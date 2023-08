21-ÅRINGEN SOM SKJØT og drepte tre personer i et rasistisk motivert drapsraid i Jacksonville i USA lørdag, etterlot seg flere «manifest» – ett stilet til foreldrene, ett til etterforskerne og ett til mediene – med utbrodering av det politiet omtaler som «frastøtende hatideologi» og «en gal manns dagbok». Selv om Ryan Christopher Palmeter i 2017 var midlertidig innlagt for mentale problemer, var våpnene han brukte lovlig ervervet, opplyste sheriffen i Florida-byen i natt (Palmeter begikk selvmord etter ugjerningen). Delstatsguvernør Ron DeSantis, som tidligere i år liberaliserte Floridas skytevåpenlover og nå kjemper for å bli Det republikanske partiets presidentkandidat, ble høylydt buet på da han talte til en minnestund for ofrene. AP News/The New York Times/BBC News



VOLODYMYR ZELENSKYJ sier Ukraina kan avvikle valg, forutsatt at landets vestlige allierte bidrar med midler. Landet skulle egentlig valgt nytt parlament i oktober, men valget er utsatt med hjemmel i krigsloven som ble innført etter den russiske fullskalainvasjonen i fjor. Reuters



SITTENDE PRESIDENT Emmerson Mnangagwa er kåret til vinner av forrige ukes presidentvalg i Zimbabwe, men hans politiske rivaler hevder det ble jukset. Opposisjonsleder Nelson Chamisa sier hele valget var «en gigantisk svindel». A...