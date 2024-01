«Det er på tide noen frigjør ABB med makt»: Terror-oppfordringer og Breivik-hyllest i kommentarfelt hos iNyheter

«Jeg vil heller gi ham en medalje for stort mot og innsats. Ingen uskyldige ble drept i 22/7-aksjonen (…) Skal Breivik med fornuft kritiseres for noe så må det være for ikke å ta skikkelig i (…)»

«#freebreivik Vi må nok innse at Breivik fikk rett».

«Breivik (…) tok drittjobben selv»

«Han skulle rettet hatet sitt der det kom ifra. (…) Ommøblert en moské for eksempel»

«Det er på tide at noen frigjør ABB med makt».

Dette var noen av utsagnene i kommentarfelt på nettstedet iNyheter, under artikler om denne ukas rettssak om soningsforholdene til 22. juli-terrorist Anders Behring Breivik.

Nettstedet er startet av tidligere Resett-redaktør Helge Lurås, som uttaler til Filter Nyheter at han mener kommentarene er uakseptable og at han etter vår henvendelse derfor har stengt hele kommentarfeltet i to aktuelle artikler.

Les hele svaret nederst i artikkelen.

Mener Utøya-ofrene er de skyldige

De fleste av iNyheter-leserne som legger inn kommentarer er anonyme, og Filter Nyheter kjenner ikke disse brukernes identitet.

Det var i forbindelse med referater fra den pågående rettssaken og Breiviks forklaring at flere profiler gikk langt i støtte til Breivik og terrorisme, inkludert utsagn som framstår som ønsker om nye angrep.

En av de mest ekstreme brukerne, som kaller seg «Anarcho-Capitalist», trekker ved flere anledninger fram at han mener at ungdommene som ble drept under terrorangrepet på Utøya selv er skyldige fordi de «stilte seg bak import av søppel fra tredje verden».

«Skal Breivik med fornuft kritiseres for noe så må det være for ikke å ta skikkelig i slik at det fikk uheldig innvirkning på søppelimporten, men hvem er vel vi til å kritisere. Vi har ikke engang drept noen for å få slutt på dette djevelske faenskap».

Den anonyme nettbrukeren beskriver terroristen som «en forstandig og skikkelig gutt» som «kjente sine begrensninger». Hen kaller terrorangrepet for «en suksess» og gir Breivik skryt for å ha valgt en aksjon han var «trygg på at han kunne gjennomføre».

«Jeg stiller meg bak drap på mennesker ansvarlig for å importere søppelmennesker fra søplekulutrer», slår profilen fast. I et annet innlegg skriver brukeren at hen vil gi Breivik «en medalje for stort mot og innsats».

Den aktuelle brukeren, opprettet i tjenesten Disqus i november i fjor, er en av de mest aktive bidragsyterne i iNyheters kommentarfelt, med mange hundre innlegg de siste tre månedene.

Mener Breivik heller burde «ommøblert en moské»

En annen bruker, «Ola Kamela» skrev denne uka en kommentar hos iNyheter som kan tolkes som et ønske om angrep på moskeer og en idé om at terror mot innvandrere i Norge ville gitt Breivik større sympati enn massakren på Utøya.

«Han skulle rettet hatet sitt der det kom ifra. Innvandrergjenger som ødela mye av oppveksten hans. Da hadde vi sett annerledes på Breivik. Ikke gått løs på sitt eget folk og unger. Ommøblert en moske foreks.»

PST frykter livstegn fra Breivik inspirerer til terror

I forkant av rettssaken i januar skrev Politiets sikkerhetstjeneste (PST) en ny trusselvurdering om Breivik som inspirasjonskilde.

Der pekte PST på at selve oppmerksomheten rundt rettssakene kan påvirke høyreekstreme i negativ retning. «Bilder fra Breiviks nyere rettssaker brukes eksempelvis aktivt i høyreekstrem propaganda», skriver PST.

Ifølge PST har det internasjonalt vært en økning i Breivik som inspirasjonskilde bak både avvergede og gjennomførte terrorangrep de siste årene. Sikkerhetstjenestens advarer om at Breivik fortsatt har støtte blant høyreekstreme i Norge .

PST er særlig bekymret for at unge, radikaliserte personer som selv ikke opplevde 22. juli 2011, er mer tilbøyelige til å se positivt på Breivik.

Ville heller «halshugget» Gro: – Angrer

Én av personene bak ekstreme kommentarer på iNyheter bruker fullt navn på kontoen sin og bekrefter over Filter Nyheter at det var ham som kom med utsagnet.

Den 57 år gamle mannen skrev på nettstedet at folk ikke ser positivt på det å «drepe masse unger», og foreslår derfor at Breivik heller burde ha «fulgt planen og halshugget Gro».

Kommentarene kunne tolkes som at Breivik kunne forventet støtte om han hadde «knertet» Gro Harlem Brundtland.

(Brundtland var ett av de navngitte målene for Utøya-angrepet i 2011, men terroristen ankom etter at hun hadde forlatt AUF-leiren. Den tidligere statsministeren er ofte gjenstand for hat i høyreradikale kommentarfelt).

På telefon til Filter Nyheter sier 57-åringen at han angret på kommentaren like etter å ha skrevet den, men at han likevel lot den stå fordi det ville bli «for feigt» å slette den etter at andre hadde svart på den.

– Det var en veldig lite gjennomtenkt, flåsete spøk fra min side, sier han, samtidig som han flere ganger understreker at han er en «ikke-voldelig pasifist» som heller ikke forsøkte å oppfordre til noen former for vold.

Bakgrunnen for «spøken», forklarer han slik:

– Jeg leste et sted at han [Breivik] hadde planlagt å halshugge Gro Harlem Brundtland, men hvor sant det er vet jeg ikke. Men min spøk var at han kunne holdt seg unna barna. Jeg forsto ikke hva som skjedde inni hans forstyrrede hode, at han trodde at det skulle gagne ham noe politisk å drepe barn. Jeg tror han hadde hatt langt mer politisk støtte hvis han hadde gått på noen som faktisk hadde hatt ansvaret for noe av den politiske ideologien i Norge. Det var litt klønete formulert av meg.

– Men jeg får stå for mine egne feil. Ingen er perfekte, sier han.

Konspirasjonsteorier om at Breivik blir «trippelt straffet av Ap-systemet»

Flere av brukerne på iNyheter understreker at de ikke støtter terrorangrepet 22. juli, men at de likevel er enige med «tankegodset» og «teoriene» i Breiviks manifest. De mener at det bare er å «se seg rundt på gaten for å få bekreftet at han har rett i en del ting», og at de frykter retningen Norge og Europa går i fordi «Muslimene overtar!»

«Konspirasjonsteoriene hans er sanne. Ikke bare teori», skriver brukeren «thestealisreal».

Flere av kommentarene gir også uttrykk for at Breivik blir urettferdig behandlet sammenlignet med muslimske lovbrytere, eller at han er offer for et komplott fra Arbeiderpartiet.

Én bruker mener «psykisk utilregnelige islamist-mordere» får gå fritt ute på gata i Norge. Brukeren som kaller seg «Ola» mener Breivik ville vært ute for lenge siden dersom han hadde vært en «mørkhudet muslim». Nå derimot, mener «Ola», blir Breivik «dobbelt og trippelt straffet av AP systemet og deres sadister».

Også en annen bruker mener «muslimske terrorist-mordere» har drept flere mennesker enn Breivik, og at de «får gå som frie mennesker i samfunnet».

Flere, deriblant nevnte «Ola», ser ut til å mene at Breiviks straff og soning er blitt bestemt av Ap-politikere, ikke domstolene.

Brukeren «storbanditt» mener «Ap og deres lakeier» ikke har noen rett til å holde ham innesperret med maksimumsstraff «kun fordi han gikk etter deres rekrutter». Hen mener at Ap heller bør holde seg til politikk enn å «kuppe domstolene».

En av brukerne skriver at Ap-regjeringen holder Breivik i live kun for å bruke ham som et «gullkort» til politisk vinning, mens en annen påstår at Ap har «instruert dommere» slik at terroristen kan holdes «ulovlig» i fengsel livet ut.

Flere i kommentarfeltet trekker også paralleller til Natos bombing av Libya, og mener dermed at Breivik bør sammenlignes med Nato-leder Jens Stoltenberg. Nevnte «storbanditt» beskriver Breivik som «modig, smart og handlekraftig», og som en mann som «tok drittjobben selv» heller enn å «bestille masse drap via sms». I innlegget spør han retorisk om det er Breivik eller Arbeiderpartiet som har «flest drap på sin samvittighet».

Under en iNyheter-artikkel fra desember 2023, også knyttet til den kommende rettssaken i januar, sammenligner en leser det Breivik har blitt utsatt for i Norge med måten dissidenter i det gamle Øst-Tyskland (DDR) kunne bli straffet på av det hemmelige Stasi-politiet.

Flere av brukerne på iNyheter understreker at de ikke støtter terrorangrepet 22. juli, men at de likevel er enige med «tankegodset» og «teoriene» i Breiviks manifest. De mener at det bare er å «se seg rundt på gaten for å få bekreftet at han har rett i en del ting», og at de frykter retningen Norge og Europa går i fordi «Muslimene overtar!»

«Konspirasjonsteoriene hans er sanne. Ikke bare teori», skriver brukreren «thestealisreal».

Har nå slettet hele kommentarfeltet: – Mye vrøvl

Redaktør for iNyheter, Helge Lurås, er ikke del av presseorganisasjonene som forplikter medlemmer til å følge journalistikkens etiske regler. Nettstedet hevder imidlertid å følge Vær varsom-plakaten, som krever at medier fjerner grove kommentarfeltutsagn så raskt som mulig.

Lurås bekrefter at iNyheter ikke har forhåndsmoderering av kommentarfeltet, men at nettstedet oppfordrer alle som kommenterer til å «ha selvdisiplin slik de må/bør på sosiale medier».

Redaktøren påpeker at en av Breivik-artiklene Filter trekker fram opprinnelig hadde 450 kommentarer, og at det daglig kommer 2500 kommentarer på iNyheter.

– De kommentarene du viser til er uakseptable og noe vi absolutt ikke ønsker i kommentarfeltet. Men det er som på Facebook og noe alle aviser sliter med, og det er upassende kommentarer som må slettes i ettertid, skriver han.

Helge Lurås. Foto: Christofer Owe

– Det er mye vrøvl folk skriver og det står helt for deres egen regning. Vi sletter i ettertid det vi blir gjort klar over som går over streken, men i prosentvis andel er det relativt få kommentarer som må slettes. Kommentarfeltet på iNyheter er neppe verre enn det man finner under Facebook-sidene til VG, Nettavisen etc.

På spørsmål om enkeltbrukere kan utestenges, påpeker Lurås at dette er noe de gjør i enkelte tilfeller, men at brukerne da kan lage nye profiler og dermed omgå blokkeringen. – Vi har noen slike «tilfeller» som vi sliter med å stenge ute, skriver Lurås, og tilføyer:

– Vi vurderer det også slik at vi nok har en del provokatører som opererer i kommentarfeltet og som skriver ting ikke nødvendigvis fordi de mener innholdet, men for å provosere frem reaksjoner og få oppmerksomhet.

Prøve vårt digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.