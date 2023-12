– Dette stinker: Petroleumstilsynet møtte selskaper om mineralutvinning i havet allerede i februar

«Godt nytt år! Dette tok sin tid med oss, men nå er vi klare og ser at vi kan trenge informasjon om aktørene og en mulig letefase i områdene foreslått for åpning ref. konsekvensutredningen.»

Slik startet eposten som ble sendt fra Petroleumstilsynet til gruveselskapet Loke Marine Minerals 30. januar i år.

Tre dager tidligere hadde Oljedirektoratet lagt fram vurderingen av hvilke mineralressurser man kan vente å finne på norsk sokkel. Det var med utgangspunkt i denne vurderingen at regjeringen Støre gikk inn for undersjøisk gruvedrift i juni.

Stortinget skal først formelt ta stilling til forslaget – som har skapt stor fortvilelse i miljøbevegelsen, både i Norge og internasjonalt – på nyåret. (5. desember ble det imidlertid klart at regjeringen har sikret det nødvendige flertallet for forslaget.)

Men nesten ett år før vedtaket i Stortinget vil ligge klart, inviterte Petroleumstilsynet «sentrale enkeltaktører» til å fortelle om hvordan de ville gå fram for å utvinne havbunnsmineralene. Selskapene fikk blant annet beskrive «teknologi som tenkes brukt» og «sannsynlige produksjonsmetoder».

Aktørene som ble invitert til å dele sine marine mineral-ambisjoner i februar var Loke Marine Minerals, Adepth Minerals og Green Minerals.

I november snakket Petroleumstilsynet med Aker BP under et tilsvarende møte.

De første invitasjonene til selskapene gikk med andre ord ut nesten et helt år før de folkevalgte på Stortinget får ta stilling til spørsmålet om Norge skal åpne opp for undersjøisk gruvedrift.

Til Filter Nyheter sier leder i Greenpeace Norge, Frode Pleym, at Petroleumstilsynets møter med selskapene gjør ham «mektig provosert»:

– Staten har tydeligvis et sett med spilleregler for miljøfaglige myndigheter og sivilsamfunn, og noen helt andre regler for gruveselskapene. Jeg lurer veldig på hvilke ord vi ville brukt om denne åpningsprosessen hvis den hadde funnet sted i land vi ikke liker å sammenligne oss med.

Snakket om detaljer rundt leting og produksjon

Til Filter Nyheter bekrefter pressekontakt Øyvind Midttun i Petroleumstilsynet at etaten gjennomførte møtene med de tre gruveselskapene i februar og med Aker BP i november.

Fra invitasjonsbeskrivelsen går det fram at Petroleumstilsynet ønsket å få vite hvordan «selskapet ser for seg en mulig leteaktivitet i de foreslåtte åpningsområdene».

Tilsynet ville gjerne at selskapene beskrev både «teknologi som tenkes brukt og prosesser for teknologiutvikling» og «sannsynlig varighet av slike leteaktiviteter».

Selskapene ble også bedt om å beskrive utfordringer de så rundt sikkerhet og beredskap i en letefase og hva de mente man eventuelt kunne lære fra internasjonale prosjekter.

Men Petroleumstilsynet ville også at selskapene beskrev hvordan de så for seg «veien videre fra en mulig letefase frem mot eventuell utvinning».

Tilsynet ville høre selskapenes tanker om «sannsynlige produksjonsmetoder» og «aktiviteter knyttet til logistikk for prosessering/foredling av mineraler», i tillegg til selskapenes vurdering av sikkerhet- og beredskapsutfordringer i en utvinningsfase.

Petroleumstilsynet har myndighetsansvaret for sikkerhet, arbeidsmiljø og beredskap på norsk sokkel og fører tilsyn med selskapene som opererer der.

Invitasjonen som Petroleumstilsynet sendte til selskapene om møte om mineralutvinning på havbunnen i månedsskiftet januar / februar i år.

Holdt også fellesmøte koordinert av Offshore Norge

På e-post til Filter Nyheter skriver Petroleumstilsynet i tillegg holdt et «felles dialogmøte med næringen» 16. juni, som ble koordinert av bransjeorganisasjonen Offshore Norge.

Der deltok aktørene og de sentrale organisasjonene i næringen som Offshore Norge hadde invitert:

«Tema i dette møtet var i det vesentlige som for møtene med aktørene, med oppmerksomhet omkring risikobilde knyttet til sikkerhet og beredskap ved eventuelle aktiviteter i de aktuelle områdene, primært for eventuelle lete- og undersøkelsesaktiviteter.»

– Sår tvil om hele åpningsprosessen

– Denne saken stinker!

Slik reagerer leder i Greenpeace Norge, Frode Pleym, når han blir forelagt møteinvitasjonen fra Petroleumstilsynet til gruveselskapene av Filter Nyheter.

Han mener dokumentet viser at Olje- og energidepartementet og departementets underliggende direktorater på egen hånd har bestemt seg for at Norge skal åpne for gruvedrift på havbunnen:

– De regner frekt med å få det som de vil, uten noen hensyn til de demokratiske spillereglene vi har i Norge.

Pleym kan ikke forstå annet enn at Petroleumstilsynet inviterer til møter med selskapene enten «fordi konsekvensutredningen er så dårlig at den ikke gir klarhet i hvordan gruvedrift på havbunnen egentlig vil skje» eller fordi etaten «vet at staten vil ignorere alle miljøfaglige råd den får».

Han mener statsråden må oppklare bakgrunnen for slike møter før Stortinget kan åpne for gruvedrift på havbunnen:

– Fra før vet vi at Olje- og energidepartementet har null skrupler med å ignorere føre-var-prinsippet. Petroleumstilsynets oppførsel sår enda mer tvil om hele åpningsprosessen.

– Gruvedrift på havbunnen er ille nok, og det blir ikke noe bedre av det som nå kommer fram.

Frode Pleym, leder av Greenpeace Norge. Foto: Marthe Haarstad / Greenpeace

Vil sikre «raskere tillatelsesprosesser»

Møtene som Petroleumstilsynet holdt med gruveselskapene i februar skjedde nesten et år før Stortinget skal ta stilling til om Norge skal åpne for gruvedrift på norsk kontinentalsokkel.

5. desember ble det imidlertid klart at regjeringen har sikret det nødvendige flertallet i stortingssalen, da Høyre og Fremskrittspartiet sa at de støttet forslaget.

Bare dager tidligere hadde Høyre varslet at partiet ville kreve vesentlige endringer i forslaget før de kunne stille seg bak det, blant annet om strengere miljøkrav.

Den politiske prosessen fram til enigheten har vært kronglete. Sosialistisk Venstreparti, som er sterk motstander av forslaget, skal ha forsøkt å stanse planene under budsjettforhandlingene med regjeringen – uten hell.

Også AUF skal ha truet med å ta saken inn i landsmøtesalen, før flertallet banket forslaget gjennom under Arbeiderpartiets landsmøte i mai.

Petroleumstilsynets møter med gruveselskapene skjedde også flere måneder før regjeringen offentlig la fram planene om utvinning av havbunnsmineraler gjennom stortingsmeldingen «Mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel – åpning av areal og strategi for forvaltning av ressursene» den 20. juni.

Dagen etter la regjeringen fram Norges mineralstrategi.

I den kan man lese at den første av regjeringens fem satsingsområder er at «norske mineralprosjekter må realiseres raskere».

Blant annet vil regjeringen innføre tiltak som «fast track» og «one stop shop» for å «legge til rette for raskere tillatelsesprosesser for mineralprosjekter».

Sjekket mulighetene for «prekvalifisering»

Filter Nyheter har fått innsyn i dokumenter som viser at selskaper allerede har tatt kontakt med Olje- og energidepartementet for å få godkjenning til å utvinne havbunnsmineraler.

Det er Olje- og energidepartementet som godkjenner tilsvarende utvinningstillatelser for olje- og gassindustrien.

25. oktober i år tok advokatfirmaet Thommesen kontakt med departementet på vegne av en klient som ønsket «å posisjonere seg for å søke om utvinningstillatelse» med henvisning til regjeringens forslag om å åpne for mineralvirksomhet på norsk sokkel.

I e-posten spurte advokatfullmektigen om det var slik at selskaper som ønsket å lete etter og utvinne mineraler på norsk sokkel måtte gå gjennom en såkalt prekvalifisering før de kunne bli godkjent, slik det var for petroleumsvirksomheten:

«Dersom det vil bli et tilsvarende system, er det mulig å allerede nå starte en prosess med prekvalifisering selv om endelig beslutning om åpning ikke foreligger på nåværende tidspunkt?»

Advokatfullmektigen spurte også om det var andre ting selskapet burde «gjøre allerede nå for å posisjonere seg for å søke om utvinningstillatelse?».

Filter Nyheter er ikke kjent med hvilket selskap som slik tok kontakt med departementet.

Brevet fra advokatfirmaet Thommessen som på vegne av en klient kontaktet Olje- og energidepartementet om utvinningstillatelser i oktober.

Har lang fartstid fra oljebransjen

De fire selskapene som møtte Petroleumstilsynet om havbunnsmineraler er startet opp av aktører som alle har lang fartstid på norsk kontinentalsokkel fra olje- og gassbransjen.

Administrerende direktør i Loke Marine Minerals, Walter Sognnes. Foto: Loke Marine Minerals

Loke Marine Minerals ble startet opp i 2019 av de tre oljeveteranene Hans Olav Hide, Walter Sognnes og Tore Halvorsen. Allerede våren 2021 rettet Loke Marine Minerals en henvendelse til Olje- og energidepartementet om havbunnsmineraler.

I mars i år skapte selskapet overskrifter da det gikk til oppkjøp av et 133 000 kvadratkilometer stort leteområde i Stillehavet fra den amerikanske forsvarsindustri-giganten Lockheed Martin for å utvinne kobolt, nikkel, kobber og mangan fra såkalte polymetalliske noduler. Samtidig gikk Kongsberg Gruppen inn som tredje største investor i selskapet, ved siden av blant annet Wilhelmsen og Technip FMC.

I august beskrev Aftenposten hvordan daværende forskningsminister Ola Borten Moe (Sp) hadde møtt ledelsen i Loke Marine Minerals i mai 2022, før han så kjøpte aksjer i Kongsberggruppen i januar 2023. Det fikk Stortingets kontrollkomité til å spørre Moe om han var involvert i regjeringens senere beslutning om å åpne for mineralutvinning.

Administrerende direktør i Adepth Minerals, Anette Broch Mathisen Tvedt. Foto: Adepth Minerals.

Adepth Minerals startet opp i 2020 av Hans Petter Klohs og Werner Svellingen, som begge har erfaring fra oljebransjen. I 2021 gikk DeepOcean Group inn som hovedinvestor. Selskapet ledes idag av geolog Anette Broch Mathisen Tvedt som tidligere jobbet i mange år med oljeleting for Petrolia NOCO.

Både Loke Marine Minerals og Adepth Minerals er prosjektpartnere på et forskningsprosjekt ledet av Senter for dyphavsforskning ved Universitetet i Bergen som skal undersøke om dyphavsgruvedrift på den arktiske midthavsryggen kan foregå bærekraftig, og unngå alvorlig skade på miljøet. Prosjektet har blitt tildelt 13 millioner kroner av Norges forskningsråd.

Administrerende direktør i Green Minerals, Ståle Monstad. Foto: DNO

Green Minerals ledes av Ståle Monstad som blant annet har jobbet som geolog for Aker BP og Norsk Hydro. Da regjeringen åpnet for undersjøisk gruvedrift i sommer, uttalte Monstad til E24:

– Dette er svært gode nyheter. Vi forventer at forslaget vedtas av Stortinget i løpet av høsten, og vi er klare til å sende inn søknad på utlyste områder så snart det er mulig.

Selskapet startet opp i 2020 som et datterselskap av Seabird Exploration med styreleder Ståle Rodahl i spissen. Seabird er en global tjenesteleverandør til olje- og gassindustrien.

Selskapet har mottatt til sammen 5,5 millioner kroner i utviklingsstøtte av Norges forskningsråds gjennom ordningen Skattefunn. Da det 5. desember ble klart at det var stortingsflertall for å åpne for gruvedrift på havbunnen, steg Green Minerals-aksjen med 122 prosent. På konferansen Deep Sea Minerals 2023 i Bergen i forrige uke, skulle Rodahl ifølge Finansavisen legge fram en «world first»-studie som angivelig viste store økonomiske gevinster ved å hente ut mineraler fra havbunnen.

Administrerende direktør i Aker BP, Karl Johnny Hersvik. Foto: Aker BP

Aker BP, som har lang erfaring med å utvinne olje og gass på norsk sokkel, har vist tydelig interesse for å satse nytt på havbunnsmineraler.

På konferansen om dyphavsmineraler i fjor høst uttalte sjefsgeolog i Aker BP, Ebbe Hartz, at beregninger selskapet hadde gjort viste at Norge kunne bli selvforsynt av metallene sink, kobber, kobolt, sølv og gull bare ved å utvinne sulfidene i et område på én kvadratkilometer ved Mohnsryggen som ligger mellom Svalbard og Jan Mayen.

Selskapet ledes av Karl Johnny Hersvik og Kjell Inge Røkke er hovedeier gjennom Aker. Etter fusjonen med svenske Lundin Energy i fjor sommer er Aker BP nest største selskap på norsk sokkel etter Equinor. (Den tidligere ledelsen i Lundins morselskap i Sverige står forøvrig tiltalt for medvirkning til alvorlige krigsforbrytelser i en historisk rettssak i Stockholm om dagen.)

– Lurer på hvor de får informasjonen sin fra

Leder i Bellona, Hallstein Havåg, kommer rett fra klimatoppmøtet i Dubai når han snakker med Filter Nyheter. Han forteller at Norges planer om gruvedrift på havbunnen vekker oppsikt internasjonalt:

– Det er ikke bare norske miljøorganisasjoner som reagerer på dette her, for å si det sånn.

Om møtene med Petroleumstilsynet sier Havåg at han ikke ser på slike møter som problematiske i seg selv – han antar at etaten samtaler og sonderer med ulike aktører fra tid til annen.

Men han noterer seg at det har foregått slike møter av en annen grunn:

Havåg påpeker at Norges geologiske undersøkelse (NGU), som har ansvar for å kartlegge de geologiske ressursene i Norge, mener Oljedirektoratets estimater av hvor store mineralforekomster som finnes i havet – og dermed hvilke verdier det kan skape som en ny næring i Norge – er overvurderte.

– Jeg lurer på hvor de har fått informasjonen sin fra. Direktoratet har åpenbart ikke fått det fra noen av de miljøene og de geologiske fagetatene som det skulle.

Havåg frykter at estimatene som regjeringen, Høyre og Fremskrittspartiet har tuftet beslutningen sin på, kan komme fra nettopp slike samtaler som Petroleumstilsynet har hatt med gruveselskapene:

– Vi stiller spørsmål ved om regjeringen og støttepartiene i denne saken har blitt framlagt informasjon som delvis kommer fra de selskapene som ønsker å lete etter og utvinne havbunnsmineraler – om det er næringen selv som har fått lov å diktere faktagrunnlaget.

– Dersom det er det, er det som å sette bukken til å passe havresekken. I så fall er det et stort, demokratisk problem.

Hallstein Havåg, leder i Bellona. Foto: Sissel Janne Forsberg

– Vi jobber innenfor det mandatet vi har fått

På e-post skriver pressekontakt Øyvind Midttun til Filter Nyheter:

«Petroleumstilsynet fikk i april 2022 delegert myndighetsansvar for sikkerhet og beredskap for mulige framtidige undersøkelse- og utvinningsaktiviteter knyttet til havbunnsmineraler på norsk sokkel.

Vi jobber innenfor det mandatet vi har fått. Det omfatter blant annet å informere om vår rolle og ansvar og sørge for at mulige aktører som vurderer aktivitet har oppmerksomhet omkring risikobildet knyttet til sikkerhet og beredskap.

Ut over det har vi ikke noen kommentar til uttalelsene fra Greenpeace og Bellona.»

