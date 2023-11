Dette skal du lese når du har sett ferdig «Makta»

Filter Anbefaler er redaksjonens faste spalte med tips til lesestoff, podcaster, film og tv. Du har tilgang til denne spalten som abonnent på Filter (logg inn her eller tegn abonnement her).

Makta rår – i politikken, og i 2023 også på tv-skjermen. Med NRKs fenomen av en satireserie er det dessuten blitt folkesport å diskutere Arbeiderpartiets indre liv på 70- og 80-tallet, med alt det medfører av mørke intriger, kordfløyeldresser, møbelhandlere og (ikke minst) kopiøst alkoholkonsum.

Men hva er sannhet, hva er løgn og hva er dårlig hukommelse i «Makta»? Og hvordan kan du fordype deg videre i det endeløse kaninhullet som er norsk politisk maktkamp?

Vi har guiden:

LYDBOK: Startpunktet for alle som har binget «Makta» er åpenbart: Viggo Johansen og Pål T. Jørgensens avsløring av hvordan Jessheim-karen Arvid Engen i en årrekke drev sitt bisarre renkespill, teipet sine tilsynelatende tilforlatelige telefonsamtaler med såvel toppolitikere som LO-ledere og foret pressen med nyheter. Uten at det egentlig er så godt å skjønne hvorfor, ut over en åpenbar glede av å trekke i tråde...