforrædere.

I et Facebook-innlegg som per nå har fått over 1400 delinger kaller nevnte Roar Vabis Rambo Erna Solberg en «femtekolonist som sympatiserer med fienden og driver politisk undergravingsarbeid på oppdrag fra FN og WEF bak egne linjer». (WEF er en referanse til World Economic Forum i Davos, en årlig samling med verdens elite som det også har oppstått svært mange konspirasjonsteorier om).

Han kaller den tidligere statsministeren en globalist, og dermed en «sviker av nasjonen Norge og det Norske folk!».

Også Skaar sier på telefon at Norge er styrt av «forrædere», og at han vil bli kvitt alle «snuskeavtalene» som hovedsakelig ble inngått på 70-tallet «bak ryggen på folket» og i hemmelighet.

«Riksrett og innføring av dødsstraff, for alle Quisling’er nå. Dette er en krig mot folket og friheten», skrev Skaar i innlegget omtalt tidligere i denne artikkelen. I en rekke andre innlegg tar han også til orde for at norske politikere må dømmes for landssvikeri.

På spørsmål om hvordan han mener dette skal skje, sier han at det vil være opp til domstolene, men at han har lite tro på at en slik rettsprosess noensinne vil finne sted.

Videre poengterer han at historisk sett har det alltid vært de som vinner, som «plutselig er helter» og gir uttrykk for at det bare var tilfeldig hvem som vant under 2. verdenskrig:

– Quisling var jo snill gutt i forhold til det pakket vi har i styret nå.

Filter Nyheter spurte også Rogalands ND-kandidat Anne-Grethe Christensen om hun mener henrettelser er løsningen, da også hun har gitt uttrykk for at politikerne må straffes for landsforræderi og at «landssviket startet nærmest etter Quisling ble skutt».

– Nei, vi har jo gått vekk ifra henrettelser. Men de kan jo dømmes økonomisk. De må betale for all svindelen de har påført landet. Alt de har grabbet til seg, via disse internasjonale vervene sine, som de har fått godt betalt for. De kan jo bare betale tilbake til staten. Mener jeg.

Christensen er tydelig på at dette gjelder både politikerne på borgerlig og sosialistisk side.

I sitatsjekken understreker Christensen at ND, i motsetning til henne, ikke mener at stortingspartiet er skyldig i landssvik. Selv meldte hun seg inn i partiet fordi hun mener de er de eneste som «setter Norge først».

– Våre skattepenger skal gå til å bygge Norge, ikke til å bygge India eller Somalia, sier Christensen, som mener mange hvite fattige ikke får hjelp fordi de har feil hudfarge.

Kandidaten er også en ivrig motstander av koronavaksinen og mener helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har overdratt makt til Verdens helseorganisasjon til skade for det norske folk.

– Den er laget for å drepe, sier hun om vaksinen.

Ekskludert for Breivik-sympatier – invitert tilbake til årets valgkamp

I slutten av mai i år skrev Filter Nyheter om Norgesdemokratenes listekandidat i Rogaland Kjersti Margrethe Adelheid Gilje, som i 2022 ble tatt inn i varmen av partiet igjen, med Geir Ugland Jacobsens velsignelse. Gilje har bakgrunn fra «Norwegian Defence League» (NDL), Pegida og SIAN.

Gilje ble ekskludert fra det som da het Demokratene i 2017 etter nytt søkelys på hennes uttalte støtte til Anders Behring Breiviks tankegods i forbindelse med rettssaken mot terroristen.

«Jeg synes at talen til Anders Behring Breivik er helt enorm. Han er sylende skarp. og JEG STØTTER HAM FULLT UT I HANS SYNSPUNKTER», skrev Gilje på Facebook i 2012, og tilføyde at hun «selvfølgelig tar avstand fra handlingene». Året etter sto hun fortsatt inne for utspillet. «Jeg står for det. Jeg mener Breivik er skarp, selv om det var galskap det han gjorde.», sa hun blant annet til Klassekampen, og kalte Breivik «framsynt». «Han advarte oss mot hvordan dette kommer til å bære hen», sa Gilje i 2013. Da VG intervjuet Gilje i 2017, kom hun med nye apologetiske kommentarer om Breivik og sa blant annet at «han gjorde det for å verne landet vårt mot Islam».

– Jeg har alltid tatt avstand fra det han gjorde. Det eneste jeg støttet i synspunktene var at vi må beskytte landet vårt, sa Gilje til Filter Nyheter i mai 2023.

Kjersti Margrethe Adelheid Gilje på talerstolen under et Norwegian Defence League-arrangement i 2013 og Facebook-meldingen hun i dag angrer på fordi den har skadet omdømmet hennes.

Da kommenterte hun også et Facebook-innlegg om AUF på Utøya fra 2021, der hun knyttet ungdomspolitikernes «Boikott Israel»-banner til 22. juli-angrepene og skrev «skulle tro de hadde lært». Overfor Filter Nyheter utdypet Gilje at AUFs kampanjer om Israel «kanskje var dråpen som fikk begeret til å flyte over» for Breivik.

Suspendert: Mener Arbeiderpartiet selv sto bak 22. juli-angrepet

I slutten av august fortalte Norgesdemokratenes listekandidat i Nordland, partiveteranen Amund Garfors, til Filter Nyheter at han mente Arbeiderpartiet sto bak 22. juli-terroren.

Han snakket også om at statsminister Jonas Gahr Støre er en demon i kontakt med Satan og om en kommende borgerkrig med muslimer.

Noen måneder tidligere hadde partiledelsen i Norgesdemokratene introdusert Garfors på landsmøtet som en mann med «vidd og kraft», med «et viktig budskap å fortelle oss og en ønsket taler».

Garfors er mangeårig aktivist i den rasistiske organisasjonen Folkebevegelsen mot innvandring (FMI).

Amund Garfors fikk en hjertelig introduksjon og applaus av Norgesdemokratenes nestleder Øyvind Eikrem på landsmøtet. (Skjermdump fra partiets sending).

Etter artikkelen om Garfors kalte partileder Geir Ugland Jacobsen først Filter Nyheter som en «venstreekstrem blogg», og ga uttrykk for at utspillet ikke ville få noen konsekvenser for Garfors. Like etter ble Nordland-kandidaten imidlertid besluttet suspendert fra partiet.

Fylkesleder har tidligere kalt Ap «umettelige politiske kannibaler» som «fråtser» i 22. juli

Bjørn Skagen, en veteran i partiet som har hatt flere verv, er i dag leder av Norgesdemokratenes fylkeslag i Vestfold og står i høstens valg på 8. plass på partiets lister både til fylkestingsvalget og i Sandefjord kommune.

Filter Nyheter skrev i august om kommentarer han tidligere har kommet med blant annet i forbindelse med tiårsmarkeringene for 22. juli-terroren, da Skagen var stortingskandidat for partiet.

På Facebook la Skagen ut en artikkel fra nettstedet Resett om Støres Utøya-besøk den gang, og så ut til å mene at Ap «profitterer» på 22. juli og «fråtser i tragedien»:

Noen dager etter innleggene under 22.-juli-markeringene, var Skagen på Facebook for å knytte Hadia Tajik og Jonas Gahr Støre til Adolf Hitlers nazistparti NSDAP:

Skagen har slått fast at «Ap graver sin egen og befolkningens demokratiske grav ved hjelp av islamske nettverk» og ba i samme innlegg følgerne sine om å stemme på Norgesdemokratene «om du vil ha norske politikere». I en rekke innlegg og reaksjoner på Facebook har fylkeslederen i Norgesdemokratene også bidratt til å framstille framtredende Ap-politikere som forrædere, landssvikere og fiender av den norske befolkningen – inkludert å gi liker-klikk på kommentarer som sammenligner navngitte politikere med Vidkun Quisling.

«Er hun landsforræder og folkefiende, som overgir all makt over vår helse og sikkerhet til et selvoppnevnt udemokratisk WHO som styres av diktatorer og ledere for folkemord? En Rinnan og Quisling i skjørt? Jeg vet hva jeg mener», skrev Skagen om helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) i sommer.

Tidligere nynazist er listetopp i Haugesund – poserte med høyreekstremist i 2018

I mai skrev Filter Nyheter at den høyreradikale aktivisten Tore Rasmussen var blitt listetopp for Norgesdemokratene i Haugesund kommune.

Rasmussen profilerer seg som forlegger i «Legatum Publishing», som utgir bøker som internasjonalt særlig er populære i miljøer som ønsker en intellektuell ramme rundt ideer om etnisk renhet og massedeportasjoner av innvandrere.

Ved inngangen til 2000-tallet var Rasmussen aktiv i voldelig, organisert nynazisme i Norge samtidig med noen av de mest dramatiske hendelsene i miljøet og var en god venn av de dømte i Benjamin-drapssaken.

I dag har Rasmussen tatt avstand fra nazisme og har framstilt tiden i Vigrid / Boot Boys – miljøet som et ungdomsopprør som gikk for langt.

De siste årene har Rasmussen engasjert seg i den innvandringsfiendtlige «identitærbevegelsen», som forfekter å bryte opp dagens befolkninger i Europa for å holde bestemte folkegrupper adskilt i ulike landområder.

Tore Rasmussen (med caps) i 2018.

I dag mener Rasmussen at «media, næringslivet, det humanitær industrielle kompleks og globalistene» arbeider for en politikk som leder til «folkemord» og som vil «utrydde det norske folk gjennom befolkningsutskiftning», ifølge hans meldinger på Twitter og i andre sosiale medier.

I sosiale medier har Tore Rasmussen ved flere anledninger de siste to årene foraktfullt kalt norske samfunnsdebattanter som VG-kommentator Shazia Majid, komiker Abubakar Hussain og MDG-politiker Shoaib Sultan for «settlere», bedt dem «reise hjem til Pakistan» eller brukt emneknaggen «#tilbakevandring» i tilknytning til dem.

Sammenligner Støre med Hitler – drev valgkamp for Lysglimt Johansen i 2021

Bjørn Inge Johansen er i høstens valg førstekandidaten til Norgesdemokratene i Orkland kommune i Trøndelag og står på sjetteplass på partiets liste til fylkestingsvalget.

Da Filter Nyheter intervjuet ham to uker før valget, sammenlignet han Jonas Gahr Støre med Adolf Hitler .

Johansen var inntil nylig del av Alliansen – partiet til den kjente høyreekstremisten Hans Jørgen Lysglimt Johansen, som sympatiserer med nynazisme.

– Lysglimt står for mye mer enn rasisme. Den rasismen hans er helt umenneskelig, den hører ikke hjemme i mitt liv i det hele tatt. Men i tillegg til å være superrasist så er han en dritgod økonom og en dritgod samfunnsanalytiker. Og det er de kvalitetene i Lysglimt som jeg liker, sa Johansen til Filter Nyheter.

Bjørn Inge Johansen talte på «landsmøtet» til Alliansen i 2021. (Skjermdump fra partiets materiell).

Johansen kaller seg selv konspirasjonsteoretiker, og har de siste årene kommet med innfløkte utfall om alt fra frimurere og kongehuset til koronavaksinen og barnevernet. Han mener det er «masse spørsmål som ikke er besvart» om 22. juli-angrepet og har delt videoer som går langt i å antyde at andre enn Anders Behring Breivik var involvert.

Johansen har såkalt anti-statlige oppfatninger, der han ikke anerkjenner politiets myndighet og indikerer at offentlige etater er ute etter å undertrykke eller skade befolkningen. Han ble i utgangspunktet ekskludert fra partiet fordi konspirasjonsteoriene ble for mye for den daværende ledelsen, men trønderen er nå inne i varmen i Norgesdemokratene igjen.

– Det er der jeg alltid har hørt hjemme, sier Johansen.

Lokalt valgskred ved forrige valg

Norgesdemokratene stiller i årets valg lister over hele landet og kan få mandater i flere kommunestyrer.

Ved siste lokalvalg gjorde partiet, som den gang het Demokratene, et brakvalg i Kristiansand, den gang med Vidar Kleppe som viktigste politiker. Med 13,4 prosent av stemmene endte de opp som det tredje største partiet etter Arbeiderpartiet og Høyre, og fikk hele ti representanter i Kristiansand bystyre.

Skaar, kandidaten fra Sandnes, har ikke store forventninger til årets valg.

– Jeg håper. Når du driver med politikk så må du leve i håpet, ikke sant.

I en rekke innlegg beskriver han dagens styrende politikere som «globalisthorer», og Arbeiderparti-politikere som «sosialistpakket». På spørsmål om han mener disse begrepene er gode måter å beskrive meningsmotstandere, svarer han:

– Nei, ikke for hårsåre mennesker. De vil jo trekke seg litt tilbake. Det er akkurat som de brenner seg, det er litt harde ord for dem. En litt roligere framgangsmåte hadde nok vært mye bedre. Nå er jeg jo litt direkte, og da blir det som det blir av og til.

Norgesdemokratenes partileder har ikke ønsket å kommentere denne artikkelen.

Denne artikkelen er del av et prosjekt som har fått støtte fra stiftelsen Fritt Ord.

Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.