Dette sa Trump om å beskytte gradert info i 2016

RISIKERER FENGSEL: Donald Trump kan få fengselsstraff etter at han nå altså er tiltalt også i saken der han tok med seg flere enn hundre sikkerhetsgraderte dokumenter fra Det hvite hus til boligen i Mar-a-Lago etter presidentskapet. Det var Trump selv som kom med nyheten i et forsøk på å ta pr-regien. Flere medier har fått bekreftet at det dreier seg om sju tiltalepunkter, som i tillegg til besittelsen av de hemmeligstemplede dokumentene – som utgjør brudd på spionasjelovgivningen – omfatter uriktig forklaring og forbund om motarbeiding av rettsvesenet. Trump er ventet å få tiltalen kunngjort i et rettsmøte i Miami på tirsdag, da han igjen blir formelt pågrepet.

New York Times påpeker Trumps hykleri i saken og minner om at mye av 2016-valgkampen mot Hillary Clinton handlet om at han mente hun var diskvalifisert fra å bli president på grunn av uforsiktig omgang med sensitive e-poster. «Jeg skal håndheve alle lover som gjelder beskyttelse av gradert informasjon» og «ingen skal være hevet over loven» sa han den gang. (Les avisas direkteblogg om saken her).



SISTE: CNN melder at etterforskerne sitter på et lydopptak fra et møte i 2021 der Trump skryter av at han sitter på hemmeligstemplet dokument han ikke nedgraderte før han forlot Det hvite hus. Opptaket indikerer også at Trump vifter med papiret og viser det til de andre møtedeltakerne.

POSTAPOKALYPSE NÅ: Mandag denne uka drev en lett skodde inn over Manhattan. Tirsdag begynte lufta å lukte kullgrill, og onsdag ble hele byen svelget av et sykelig oransje teppe. Verdenskjente landemerker i New York City ble brått