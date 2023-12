Smittekarantene uten Stortingets godkjenning: Dette betyr årets mest utskjelte lovendring

18. desember vedtok Stortinget – med 111 mot 55 stemmer – å legge til en svært omstridt paragraf i smittevernloven.

Med den kan regjeringen innføre isolering og karantene ved utbruddet av en ny smittekrise, uten å måtte gå om Stortinget.

Fordi regjeringspartiene Ap og Sp fikk med seg Høyre på lovendringen, kunne den vedtas på tross av kraftige protester fra de øvrige opposisjonspartiene. De mener paragrafen gir regjeringen for stor makt og at tiltak i en framtidig krise som koronapandemien bør være bedre demokratisk forankret.

Vide fullmakter til isolasjon og karantene

I den nye smittevernparagrafen, § 4-3 a, står det at «Kongen» (regjeringen eller den regjeringen delegerer til) – kan gi forskrift om:

1) isolasjon av smittede

2) smittekarantene

De som kan havne i smittekarantene er personer som regnes som en smitterisiko fordi de har hatt kontakt med noen som antas å være smittet eller med en annen smittekilde.

I tillegg vil det være mulig for regjeringen å bestemme «andre begrensninger» i personers bevegelsesfrihet utover dette og kreve at personen gjennomgår «undersøkelser».

Nøyaktig hva det betyr, går ikke fram av loven.

Etter endringen kan regjeringen under en helsekrise i praksis pålegge folk å gå i isolasjon eller karantene så mange ganger den vil – uten å be om godkjenning fra Stortinget først.

Det er få begrensninger i fullmakten:

Regjeringen kan innføre isolasjon og karantene for så store geografiske områder og befolkningsgrupper som den ønsker – inkludert for hele landet.

– inkludert for hele landet. Regjeringen kan innføre isolasjon eller karantene med så lang varighet som den vil .

. Det er ikke noen krav til hvilke begrunnelser som rettferdiggjør tiltakene annet enn at tiltakene skal forebygge eller motvirke smittespredning.

som rettferdiggjør tiltakene annet enn at tiltakene skal forebygge eller motvirke smittespredning. Det er heller ikke noe eksplisitt krav i paragrafen om at regjeringen må oppheve isolasjonen eller karantenen så snart tiltakene ikke lenger er nødvendige.

Den nye lovparagrafen er generell.

Det vil si at den ikke gjelder for noen spesifikke sykdommer, men for alle såkalt «allmennfarlige smittsomme sykdommer».

(En liste over hvilke disse til enhver tid er finnes i en egen forskrift, etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.)

Den nye smittevernparagrafen er også permanent. Det vil si at den ikke har en utløpsdato, men gjelder inntil Stortinget eventuelt vedtar å endre den.

Lovforslaget som flertallet i Stortinget stemte for mandag 18. desember.



Skal bare gjelde for «ekstraordinære tilfeller» med «nasjonale konsekvenser»

Det er imidlertid én tydelig begrensning: Regjeringen kan bare bruke paragrafen dersom landet står overfor et «alvorlig utbrudd» av en allmennfarlig smittsom sykdom.

I lovforslaget skriver Helse- og omsorgsdepartementet at paragrafen kun skal gjelde «ved ekstraordinære tilfeller» der man har et alvorlig sykdomsutbrudd med «nasjonale konsekvenser».

Men hva betyr det? Det er ikke noe i den nye lovparagrafen som presiserer nøyaktig hva som vil kvalifisere som et «alvorlig utbrudd».

I smittevernloven er det bare definert som «et utbrudd eller fare for utbrudd som krever særlig omfattende tiltak».

Det er Helsedirektoratet som kan avgjøre tvilstilfellene.

I lovforslaget står det at paragrafen bare skal brukes «så lenge det er nødvendig og forholdsmessig i lys av den til enhver tid gjeldende situasjonen, jf. de grunnleggende kravene til smitteverntiltak i smittevernloven § 1-5.»

Smittevernloven § 1-5 krever blant annet at smitteverntiltakene skal være basert på «en klar medisinskfaglig begrunnelse» og at de skal framstå hensiktsmessige etter «en helhetsvurdering». Ved innføringen av tiltakene «skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder».

– Løfter ansvaret opp på politisk nivå

Det er covid-19-erfaringene hos sentrale myndigheter og henholdsvis Høyre og Ap som ligger bak lovendringen.

De første hastereglene om karantene og isolasjon ble innført av regjeringen Solberg i ekstraordinært statsråd bare tre dager etter at landet stengte ned i mars 2020.

Regelen var at koronasmittede måtte isolere seg til det var gått sju dager fra man var symptomfri, og folk som hadde hatt nær kontakt med en smittet måtte oppholde seg i karantene i to uker. Det ble også innført en 14 døgns karanteneplikt for alle personer som ankom Norge.

For å kunne innføre slike tiltak, var regjeringen Solberg – og senere regjeringen Støre – nødt til å lage spesialfullmakter gjennom midlertidige forskrifter som så fikk godkjentstempel av Stortinget.

Det er disse midlertidige ordningene regjeringen vil til livs. Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørholt (Ap) argumenterte i desember med at det bare var de spesiallagde fullmaktslovene som ga demokratisk styring av helsemyndighetenes tiltak, mens endringen «vil trekke ansvaret opp dit det hører hjemme, nemlig på politisk nivå».

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Esten Borgos, Borgos Foto AS

Men ifølge eksperter NRK har snakket med, kan helsebyråkratene nå få mer makt, ikke mindre.

I loven er det «Kongen i statsråd» som er den vanligste referansen til regjeringen, mens den nye paragrafen viser til «Kongen». Ifølge jusprofessorene gjør det at makten kan bli delegert til byråkratene, her Helsedirektoratet.

Baserer seg på unntaksbestemmelse om covid-19

Det er en forskrift som ble laget spesifikt for koronakrisen av regjeringen Solberg 23. juni 2020 som er utgangspunktet for den nye lovendringen.

Den gjorde det klart at regjeringen kunne vedta forskrifter om «isolering og andre begrensninger i bevegelsesfrihet» for å forebygge eller hindre smitte av koronaviruset SARS-CoV-2 så lenge det ble ansett som en «allmennfarlig smittsom sykdom».

Forskriften gjaldt bare ett år, men ble forlenget tre ganger, hver gang etter høring og behandling på Stortinget. Til slutt ble den opphevet 1. juli 2023.

Versjonen som nå er vedtatt på Stortinget omfatter allmennfarlige smittsomme sykdommer generelt og altså ikke bare covid-19.

Blant andre jusprofessor Hans Petter Graver mener det er problematisk at regler om isolasjon og karante som gjaldt en spesifikk sykdom, nå blir generelle. Graver brukte som eksempel et utbrudd av en sykdom med lenger inkubasjonstid der det kan bli behov for lenger karantenetider.

Professor Hans Petter Graver. Foto: Universitetet i Oslo

– Må være mulig for staten å gripe inn raskt

Regjeringen har argumentert med at det kan haste så mye med å innføre tiltak at det ikke er tid til å vente på Stortinget. I debatten har Ap lagt vekt på at karantene og isolasjon må kunne settes i gang raskt på tvers av kommunegrenser.

«Ved bekjempelse av farlige epidemier eller pandemier må isolering av smittede og karantenering av personer med økt risiko for å være smittet kunne gjennomføres svært raskt om det skal være til hjelp», heter det i lovforslaget.

Departementet skriver videre at de mener kommunenes helsetjenester ikke vil klare å «foreta den epidemoiologiske vurderingen som er nødvendig» i slike situasjoner, og at «det må derfor kunne være mulig for staten raskt å gripe inn og forskriftsfeste slike tiltak uavhengig av kommunegrenser».

Mener loven var for utydelig

Også før stortingsvedtaket kunne myndighetene begrense kontakten mellom folk for å hindre spredning av smitte – inkludert å isolere dem.

I lovens § 4-1 gis kommunestyret anledning til å vedta «isolering av personer i geografisk avgrensede områder eller andre begrensninger i deres bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen».

Også Helsedirektoratet kan, ifølge denne paragrafen, innføre slike tiltak – for hele eller deler av landet – dersom det er et alvorlig utbrudd og det er «avgjørende å få satt tiltak i verk raskt». Helse- og omsorgsdepartementet har mulighet til å konkretisere tiltakene gjennom forskrifter.

Men her var det noen begrensninger:

Myndighetene må etter § 4-1 vedta isolasjon på nytt hver sjuende dag hvis det er behov. Dessuten må tiltaket «straks» oppheves eller begrenses når det ikke lenger er nødvendig.

Smittevernloven hadde også en overordnet paragraf der regjeringen kunne påby karantene for å hindre at sykdommer føres inn i landet.

Men ifølge Helsedirektoratet viste koronapandemien at formuleringene i disse paragrafene «skapte noe usikkerhet i enkelte miljøer og virksomheter, herunder kommuner» fordi «begrepene isolering, karantene og nærkontakter ikke fremgikk klart av bestemmelsen.»

Den midlertidige forskriften som nå har fått en ny og generell drakt, ga ifølge helsebyråkratene bedre «forutberegnelighet» både for myndighetene og befolkningen.

I tillegg ga den myndighetene mer fleksibilitet, siden den ikke anga hvor mange dager isolasjonen kunne vare maksimalt.

Direktoratet mente også det var positivt at paragrafen ga mulighet for «nærmere krav til undersøkelser», slik at folk kunne teste seg ut av karantene.

Like effektivt med råd og anbefalinger

Folkehelseinstituttet var tydelig imot lovforslaget som ble vedtatt.

FHI påpekte at isolering og smittekarantene er inngripende tiltak, både psykososialt og økonomisk, for individ og samfunn, og at man derfor bare burde benytte slike tiltak når «byrden klart oppveies av fordelen ved reduksjon i smitte».



Etaten mente også det var vesentlig å «spisse» smitteverntiltakene mot personer med høyest sannsynlighet for å være smittebærere.

Ifølge FHI var det ikke noen kunnskap eller erfaringer fra pandemien som «tyder på at etterlevelsen av tiltak er forbedret, eller avhengig, av at tiltak er forskriftsfestet, med trussel om straff, i stedet for personlig smittevernveiledning».

Tvert imot mente Folkehelseinstituttet at tiltak som er tuftet på råd og anbefalinger vil være like effektive som tiltak som springer ut av lovhjemlede forskrifter, og at det er tilliten til myndighetene som avgjør hvor godt folk retter seg etter dem.

Regjeringen hadde ikke gjort godt nok rede for hvorfor Norge trenger en permanent variant av lovparagrafen, mente FHI.

Inneholder allerede paragraf om utvidede fullmakter

I smittevernloven finnes det en paragraf fra før (§ 7-12) som gjør at regjeringen kan vedta forskrifter som ser bort fra gjeldende lover hvis det er fare for eller utbrudd av en sykdom «som truer folkehelsen og det er nødvendig å sette inn tiltak raskt».

Forutsetningen er at faren er så stor at det ikke vil være nok tid til en vanlig lovgivningsprosess for å gjøre endringer.

Men Helse- og omsorgsdepartementet det ikke ville vært en god løsning å planlegge for å bruke denne paragrafen i framtidige kriser.

Grunnen departementet oppgir er nettopp at bestemmelsen «gir Kongen vide fullmakter som til dels gjør unntak fra grunnleggende demokratiske prosesser».

Ifølge departementet ville det være bedre med en ny, varig lovparagraf, fordi det etter departementets vurdering er «viktig og nødvendig at Stortinget får

vurdert og behandlet disse forslagene til lovendringer.»

Mener inngripende tiltak nå vil være mer demokratisk forankret

Da den nye paragrafen ble banket gjennom i stortingssalen, var det altså med et flertall bestående av Ap, Sp og Høyre.

Dermed får framtidens regjeringer – og eventuelt også helsefagmyndighetene – en forhåndsgodkjenning av isolasjon og karantene-tiltak i en alvorlig helsekrise.

Det er delte meninger om hva dette egentlig betyr.

Arbeiderpartiets Truls Vasvik argumenterte 8. desember med at inngripende tiltak overfor individer må ha tilstrekkelig grunnlag i lov (jamfør det såkalte legalitetsprinsippet i Grunnloven § 113), og at det nå ble sørget for:

– Når det nå er forslag om å ha permanente lovhjemler som blir demokratisk forankret, blir det også mulighet for å prøve dette rettslig om ønskelig.

Samme argument ble brukt av Høyres Erlend Svardal Bøe:

– Når det kommer – for det vil komme – nye helsekriser, er det noe med å ha verktøyene klar for å kunne håndtere en sånn situasjon, og da har en også en demokratisk forankring i Stortinget.

Noe lignende sa Legeforeningen i sitt høringssvar. Foreningen mener pandemien viste at loven ikke var laget for å kunne gjøre tiltak raskt nok:

«Det resulterte i hastepregede lovgivningsprosesser som i liten grad ivaretok hensynet til demokratisk medvirkning. For å unngå en gjentakelse av dette, støtter Legeforeningen at det vedtas en permanent forskriftshjemmel (…)»

– Mister parlamentarisk kontroll

Opposisjonspartiene mener derimot at lovparagrafen bidrar til det motsatte, når Stortinget ikke får ta stilling til inngripende isolasjons- og karantenetiltak i hvert enkelt tilfelle.

Etter voteringen mandag uttalte Venstre-leder Guri Melby til NRK at partiet var «sterkt kritisk» til det stortingsflertallet hadde vedtatt samme kveld:

– Nå har Stortinget overført til ikke-folkevalgte helsebyråkrater en generell fullmakt til å gjøre noen av de sterkest mulig tenkelige inngrepene i folks liv: Langvarig karantene og isolasjon.

Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug, som var den som hadde krevd fullsatt sal i Stortinget ved avgjørelsen og som dermed utsatte voteringen med nesten en uke, mente innføringen av paragrafen var en «svekkelse for demokratiet».

Leder i Kristelig folkeparti, Olaug Bollestad, stilte spørsmål ved premisset om at innføringen av smitteverntiltakene gikk for langsomt under pandemien, da Stortinget måtte godkjenne dem. På e-post til NRK skrev hun:

– I kriser er det viktig at politikere er mest mulig samlet. Denne saken fremmer ikke det. Under pandemien var det ikke et problem å få sakene forankret i Stortinget. Det er et viktig prinsipp når det har så stor inngripen i folks liv.

Til Klassekampen uttalte jusprofessor Graver at han mener den nye lovparagrafen fratar Stortinget en viktig funksjon som regjeringens vaktbikkje:

– Ved å gjøre de midlertidige vedtakene fra pandemien permanente, fratar regjeringen oss mulighetene til parlamentarisk kontroll som vi hadde under pandemien, selv om de riktignok var små og begrensede. Erfaringen fra pandemien var at dette var viktig.

– Ikke trussel mot demokratiet

Jusprofessor Eirik Holmøyvik ved Universitetet i Bergen sier til NRK at han mener reaksjonene på den nye smittevernparagrafen er noe overdrevne:

– Det kan være delte meninger om det er faglig nødvendig å ha en slik hjemmel, men den er ikke en trussel mot demokratiet.

Holmøyvik ber folk «spare på kruttet» til den planlagte revisjonen av hele lovverket for smittevern og helseberedskap foreligger. Den skal bygge på rapportene til Koronakommisjonen og Koronautvalget.

Det er ikke visst når revisjonen blir ferdig.

Vi tar hatet på alvor

I åtte år har Filter Nyheter jobbet målrettet med å avdekke fremveksten av høyreekstreme, raseideologiske og muslimfiendtlige miljøer i Norge og verden.

Gjennom kritisk og gravende journalistikk har vi avslørt hvem nynazistene i Den nordiske motstandsbevegelsen er – og hva de står for. Vi har omtalt hvordan Anders Behring Breiviks begrunnelse for 22. juli-terroren er hyllet ved møter for «hvite nasjonalister» i Oslo. Vi har avslørt hvordan partiet Alliansen er blitt en arena for tenåringer og unge menn som omfavner jødehat og nazistiske manifester. Vi har overvåket grumset i norske kommentarfelt og lukkede Facebook-grupper, og dokumentert forbindelser mellom ulike aktører på politikkens ytre høyre-side i Norge og utlandet.

I 2023 og 2024 fortsetter vårt arbeid med å belyse og avsløre miljøer og aktører som deler rasisme, jødehat og muslimfiendtlighet. Det gjør vi fordi det er viktigere enn noensinne.

Fordi vi tar hatet på alvor.