Derfor er det på tide å snu opp ned på klimavitenskapen

TEMPERATURREKORDER RYKER OVER hele kloden, og en ny analyse viser at omtrent halvparten av verdens befolkning bor i områder som har hatt sin høyeste dagtemperatur siden 1950, i løpet av de siste 10 årene. Utviklingen er såpass artikulert at noen mener vi bør tenke annerledes om klimaendringer. Mer om det i ukas hovedsak, men først: UKAS RUNDE Equinor-aksjonærene stemte ned et forslag til innstramming av selskapets klimamål under generalforsamlingen. Forslaget kom fra Greenpeace og WWF som eier symbolske aksjer i selskapet. WWF sier seg likevel litt fornøyd etter at næringsdepartementet har lagt ved uttalelse i protokollen fra generalforsamlingen med en forventning […]