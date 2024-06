Det nærmer seg første tv-debatt: Nå har begge mye å tape

Amerikanske medier girer opp forventningene til torsdagens direktesendte debatt mellom Joe Biden og Donald Trump. Mens den sittende presidenten øver intensivt på både selve debattsituasjonen og innholdet sammen med staben, har Trump en «løsere tilnærming» til forberedelsene, skriver New York Times. Avisa påpeker at begge har mye å tape om noe skjærer seg bare bittelitt: «Et bemerkelsesverdig feilsteg – fysisk snubling, en mental glipp eller fornærmelser som blir for personlige – kan gi gjenklang i månedsvis fordi de to ikke møtes igjen til debatt før i september». For Bidens rådgivere handler mye om å få ham til å framstå som energisk og klar til å hamle opp med Trump, mens Trumps stab forsøker å få sin kandidat til å klare å holde fokus på temaene de øyner sakseierskap på, skriver Washington Post. Det er 133 dager igjen til valget.

TERRORANGREP I DAGESTAN: Myndighetene i den russiske delrepublikken Dagestan erklærer tre dagers landesorg etter at minst 19 politibetjenter, en ortodoks prest og flere sivile er drept i det som ser ut til å være koordinerte terrorangrep på en politistasjon, to kirker og en synagoge, søndag. Angrepene fant sted i byene Makhatsjkala og Derbent og falt sammen med den ortodokse pinsehøytiden. Minst 16 sårede skal være kjørt til sykehus og seks av angriperne skal være drept. De lokale myndighetene har ikke navngitt noen mistenkte, men Dagestans guvernør Sergej Melikov og medlemmer av den russiske statsdumaen i Kreml har antydet at angrepet var planlagt utenfra og hadde direkte tilknytning til Ukraina-konflikten. Russiske myndigheter har anklaget Ukraina for å stå bak terrorangrep på russisk jord før, som da 147 personer i mars i år ble drept på en konsertarena like utenfor Moskva, og der Den islamske stat påberopte seg ansvaret.

Republikken Dagestan som grenser til Kaspihavet i øst, har en hovedsakelig muslimsk befolkning, men er også hjem til jødiske samfunn som har bodd der i minst tusen år. Den største byen Makhatsjkala har vært utsatt for antisemittiske angrep før, som da en rasende mobb i slutten av oktober i fjor prøvde å ta seg inn i et fly med israelere som mellomlandet på vei til Moskva. Les alt om dét i artikkelen vår her.

LITIUMBATTERI-FABRIKK I FYR: Minst 22 personer er døde og flere såret etter at en rekke litiumbatterier eksploderte og satte fyr på en fabrikk i Sør-Korea, i byen Hwaseong sør for hovedstaden Seoul. Blant de drepte fabrikkarbeiderne er 18 kinesere. Det er ikke klart hva som fikk flere av de til sammen 35 000 battericellene som ble oppbevart i fabrikkens andre etasje, til å eksplodere. Sør-Korea er i verdenstoppen i produksjon av litiumbatterier sammen med land som Kina, USA, Tyskland og Japan, og er blant landene som dominerer den globale forsyningen av batterier til elektriske biler. Batteri-industrien ses på som avgjørende for å kunne gjennomføre det grønne skiftet.

FÅ ØNSKER GISKE TILBAKE: NRK har fått innsyn i lokallagenes innspill til hvem de ønsker skal representere Trøndelag på Stortinget ved valget i 2025. Bare ti av 42 lokallag i Sør-Trøndelag har spilt inn Trond Giske som representant. Kandidatene har frist til 1. august for å svare på om de vil stille til valg. Giske selv utelukker ikke å komme tilbake til rikspolitikken. I september skal kommunepartiene sende inn en liste med 20 kandidater til nominasjonskomiteen og deretter skal komiteen legge frem et endelig forslag til stortingsliste i Trøndelag.

